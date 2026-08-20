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Vastu Tips: T-Point वाला घर शुभ या अशुभ? वास्तु शास्त्र देखकर एक्सपर्ट ने बताया

यदि घर के सामने बनने वाला टी-पॉइंट उत्तर से लेकर पूर्व दिशा तक के क्षेत्र में है तो इसे सामान्यतः शुभ परिणाम देने वाला माना जाता है. वास्तु में उत्तर और पूर्व दिशा को सकारात्मक ऊर्जा से संबंधित क्षेत्र माना जाता है. ऐसे स्थान पर आने वाली सड़क की ऊर्जा संबंधित दिशा के प्रभाव को बढ़ाने वाली मानी जाती है.

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यदि टी-पॉइंट सकारात्मक दिशा की ओर बन रहा हो तो उसका परिणाम अनुकूल होगा. (Photo: ITG)
यदि टी-पॉइंट सकारात्मक दिशा की ओर बन रहा हो तो उसका परिणाम अनुकूल होगा. (Photo: ITG)

टी-पॉइंट पर बने घरों को लेकर लंबे समय से तरह-तरह की धारणाएं प्रचलित हैं. आपने अक्सर लोगों से सुना होगा कि टी-पॉइंट का घर हमेशा परेशानी देने वाला होता है. हालांकि वास्तु के अनुसार, केवल टी-पॉइंट होना ही शुभ या अशुभ परिणाम का आधार नहीं है. टी-पॉइंट किस दिशा में बन रहा है और वह घर की किस दिशा की ऊर्जा को प्रभावित कर रहा है, इसके बारे में भी समझना जरूरी है. वास्तु के अनुसार, यदि टी-पॉइंट सकारात्मक दिशा की ओर बन रहा हो तो उसका परिणाम अनुकूल होगा, जबकि नकारात्मक मानी जाने वाली दिशाओं में बना टी-पॉइंट विपरीत प्रभाव दे सकता है.

उत्तर से पूर्व दिशा तक टी-पॉइंट शुभ
यदि घर के सामने बनने वाला टी-पॉइंट उत्तर से लेकर पूर्व दिशा तक के क्षेत्र में है तो इसे सामान्यतः शुभ परिणाम देने वाला माना जाता है. वास्तु में उत्तर और पूर्व दिशा को सकारात्मक ऊर्जा से संबंधित क्षेत्र माना जाता है. ऐसे स्थान पर आने वाली सड़क की ऊर्जा संबंधित दिशा के प्रभाव को बढ़ाने वाली मानी जाती है.

ऐसे टी-पॉइंट वाले घर तरक्की के अवसर, कामकाज में गति आने और जीवन में आगे बढ़ने के रास्ते खोलते हैं. विशेष रूप से उत्तर और पूर्व दिशा से जुड़ा टी-पॉइंट भवन में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ाने वाला माना जाता है. हालांकि इसके परिणाम का आकलन करते समय केवल सड़क की स्थिति नहीं, बल्कि मुख्य द्वार और पूरे भवन के वास्तु को भी देखना आवश्यक है.

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दक्षिण-पूर्व और दक्षिण-पश्चिम में सावधानी
पूर्व के बाद दक्षिण होते हुए पश्चिम दिशा तक के क्षेत्रों को अग्नि और भूमि तत्व से जोड़ा जाता है. इन क्षेत्रों में टी-पॉइंट की स्थिति को लेकर विशेष सावधानी बरतने चाहिए. खासकर दक्षिण-पूर्व और दक्षिण-पश्चिम दिशा में यदि सड़क का सीधा मार्ग आकर घर की ओर समाप्त होता है तो इसे प्रतिकूल प्रभाव देने वाला माना जाता है.

ऐसी स्थिति को असंतुलित ऊर्जा से जोड़कर देखा जाता है. दक्षिण-पूर्व व दक्षिण-पश्चिम दिशा के टी-पॉइंट वाले घर में रहने वाले लोगों को बार-बार बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है. घर का वातावरण तनावपूर्ण रह सकता है और परिवार के सदस्यों के बीच सामंजस्य प्रभावित होने की आशंका मानी जाती है. ऐसे स्थानों पर स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी देखने को मिल सकती हैं. अचानक होने वाली घटनाओं, चोट या दुर्घटनाओं की आशंका रहती है. काम में रुकावट, योजनाओं का बार-बार बिगड़ना और मानसिक दबाव जैसी स्थितियां भी बनती हैं.

हर टी-पॉइंट वाला घर खराब नहीं
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर टी-पॉइंट को अशुभ मानना सही नहीं है. किसी घर के सामने सड़क की स्थिति देखकर तुरंत निष्कर्ष निकालने के बजाय यह देखना जरूरी है कि सड़क किस दिशा से आ रही है, किस दिशा पर उसका प्रभाव पड़ रहा है और मुख्य प्रवेश द्वार कहां स्थित है.

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