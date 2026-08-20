गुजरात में लग्जरी बस के ऑटोमैटिक दरवाजे में फंसी 7 साल के बच्चे की गर्दन, हुई मौत

गुजरात के वडोदरा शहर में सूर्यनगर-तरसाली बाईपास से धन्यावी जाने वाले रास्ते पर एक रिपेयरिंग वर्कशॉप में खड़ी लग्जरी बस के ऑटोमैटिक दरवाजे में गर्दन फंसने से 7 साल के बच्चे की मौत हो गई.

और पढ़ें

घर से प्रसाद लेने की बात कहकर निकला बच्चा अचानक हादसे का शिकार हो गया, जिससे मजदूर परिवार में शोक की लहर दौड़ गई.

बताया जा रहा है कि सूर्यनगर-तरसाली बाईपास के पास खड़ी बस के दरवाजे में गर्दन फंसने से 7 वर्षीय मासूम की मौत हुई. 'मैं प्रसाद लेने जा रहा हूं' कहकर घर से निकले मासूम की चंद पलों में मौत हो गई.

बच्चे के अकाल निधन की खबर मिलते ही श्रमिक परिवार की खुशियां मातम में बदल गईं. इस घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है. हादसे की सूचना मिलते ही कपुराई पुलिस स्टेशन की टीम मौके पर पहुंची.

यह भी पढ़ें: बेटी की हत्या के जुर्म में दिल्ली के दंपति को आजीवन कारावास की सजा, सूटकेस में मिला था युवती का शव

Advertisement

कपुराई पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है. इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है.

इस बीच, गुजरात के जूनागढ़ जिले के केशोद से पति-पत्नी की मौत का एक सनसनीखेज मामला सामने आया. यहां एक युवक ने ट्रेन के सामने कूदकर जान दे दी. घटना के बाद जब पुलिस युवक के घर पहुंची तो वहां उसकी पत्नी का शव भी बरामद हुआ.

शुरुआती जांच में महिला की गला घोंटकर हत्या किए जाने की बात सामने आई. यह घटना केशोद के एयरपोर्ट फाटक इलाके की बताई जा रही है.

वहीं, जांच के दौरान पुलिस को करीब 4 मिनट का एक वीडियो मिला है. बताया जा रहा है कि यह वीडियो युवक ने ट्रेन के सामने जाने से पहले रिकॉर्ड किया था. पुलिस इस रिकॉर्डिंग को अहम सबूत मानकर मामले की जांच कर रही है.

---- समाप्त ----