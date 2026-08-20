scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

शौच के लिए खेत में गई दलित युवती से दुष्कर्म के बाद हत्या, कुएं में फेंका शव

कर्नाटक के रायचूर में एक दलित युवती के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई. युवती शौच के लिए निकली थी, तभी आरोपियों ने उसे हवस का शिकार बना लिया. आरोपियों ने हत्या के बाद युवती का शव कुएं में फेंक दिया. पुलिस ने संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है.

Advertisement
X
मृतका की उम्र 21 साल बताई जा रही है. (Photo- ITG)
मृतका की उम्र 21 साल बताई जा रही है. (Photo- ITG)

कर्नाटक के रायचूर जिले से एक दर्दनाक और इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामले सामने आया है. सिरवार तालुका के होकरानी गांव में एक दलित युवती के साथ पहले दुष्कर्म किया गया और फिर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई.

मृतका की उम्र 21 साल बताई जा रही है. आरोपी ने दुष्कर्म के बाद युवती के शव को एक कुएं में फेंक दिया.

जानकारी के मुताबिक, युवती घर से बाहर शौच के लिए निकली थी. इसी दौरान घात लगाए आरोपियों ने उसे अपनी हवस का शिकार बना लिया. जब युवती काफी देर तक घर वापस नहीं लौटी, तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू कर दी.

सम्बंधित ख़बरें

Chief ministers of southern states with Union Home Minister Amit Shah during the council meeting.
अमित शाह से मिले 5 राज्यों के CM, परिसीमन समेत 11 मुद्दे उठाए
DK Shivkumar
'दक्षिण को हक दो, हम भारत का भविष्य देंगे', DK शिवकुमार की दो टूक
Karnataka: Man throws two children in canal
मम्मी से करते थे ज्यादा प्यार! पापा ने दो बच्चों को नहर में फेंका
Shivamogga Assault Case accused arrest
लोहे की रॉड से शख्स पर ताबड़तोड़ हमला करने वाला आरोपी गिरफ्तार
anti poaching camps blown up Karnataka forest
तमिलनाडु-कर्नाटक में 'जंगल वॉर', शिकारियों की मौत के बाद एंटी-पोचिंग कैंप तबाह

बाद में युवती का शव गांव के ही एक कुएं से बरामद हुआ. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुछ संदिग्धों की पहचान की है और उन्हें हिरासत में ले लिया है. फिलहाल पुलिस पकड़े गए संदिग्धों से पूछताछ कर रही है ताकि वारदात की पूरी सच्चाई सामने आ सके.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

Advertisement

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, 'दुष्कर्म और हत्या का शिकार हुई लड़की के मामले में हम अभी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि ये दुष्कर्म था या गैंगरेप. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति पूरी तरह साफ हो पाएगी.'

यह भी पढ़ें: मालदा में दरिंदगी: घास काटने गई दो महिलाओं पर हमला, एक की दुष्कर्म के बाद गला रेतकर हत्या

एक संदिग्ध की पुष्टि

अधिकारी ने आगे बताया, 'हमने संदिग्धों की पहचान कर उन्हें पकड़ लिया है. इनमें से एक मुख्य संदिग्ध की पुष्टि हो चुकी है. फिलहाल पूछताछ जारी है, इसलिए इस चरण में आगे टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा. मृतका की उम्र 21 साल थी और घटना उस समय हुई जब वो बाहर शौच के लिए गई थी.'

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Aaj ka Rashifal
    Latest News in Hindi »
    The Traitors 2 में पलटी बाजी! मुनव्वर फारुकी के बाद 'फुकरा इंसान' भी बाहर |
    How To Remove Excess Oil: सब्जी में पड़ गया ज्यादा तेल? बिना स्वाद बिगाड़े इन 7 आसान तरीकों से निकालें एक्स्ट्रा ऑयल |
    'भइया पसीने में भीगे थे, मुझसे बोले... ', किराएदार ने बताई पति-पत्नी और खूनी खेल की पूरी कहानी |
    क्या वंदे मातरम् पर BJP-कांग्रेस दोनों ओर से तुष्टीकरण का दांव है? अंजना के साथ देखें हल्ला बोल |
    बीच समुद्र जहाज से तुर्की के हथियारों का जखीरा लूट ले गए लुटेरे, 6 भारतीय भी थे सवार |
    डेटिंग ऐप, फेक प्रोफाइल और लाखों की ठगी... दो महिलाओं ने 67 साल के बुजुर्ग को ऐसे लगाया चूना |
    Snake Bite के बाद नहीं घबराया बुजुर्ग, 5 फीट के काले नाग को लाठी से पीटकर मार डाला, सुबह थैले में लेकर पहुंचा अस्पताल |
    Croma BLDC Hair Dryer Review: स्क्रीन से लैस कई स्मार्ट फीचर वाला Hightech हेयर ड्रायर |
    India Algeria LPG Deal: होर्मुज पर US-Iran लड़ते रहे, भारत ने इस देश के साथ मिलकर कर दिया खेल! |
    मां ने खोला किराए का कमरा तो उड़े होश, बाथरूम में मिला बेटी का शव
    Advertisement