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होमवर्क नहीं करने पर टीचर ने LKG छात्र को डांटा, रोते-खांसते बेहोश और हुई मौत, घटना CCTV में कैद

विशाखापट्टनम के एक निजी स्कूल में LKG के 6 वर्षीय छात्र प्रणय तेज की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. परिवार का आरोप है कि होमवर्क पूरा नहीं करने पर शिक्षक ने बच्चे को पीटा, जिसके बाद वह डरकर रोने और खांसने लगा और शिक्षक के ऊपर गिर गया. पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

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परिवार ने की सख्त कार्रवाई की मांग.(Photo: ITG)
परिवार ने की सख्त कार्रवाई की मांग.(Photo: ITG)

विशाखापट्टनम के लिटिल गार्डन स्कूल में LKG के 6 वर्षीय छात्र प्रणय तेज की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद हड़कंप मच गया है. परिवार का आरोप है कि होमवर्क पूरा नहीं करने पर शिक्षक ने बच्चे को पीटा और डांटा. इसके बाद बच्चा बुरी तरह डर गया और रोने लगा. कुछ देर बाद उसे खांसी आने लगी और वह शिक्षक के ऊपर गिरकर बेहोश हो गया.

परिजनों के मुताबिक, बच्चे की हालत बिगड़ने के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. परिवार का आरोप है कि बच्चा अस्पताल पहुंचने से पहले ही मृत अवस्था में था. घटना के बाद परिजनों ने स्कूल प्रबंधन और संबंधित शिक्षक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

यह भी पढ़ें: विशाखापत्तनम स्टील प्लांट में मजदूरों पर गिरा खौलता स्टील, हुई दर्दनाक मौत

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घटना से जुड़े CCTV फुटेज भी पुलिस के हाथ लगे हैं. फुटेज में शिक्षक बच्चे को डांटते हुए दिखाई दे रहा है. हालांकि, बच्चे की मौत की वास्तविक वजह पोस्टमार्टम और पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट होगी. परिवार ने आरोप लगाया है कि शिक्षक की कथित मारपीट और उससे पैदा हुए सदमे के बाद बच्चे की हालत बिगड़ी.

परिवार ने की सख्त कार्रवाई की मांग

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परिजनों का कहना है कि उनका बच्चा स्कूल पढ़ने गया था, लेकिन वापस नहीं लौटा. परिवार ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और जिम्मेदार शिक्षक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है. घटना के बाद स्कूल में भी माहौल तनावपूर्ण बताया जा रहा है.

पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया है. जांच टीम CCTV फुटेज, स्कूल में मौजूद लोगों के बयान और घटनाक्रम से जुड़े अन्य साक्ष्यों की जांच कर रही है. पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि बच्चे के साथ स्कूल में वास्तव में क्या हुआ था और उसकी तबीयत अचानक किस वजह से बिगड़ी.

मौत की वजह जानने में जुटी पुलिस

पुलिस के मुताबिक, मामले में उपलब्ध सभी तथ्यों को जुटाया जा रहा है. बच्चे की मौत के कारणों की पुष्टि के लिए मेडिकल जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट अहम होगी. वहीं परिवार लगातार शिक्षक और स्कूल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है.

इस घटना ने छोटे बच्चों की स्कूल में सुरक्षा और शिक्षकों के व्यवहार को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. फिलहाल पुलिस की जांच जारी है और अधिकारियों का कहना है कि सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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