चुनाव लड़ने की तैयारी में था M.Sc. छात्रा को मारने वाला प्रेमी, वाराणसी हत्याकांड में नए खुलासे

उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के रोहनिया थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां पिछले तीन दिनों से एक एमएससी की छात्रा संदिग्ध परिस्थितियों में लापता चल रही थी. उसके प्रेमी के किराए के कमरे में उसकी लाश मिली. 3 दिन से लापता छात्रा का बाथरूम से छात्रा का सड़ा-गला शव बरामद किया है.

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इस खौफनाक वारदात में मृतका की पहचान श्रेया उपाध्याय के रूप में हुई है. वह अपने माता-पिता की इकलौती बेटी थीं. श्रेया जगतपुर पीजी कॉलेज में एमएससी फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर रही थीं.

वहीं, इस हत्या का आरोप उसके प्रेमी पर लगा है. पुलिस की शुरुआती जांच में एक और चौकाने वाली बात सामने आई है. दरअसल, आरोपी प्रेमी अपने गांव में सरपंच का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था. वह क्षेत्र में राजनीतिक सक्रियता बढ़ाने में जुटा हुआ था. वह मृतक श्रेया का रिश्तेदार भी था.

जांच में सामने आया कि मृतका के पिता ने गांव के अन्य युवक के साथ उसकी शादी भी तय कर दी थीं. इस वजह से भी दोनों के बीच अनबन की आशंका जताई जा रही है.

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कॉलेज के लिए निकली थीं, फिर नहीं लौटीं

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, श्रेया उपाध्याय बीते 18 अगस्त की सुबह अपने घर से कॉलेज के लिए निकली थीं. लेकिन देर शाम तक वह वापस घर नहीं लौटीं. इससे परिजनों की चिंता बढ़ने लगी.

उन्होंने आसपास और रिश्तेदारों में उनकी काफी तलाश की, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिल सका. इसके बाद परिजनों ने थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत जांच शुरू की. छात्रा का मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लगाया गया. जांच में सामने आया कि श्रेया की आखिरी लोकेशन बच्छांव स्थित मालवीय इंटर कॉलेज के पास मिली थी.

मां को प्रेमी के किराए के कमरे से मिली लाश

जांच के दौरान परिजनों को पता चला कि चोलापुर निवासी विवेक चौबे नाम का युवक भी उसी समय से गायब है. वह श्रेया का दोस्त था. इसके बाद श्रेया की मां और उसके चचेरे भाई विवेक के मिर्जापुर के सीखड़ गांव स्थित ननिहाल पहुंचे. वहां विवेक के मामा के घर में रखे एक बैग से बच्छांव वाले कमरे की चाबी मिल गई.

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चाबी लेकर श्रेया की मां बच्छांव स्थित उस किराए के कमरे पर पहुंचीं. जब वह ताला खोलकर अंदर गईं, तो वहां से बहुत तेज और गंदी बदबू आ रही थी. कमरे के अंदर बने बाथरूम में श्रेया का खराब हो चुका शव पड़ा देखकर उनके होश उड़ गए. परिजनों का आरोप है कि प्रेमी विवेक ने ही छात्रा की हत्या कर उसके शव को बाथरूम में छिपा दिया था और मौके से फरार हो गया.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. इस मामले को लेकर डीसीपी गोमती नीतू काद्यान ने बताया कि श्रेया का शव जिस कमरे से मिला है, उसे विवेक चौबे ने किराए पर ले रखा था. वह मृतका का रिश्तेदार भी लगता है.

पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में मामला प्रेम प्रसंग और विवाह से जुड़ा लग रहा है. इस दौरान यह भी सामने आया है कि श्रेया के पिता ने उसकी शादी बगल के ही एक दूसरे गांव के युवक से तय कर दी थी, जिससे विवाद की आशंका जताई जा रही है. फिलहाल पुलिस ने आरोपी विवेक चौबे की धरपकड़ के लिए चार विशेष टीमों का गठन कर दिया है और उसकी तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है.

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