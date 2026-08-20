scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पेपर लीक केस में बड़ा एक्शन, BPSC AEDO परीक्षा में धांधली का मास्टरमाइंड गिरफ्तार

बिहार की आर्थिक अपराध इकाई यानी EOU ने BPSC की AEDO परीक्षा में धांधली के मामले में बायोमीट्रिक ऑपरेटर अतुल राज पांडेय को गिरफ्तार किया है. जांच में उसके सॉल्वर गैंग से जुड़े होने और कई परीक्षा केंद्रों को मैनेज करने की साजिश में शामिल होने की बात सामने आई है. पूछताछ में कई अहम नाम भी मिले हैं.

Advertisement
X
AEDO पेपर लीक केस का आरोपी अरेस्ट. (Photo- ITG)
AEDO पेपर लीक केस का आरोपी अरेस्ट. (Photo- ITG)

बिहार में पेपर लीक और परीक्षा में धांधली के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई यानी EOU ने बड़ा एक्शन लिया है. BPSC की अप्रैल 2026 में हुई AEDO परीक्षा में गड़बड़ी के मामले में बायोमीट्रिक ऑपरेटर अतुल राज पांडेय को पटना से गिरफ्तार किया गया है.

जांच में सामने आया है कि अतुल राज AEDO परीक्षा में सक्रिय सॉल्वर गैंग से जुड़ा था. वह कंकड़बाग स्थित रघुनाथ उच्च बालिका विद्यालय परीक्षा केंद्र पर बायोमीट्रिक ऑपरेटर के तौर पर तैनात था. इसी दौरान परीक्षा में गड़बड़ी की साजिश रची गई.

यह भी पढ़ें: 'पेपर में आते हैं 100 मार्क्स के सवाल, मॉडरेटर से बनवाए जाते हैं 500 सवाल का क्वेशन बैंक', NEET-UG पेपर लीक में सरकार का जवाब

सम्बंधित ख़बरें

Bihar EOU Raid
पटना से बेगूसराय तक EOU की छापेमारी, सरकारी अफसर पर शिकंजा
Bihar social media creator
बिहार में सोशल मीडिया क्रिएटर्स को व्यूज पर मिलेंगे पैसे, 1 लाख तक कमा सकते हैं
दस्तक: बिहार में सम्राट सरकार के विरुद्ध कैसे एक नया आंदोलन शुरू हो गया?
शराब तस्करों पर बड़ा प्रहार!(Photo: ITG)
साइकिल दुकान से 208 लीटर विदेशी शराब बरामद, दरभंगा-मुजफ्फरपुर से 3 गिरफ्तार
Bihar School Infrastructure
स्कूल बिल्डिंग तो बन गई, लेकिन बच्चे कहां हैं? बिहार के 5 जिलों से आजतक की ग्राउंड रिपोर्ट

मामले की जांच के दौरान अतुल की सहकर्मी दीपिका कुमारी के मोबाइल से परीक्षा से जुड़े कई अहम डिजिटल सबूत मिले थे. अतुल का मोबाइल भी परीक्षा केंद्र से जब्त किया गया था. इन सबूतों की जांच के बाद उसकी भूमिका सामने आई.

इस मामले में पटना के एएन कॉलेज परीक्षा भवन में परीक्षार्थी रोशन कुमार को बायोमीट्रिक कर्मी अंशुप्रिया द्वारा उत्तर पुर्जा देते हुए पकड़ा गया था. इसके बाद जांच आगे बढ़ी तो अतुल राज पांडेय की भूमिका भी सामने आई.

Advertisement

AEDO परीक्षा में कई केंद्रों को मैनेज करने की साजिश

EOU की जांच के मुताबिक, अतुल ने अप्रैल 2026 में हुई सहायक लोक स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी और सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी यानी AEDO परीक्षा के दौरान कई परीक्षा केंद्रों को मैनेज करने की साजिश रची थी. बड़े स्तर पर धांधली की इस कोशिश के बाद BPSC ने दोनों परीक्षाएं रद्द कर दी थीं.

पूछताछ में अतुल ने सॉल्वर गैंग से जुड़े कई अहम लोगों के नाम भी बताए हैं. EOU अब इन नामों का सत्यापन कर रही है. जांच एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि इस नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल थे और परीक्षा केंद्रों तक उनकी पहुंच कैसे बनी.

यह भी पढ़ें: NTA का बड़ा एक्शन, पेपर सेट करने वाले 600 एक्सपर्ट हटाए गए, नई टीम बनी, 4 लेवल का चेकिंग सिस्टम

जैमर और बायोमीट्रिक कंपनियों के साथ कर चुका काम

जांच में यह भी सामने आया है कि अतुल राज पहले कई जैमर और बायोमीट्रिक कंपनियों के साथ अलग-अलग परीक्षाओं में काम कर चुका है. वह इन कंपनियों को मानव बल भी उपलब्ध कराता था. इसी अनुभव का इस्तेमाल परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था और बायोमीट्रिक सिस्टम तक पहुंच बनाने में किया गया या नहीं, इसकी भी जांच हो रही है.

Advertisement

इस मामले में 23 अप्रैल 2026 को श्रीकृष्णापुरी थाने में लोक स्वच्छता पदाधिकारी की परीक्षा में कदाचार से जुड़ा केस दर्ज किया गया था. अब EOU इस पूरे मामले के दूसरे पहलुओं की भी जांच कर रही है.

गिरफ्तारी के बाद अतुल राज पांडेय को बुधवार देर रात बेऊर जेल भेज दिया गया. EOU की कार्रवाई से परीक्षा में धांधली करने वाले नेटवर्क पर शिकंजा कसने की उम्मीद है. जांच आगे बढ़ने के साथ इस मामले में और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Aaj ka Rashifal
    Latest News in Hindi »
    BBA स्टूडेंट ने रैप‍िडो से कमाए रोज 1200 रुपए, बोला- 3 महीने में ही समझ आ गया ग‍िग वर्कर का दर्द |
    मसूरी-कैंपटी रूट पर बह गई सड़क, यात्रियों को हो रही परेशानी |
    नौकरी बचेगी या नहीं, छंटनी के खौफ से बड़े शहरों में लोग नहीं खरीद रहे हैं घर |
    कल पाकिस्तान को मिला जवाब, आज चीन की बारी... सर्जियो गोर लद्दाख में |
    दिल्ली में कांग्रेस के निगम पार्षद हाजी शरीफ से मारपीट, जानलेवा हमला कैमरे में हुआ कैद Video |
    संगीत सोम की राह में मायावती ने बिछाया कांटा, सरधना में बीजेपी के सामने 'ट्रिपल चैलेंज' |
    अमेरिका में ईंट-सीमेंट नहीं, लकड़ी से क्यों बनते हैं ज्यादातर घर? वजह जानकर चौंक जाएंगे |
    क्रिकेट में नो हैंडशेक, हॉकी में 'भाईचारा'? पाकिस्तान मैच के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने क्या किया |
    11 बच्चों की मां बनने का टूटा सपना, Ex ने दिया दर्द, पीरियड्स पर सुनाए ताने, एक्ट्रेस बोली- शर्मिंदा हूं |
    ये कौन सा तरीका है? मथुरा में ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने सूजा मारकर बाइक की पंचर! बैठी थीं 3 सवारी
    Advertisement