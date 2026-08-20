महिला हॉकी वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का कमाल, इंग्लैंड को बाहर कर अगले राउंड में बनाई जगह

महिला हॉकी वर्ल्ड कप 2026 में 20 अगस्त (गुरुवार) को भारतीय टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ ड्रॉ खेला. दोनों टीमों के बीच मुकाबला बेहद कड़ा रहा, लेकिन पूरे मैच में कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी. इस नतीजे के साथ भारत ने पूल D में दूसरा स्थान हासिल करते हुए टूर्नामेंट के अगले दौर में जगह बना ली.

और पढ़ें

नीदरलैंड्स के एम्सतेलवीन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने शुरुआत से ही इंग्लैंड के खिलाफ दबाव बनाने की कोशिश की. भारतीय टीम को गोल करने के कुछ अच्छे मौके मिले, लेकिन इंग्लैंड की डिफेंस लाइन और गोलकीपर के सामने फिनिशिंग नहीं हो सकी. भारत के दो गोल भी मान्य नहीं किए गए.

𝗧𝗛𝗘 𝗙𝗜𝗚𝗛𝗧 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗜𝗡𝗨𝗘𝗦! 🇮🇳🔥



A hard-fought battle until the final whistle! 💪🏑



The Indian Women’s Team played out a gritty 0️⃣-0️⃣ draw against England in their final Pool D clash at the FIH Hockey World Cup Belgium & Netherlands 2026. 🇮🇳



With the result, India… pic.twitter.com/roJhowCnGT — Hockey India (@TheHockeyIndia) August 20, 2026

भारतीय टीम के लिए इस मुकाबले का सबसे बड़ा सकारात्मक पहलू उसका मजबूत डिफेंस रहा. इंग्लैंड ने कई मौकों पर भारतीय सर्कल में दबाव बनाया, लेकिन टीम ने गोल नहीं खाने दिया. गोलकीपर बिचू देवी ने भी अहम बचाव करते हुए भारत को मुकाबले में बनाए रखा.

यह भी पढ़ें: पीवी सिंधु नहीं भेद सकीं चीनी दीवार, BWF वर्ल्ड चैम्पियनशिप से हुईं नॉकआउट, आयुष शेट्टी भी हारे

भारत ने टूर्नामेंट की शुरुआत चीन के खिलाफ 2-2 के ड्रॉ से की थी. इसके बाद टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 6-1 से हराया. इंग्लैंड के खिलाफ ड्रॉ के बाद भारत ने पूल D में अपना अभियान बिना हार के समाप्त किया और दूसरे स्थान के साथ अगले चरण में प्रवेश किया.

Advertisement

मुख्य कोच स्जोर्ड मारिज्ने के नेतृत्व में भारतीय टीम अब वर्ल्ड कप के अगले दौर में अपनी चुनौती पेश करेगी. टीम की नजरें अब नॉकआउट चरण में बेहतर प्रदर्शन करते हुए खिताब की दौड़ में आगे बढ़ने पर होंगी.

---- समाप्त ----