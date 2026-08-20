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पति-पत्नी में छिड़ेगा मुकाबला! भारती को हराने के लिए बेताब हर्ष, बोले- बस घर पर झगड़ा न हो

भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया 6 साल बाद साथ होस्टिंग कर रहे हैं. हर्ष ने बताया कि गेम में भारती उनसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव हैं और दोनों एक-दूसरे को हराना चाहेंगे.

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गेम शो में आमने-सामने होंगे भारती-हर्ष (Photo: ITGD)
गेम शो में आमने-सामने होंगे भारती-हर्ष (Photo: ITGD)

टीवी की सबसे मजेदार पति-पत्नी की जोड़ियों में से एक भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया करीब 6 साल बाद फिर साथ काम करने जा रहे हैं. दोनों सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन के अपकमिंग शो ‘इंडियन गेम शो विद भारती एंड हर्ष’ को होस्ट करेंगे. लंबे गैप के बाद साथ लौट रही इस जोड़ी के बीच जहां पुरानी केमिस्ट्री देखने को मिलेगी, वहीं गेम के मैदान में पति-पत्नी के बीच जबरदस्त कॉम्पीटिशन भी देखने को मिल सकता है.

भारती बोलीं- हर्ष के साथ मेरा आधा काम हो जाता है

6 साल बाद हर्ष के साथ काम करने को लेकर भारती काफी एक्साइटेड हैं. उन्होंने बताया कि हर्ष के साथ होस्टिंग करने पर उनका काम काफी आसान हो जाता है.

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भारती ने मजेदार अंदाज में कहा कि वह अपनी सारी लाइनें पढ़कर जाती हैं, लेकिन हर्ष के साथ थोड़ा कम पढ़कर जाने का फायदा उठा लेती हैं. उन्हें पता होता है कि जो चीज वह नहीं पढ़ पाएंगी, उसे हर्ष फटाफट पढ़ लेंगे. मंच पर हंसी-मजाक के साथ भारती को हर्ष की ‘होस्टिंग सर्विस’ का बोनस भी मिल जाता है.

भारती ने यह भी कहा कि वह हर्ष के साथ दोबारा काम करने को लेकर बहुत उत्साहित हैं. हालांकि, पति के एक्साइटमेंट पर उन्होंने मजाक करते हुए कहा- लगता तो नहीं है, लेकिन बहुत मजा आ रहा है.

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गेम में पत्नी को हराना चाहते हैं हर्ष!

अब असली मजा हर्ष के बयान में है. उन्होंने साफ कहा कि जब बात चैलेंज की आती है तो भारती उनसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव हैं. हर्ष ने कहा कि वह मुकाबले से ज्यादा मस्ती को अहमियत देते हैं. उनके मुताबिक, आखिर में जो होना होता है, वह हो ही जाता है और कुछ न कुछ अच्छा जरूर होता है. लेकिन भारती का मामला थोड़ा अलग है. हर्ष के मुताबिक, वह बहुत कॉम्पिटिटिव हैं.

हर्ष ने आगे कहा कि कुछ गेम ऐसे जरूर होंगे, जहां वह भारती को हराना चाहेंगे और भारती भी उन्हें हराने की पूरी कोशिश करेंगी. यानी घर में भले ही पति-पत्नी का प्यार चलता हो, लेकिन गेम शो के मंच पर मामला ‘तुम जीते तो मैं जीता’ वाला नहीं, बल्कि ‘मैं ही जीतूंगा’ वाला हो सकता है.

हालांकि हर्ष ने एक बात साफ कर दी- सेट की लड़ाई घर तक नहीं पहुंचनी चाहिए. उन्होंने कहा कि वह उम्मीद करते हैं कि दोनों सेट के झगड़े घर पर नहीं लेकर जाएं.

6 साल बाद साथ, तो केमिस्ट्री भी होगी और तकरार भी!

भारती और हर्ष अपनी नैचुरल केमिस्ट्री, मजेदार नोकझोंक और एक-दूसरे की बात तुरंत समझ लेने के लिए जाने जाते हैं. ऐसे में इस गेम शो में दोनों की यही बॉन्डिंग दर्शकों के लिए खास आकर्षण होने वाली है. एक तरफ भारती की जीतने की जिद होगी, तो दूसरी तरफ हर्ष का उन्हें हराने का प्लान. अब देखना होगा कि गेम के मैदान में पति भारी पड़ता है या पत्नी की कॉम्पिटिटिव स्पिरिट.

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‘इंडियन गेम शो विद भारती एंड हर्ष’ का प्रीमियर 24 अगस्त को रात 8 बजे सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन और सोनी लिव पर होगा.

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