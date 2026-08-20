scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'तमाशा बन गया' सुनीता पर भड़के गोविंदा के मैनेजर, बोले- केस वापस लेना था तो किया ही क्यों

सुनीता अहुजा ने गोविंदा के खिलाफ दायर तलाक याचिका वापस ले ली है. गोविंदा के मैनेजर ने इस फैसले को खुशी की बात बताया, लेकिन सवाल उठाया कि मामला इतना क्यों बढ़ा.

Advertisement
X
सुनीता ने वापस लिया केस (Photo: Instagram:Govinda/Yogen Shah)
सुनीता ने वापस लिया केस (Photo: Instagram:Govinda/Yogen Shah)

बुधवार को सुनीता अहुजा अपने बेटे यशवर्धन अहुजा और अपने वकील के साथ फैमिली कोर्ट के बाहर दिखाई दीं. इसके बाद उनके परिवार की निजी जिंदगी में लोगों की दिलचस्पी और बढ़ गई. बाद में गोविंदा के मैनेजर शशि सिन्हा ने बताया कि सुनीता ने एक्टर के खिलाफ तलाक का याचिका वापस ले ली है. यहां हर किसी के मन में सवाल ये है कि अगर तलाक केस वापस लेना ही था, तो दायर क्यों किया. जानते हैं कि इस पूरे मामले पर गोविंदा के मैनेजर का क्या कहना है. 

गोविंदा-सुनीता के तलाक पर मैनेजर का बयान
 मीडिया से बात करते हुए गोविंदा के मैनेजर ने कहा कि हालांकि सुनीता का तलाक याचिका वापस लेने का फैसला एक खुशी की बात है, लेकिन उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर इस मामले को इतना बढ़ने दिया ही क्यों गया. उन्होंने कहा कि कपल के बीच मतभेद करीब डेढ़ से दो साल तक मीडिया में छाए रहे, जिससे बेवजह उनकी इमेज को नुकसान हुआ. उन्होंने ये भी कहा कि रिश्तों में मतभेद होना आम बात है, लेकिन जब कोई विवाद अदालत तक पहुंच जाता है, तो ये सार्वजनिक जानकारी बन जाता है. ऐसा कुछ जो इस मामले में टाला जा सकता था. 

शशि सिन्हा ने सुनीता के तलाक याचिका वापस लेने पर सवाल किया. इस पर वो कहते हैं कि जरूरत नहीं थी जाने की. घर की बातें घर में रहनी चाहिए, बैठ के बातें करके, बहुत सारी चीजें ठीक होती हैं. आज जब केस वापस लेना था, तो किया क्यों था? इस बात का मुझे दुख हो गया. काहे को फिर हम लोग तमाशा बन गए?

सम्बंधित ख़बरें

Govinda-Sunita Ahuja
2 बार होगी गोविंदा की शादी? पत्नी से कहा था- तैयार रहना...
Ajaz Khan,Govinda
'बच्चों को काम नहीं मिलेगा', गोविंदा से अनबन पर सुनीता को एजाज की नसीहत
Govinda sunita ahuja divorce case
नहीं टूटेगी गोविंदा की 39 साल की शादी, सुनीता से हुई सुलह, मैनेजर का खुलासा
Govinda sunita ahuja divorce case
गोविंदा के तेवर के आगे झुकीं सुनीता, बच्चों की खातिर बचाया घर?
Sunita Ahuja
फैमिली कोर्ट गईं सुनीता, दिखीं परेशान, बेटे ने संभाला
Advertisement

उन्होंने ये भी कहा कि गोविंदा का इस घटनाक्रम पर कोई रिएक्शन नहीं है. उन्होंने कहा, भगवान सबको सद्बुद्धि दें, सब लोग बुद्धि से चलें. बस यही अच्छा है. परिवार के अंदर कन्फ्यूजन और गलतफहमियां आपस में बैठकर बातचीत से सुलझाई जा सकती हैं. समस्याएं बड़ी हो सकती हैं, लेकिन उन्हें सुलझाना नामुमकिन नहीं होता. 

कब फाइल हुआ था डिवोर्स 
गोविंदा और सुनीता अहुजा की शादी मार्च 1987 में हुई थी. कपल ने 1988 में अपनी बेटी टीना के जन्म तक अपनी शादी को गुप्त रखा. करीब एक दशक बाद 1997 में उनका बेटा यशवर्धन हुआ. 

खबरों के मुताबिक, सुनीता ने 5 दिसंबर, 2024 को बांद्रा फैमिली कोर्ट में हिंदू मैरिज एक्ट, 1955 के तहत गोविंदा से तलाक की याचिका दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने व्यभिचार, क्रूरता और परित्याग का हवाला दिया था. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Aaj ka Rashifal
    Latest News in Hindi »
    हरिद्वार में CCTV में कैद हुई कुत्ते की वफादारी, यूं बचाई मालिक की जान |
    वहम की समस्‍या का क्‍या है कारण और न‍िवारण? कैसा रहेगा आपका द‍िन, देखें भाग्य चक्र |
    शादी में स्पेशल गाड़ी बनानी थी... अपनी रोल्स रॉयज पर चढाया 130 करोड़ का गोल्ड! किस की है ये कहानी? |
    बिहार में सोशल मीडिया क्रिएटर्स की होगी बल्ले-बल्ले, 10 लाख व्यूज पर सरकार देगी 1 लाख रुपये |
    Surf Excel, Vim में हार्मफुल केमिकल? Beco के विज्ञापन को HUL ने हाई कोर्ट में दी चुनौती |
    महाराष्ट्र में 'लाडकी बहिन' पर सियासी घमासान, 92 लाख नाम हटाने का दावा |
    'करोड़ों में भी नहीं बिकूंगा', हेटर्स पर भड़के राजपाल, बोले- मेरा करियर, नाम खराब नहीं होगा |
    Shani Nakshatra Parivartan 2026: आज है शनि का नक्षत्र गोचर, इन राशियों को मिलेगी ढैय्या के कष्टों से राहत! |
    Multibagger Stock: एक ही दिन में 177% उछाल... शेयर नहीं ये पैसे छापने की मशीन, Covid से कनेक्शन |
    कर्ज के बोझ तले दबा अमेरिका, 40 ट्रिलियन डॉलर पार हुआ कर्ज
    Advertisement