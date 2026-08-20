शौच के लिए खेत में गई दलित युवती से दुष्कर्म के बाद हत्या, कुएं में फेंका शव

कर्नाटक के रायचूर जिले से एक दर्दनाक और इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामले सामने आया है. सिरवार तालुका के होकरानी गांव में एक दलित युवती के साथ पहले दुष्कर्म किया गया और फिर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई.

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मृतका की उम्र 21 साल बताई जा रही है. आरोपी ने दुष्कर्म के बाद युवती के शव को एक कुएं में फेंक दिया.

जानकारी के मुताबिक, युवती घर से बाहर शौच के लिए निकली थी. इसी दौरान घात लगाए आरोपियों ने उसे अपनी हवस का शिकार बना लिया. जब युवती काफी देर तक घर वापस नहीं लौटी, तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू कर दी.

बाद में युवती का शव गांव के ही एक कुएं से बरामद हुआ. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुछ संदिग्धों की पहचान की है और उन्हें हिरासत में ले लिया है. फिलहाल पुलिस पकड़े गए संदिग्धों से पूछताछ कर रही है ताकि वारदात की पूरी सच्चाई सामने आ सके.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

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एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, 'दुष्कर्म और हत्या का शिकार हुई लड़की के मामले में हम अभी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि ये दुष्कर्म था या गैंगरेप. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति पूरी तरह साफ हो पाएगी.'

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एक संदिग्ध की पुष्टि

अधिकारी ने आगे बताया, 'हमने संदिग्धों की पहचान कर उन्हें पकड़ लिया है. इनमें से एक मुख्य संदिग्ध की पुष्टि हो चुकी है. फिलहाल पूछताछ जारी है, इसलिए इस चरण में आगे टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा. मृतका की उम्र 21 साल थी और घटना उस समय हुई जब वो बाहर शौच के लिए गई थी.'

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