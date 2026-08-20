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शादी में स्पेशल गाड़ी बनानी थी... अपनी कार पर चढाया 130 करोड़ का गोल्ड! किस की है ये कहानी?

क्या आप जानते हैं ब्रुनेई के सुल्तान ने अपनी शादी के लिए रोल्स रॉयज में कई करोड़ रुपये का सोना लगवाया था और खास तरह से डिजाइन किया था.

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ब्रुनेई के सुल्तान के पास 7000 से ज्यादा कारों का कलेक्शन बताया जाता है. (Photo: Getty)
ब्रुनेई के सुल्तान के पास 7000 से ज्यादा कारों का कलेक्शन बताया जाता है. (Photo: Getty)

आपने कई लग्जरी शादी देखी होंगी... लेकिन इतिहास में कुछ ऐसी शादियां भी रही हैं, जो काफी ज्यादा काफी रॉयल थीं. ऐसी ही एक रॉयल शादी की काफी ज्यादा चर्चा होती है, जिसमें दूल्हे की गाड़ी को इतना खास बनाया कि उसका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल हो गया. आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या किया होगा कि गाड़ी का नाम गिनीज बुक में आ गया. तो बताते हैं इस शादी की कहानी...

बता दें कि ये कहानी है ब्रुनेई के सुल्तान की शादी की है, जिसमें उन्होंने अपनी रोल्स रॉयज पर सोने से पेंट करवाया था और 14 मिलियम डॉलर का सोना उस पर चढ़वाया था. अगर आज के रेट के हिसाब से रुपये में कंवर्ट करें तो ये 133 करोड़ रुपये का सोना था. आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब शादी में कार में इतना पैसा खर्च किया गया है तो फिर शादी में कितना खर्च किया गया होगा. बताया जाता है कि उस वक्त उनकी शादी का जश्न पूरे शहर में बनाया गया था. 

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Photo- Getty

गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की वेबसाइट के अनुसार, दुनिया की सबसे महंगी गोल्ड-प्लेटेड कार ब्रुनेई के सुल्तान के पास है. सुल्तान के कार कलेक्शन में सिर्फ रॉल्स रॉयज और बेंटले की ही 500 से ज्यादा कारें शामिल हैं. अपनी रॉयल वेडिंग के लिए सुल्तान ने रोल्स रॉयज Silver Spur Limousine को खास तौर पर कस्टमाइज करवाया था, जिस पर 24 कैरेट सोने की परत चढ़ाई गई थी. इसकी कीमत 1.4 करोड़ अमेरिकी डॉलर बताई जाती है.  यह कार खास तौर पर सुल्तान के लिए रोल्स रॉयज ने तैयार की थी. 

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लग्जरी कारों के कलेक्शन के लिए हैं मशहूर

कहा जाता है कि  ब्रुनेई के सुल्‍तान के पास 7 हजार लग्‍जरी कारें हैं. उनकी कारों के कलेक्‍शन में 600 रोल्स रॉयज, 365 फरारी, 275 लेम्बोर्गिनी, 258 एस्टन मार्टिन, 172 बुगाटिस जैसी कई कारे हैं. ब्रुनेई के सुल्तान हसनल बोल्किया अपनी लग्जरी लाइफ के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं.

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Photo- AFP

अरब न्यूज पर छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, 1980 के दशक में सुल्तान हसनअली ने दुनिया का सबसे बड़ा महल बनाया था, जिसमें आज मौजूदा सुल्तान रहते हैं. इस पैलेस में 1,770 कमरे और हॉल हैं और दुनिया का सबसे बड़ा लक्जरी कार गैरेज भी इस पैलेस में है. ये पैलेस इतना लग्जरी है कि जिसे लेकर कहा जाता है कि यहां के सुल्तान दुनिया में सबसे ज्यादा लग्जरी से रहते हैं.
 

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