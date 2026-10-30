'वैभव सूर्यवंशी को नजरअंदाज करना ठीक नहीं...', युवराज सिंह ने टीम सेलेक्शन पर उठाए सवाल, अभिषेक शर्मा-ईशान किशन का भी किया सपोर्ट

टीम इंडिया के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह ने वनडे टीम में युवा खिलाड़ियों को नियमित मौका नहीं मिलने पर सवाल उठाए हैं. उनका मानना है कि वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन जैसे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को 50 ओवर्स के क्रिकेट में लगातार मौका नहीं देना उनकी क्षमता के साथ अन्याय है.

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युवराज सिंह ने समाचार एजेंसी पीटीआई से बातचीत में कहा कि वह अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशळी को ओडीआई क्रिकेट खेलते देखना चाहेंगे. उन्होंने कहा, 'अगर हम ईशान किशन, अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी जैसे खिलाड़ियों को वनडे क्रिकेट में नहीं चुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम उनकी प्रतिभा के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं.'

VIDEO | Mumbai: Former India all-rounder Yuvraj Singh believes that not regularly including players such as Abhishek Sharma, Ishan Kishan and Vaibhav Sooryavanshi in the ODI squad amounts to doing an injustice to their talent. "I would love to see him (Abhishek Sharma) in the ODIs, to be honest. I have said this before: if we are not picking players like Ishan Kishan, Abhishek and Vaibhav Sooryavanshi in 50-over cricket, then somewhere down the line, we are not doing justice to our talent," Yuvraj told PTI on the sidelines of the launch of Protocol 32. "I understand we have some great players and it is hard to make a spot for them. I think the way they are performing, they should be in the squad soon, hopefully. Whatever he has achieved is because of his hard work, and credit goes to him," he added. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd) — Press Trust of India (@PTI_News) October 30, 2026

पूर्व भारतीय ऑलराउंडर ने यह भी स्वीकार किया कि भारतीय टीम में पहले से कई शानदार खिलाड़ी मौजूद हैं और ऐसे में किसी नए खिलाड़ी के लिए जगह बनाना आसान नहीं होता. हालांकि, युवराज सिंह का मानना है कि इन युवा बल्लेबाजों के प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें जल्द ही वनडे टीम में मौका मिलना चाहिए.

युवराज सिंह ने कहा, 'मैं समझता हूं कि हमारे पास कुछ बेहतरीन खिलाड़ी हैं और उनके बीच जगह बनाना मुश्किल है. लेकिन जिस तरह से ये खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहे हैं, उम्मीद है कि जल्द ही उन्हें टीम में शामिल किया जाएगा.'

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युवराज सिंह ने अभिषेक शर्मा की उपलब्धियों का श्रेय उनकी मेहनत को दिया. युवराज कहते हैं, 'अभिषेक ने जो कुछ हासिल किया है, वह उनकी कड़ी मेहनत का नतीजा है और इसका पूरा श्रेय उन्हें मिलना चाहिए.'

युवराज सिंह के इस बयान ने एक बार फिर भारत की वनडे टीम में युवा खिलाड़ियों के चयन और उन्हें मिलने वाले मौकों को लेकर चर्चा तेज कर दी है.

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