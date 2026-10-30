scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पहले कभी नहीं भरते थे! अब दिलजीत दोसांझ को भरना पड़ा सी-फोर्म... जानिए ये क्या है

दिलजीत दोसांझ से आगरा के होटल में सी-फॉर्म भरवाया गया है. ऐसे में जानते हैं कि आखिर उनसे इस बार ये फॉर्म क्यों भरवाया गया है.

Advertisement
X
दिलजीत दोसांझ हाल ही में आगरा गए थे. (Photo: Insta/Diljit)
दिलजीत दोसांझ हाल ही में आगरा गए थे. (Photo: Insta/Diljit)

पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ का आज दिल्ली में म्यूजिक कॉन्सर्ट है. उनके शो के लिए दिल्ली में खास इंतजाम किए गए हैं. इससे पहले जब दिलजीत जब आगरा के एक फाइव स्टार होटल में  चेक इन कर रहे थे, उस वक्त उनसे सी-फॉर्म भरवाया गया. बताया जा रहा है कि इसके पहले कभी भी दिलजीत भारत में किसी होटल में रुकने के वक्त सी फॉर्म नहीं भरते थे. लेकिन, इस बार आगरा में होटल स्टाफ ने दिलजीत की जानकारी एफआरआरओ को दी, जिसके बाद लखनऊ FRRO की टीम ने दिलजीत से सी-फॉर्म भरवाया. 

बताया जा रहा है कि अगर दिलजीत वो फॉर्म नहीं भरते तो वो मुश्किल में पड़ सकते थे और ऐसा ना करने पर कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता था. इसके साथ ही ऐसा करने पर होटल पर भी कार्रवाई की जा सकती थी. ऐसे में सवाल है कि आखिर ये सी-फॉर्म होता क्या है और क्यों ये फॉर्म भरवाया जाता है. साथ ही जानते हैं कि दिलजीत से ही ये फॉर्म क्यों भरवाया गया और ये किन-किन लोगों को भरना होता है. 

है क्या ये सी-फॉर्म?

सम्बंधित ख़बरें

Diljit Dosanjh Delhi concert traffic advisory and metro updates.
दिल्ली में दिलजीत दोसांझ का कंसर्ट, ट्रैफिक पुलिस ने क‍िए खास इंतजाम
Diljit Dosanjh Delhi Concert
Diljit के कॉन्सर्ट से पहले पुलिस की एडवाइजरी!
Diljit Dosanjh Delhi Concert
दिल्ली में दिलजीत का शो, घर से निकलने से पहले पढ़ें ट्रैफिक एडवाइजरी
Diljit Dosanjh Aura India Tour
Diljit के शो के लिए दिल्ली मेट्रो का बड़ा फैसला!
Diljit Dosanjh Security
दिलजीत के कॉन्सर्ट की तैयारी पूरी, रात 12 बजे तक चलेगी मेट्रो

ये एफआरआरओ यानी फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस का एक डिजिटल दस्तावेज है, जिसका उपयोग भारत में होटल, गेस्ट हाउस या होमस्टे जैसी जगहों पर ठहरने वाले विदेशी नागरिकों की जानकारी सरकार को ऑनलाइन दर्ज कराने के लिए किया जाता है. यानी जब कोई विदेशी नागरिक भारत के किसी होटल में स्टे करते हैं तो उन्हें ये ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है. नियमों के हिसाब से जब भी कोई विदेशी नागरिक होटल में चेकइन करता है तो 24 घंटे के भीतर 'फॉरनर्स रजिस्ट्रेशन ऑफिस' के पोर्टल पर यह फॉर्म भरकर देना अनिवार्य होता है. 

Advertisement

सी- फॉर्म में विदेशी नागरिक का नाम, पासपोर्ट नंबर, राष्ट्रीयता, भारत आने की तारीख, वीजा की जानकारी और भारत में ठहरने का पता जैसी जानकारियां दर्ज की जाती हैं. यह फॉर्म होटल संचालकों, गेस्ट हाउस, होमस्टे, हॉस्टल और शैक्षणिक संस्थानों को भरना होता है. इसके अलावा, अगर कोई मकान मालिक किसी विदेशी नागरिक को किराये पर रखता है या कोई अस्पताल विदेशी मरीज को ठहरने की सुविधा देता है, तो उसे भी इसकी जानकारी एफआरआरओ के पोर्टल पर देनी होती है. वैसे अब इसका आधिकारिक नाम Form III कर दिया गया है. 
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    कातिल निकले दोस्त! 55 दिन बाद खुला किसलय हत्याकांड का राज, एक गिरफ्तार |
    पहले करवा चौथ का अहसास... IPS अंशिका वर्मा ने किया वीडियो कॉल, पति KK बिश्नोई को देखकर खोला व्रत |
    Healthwealth summit: दोपहर का खाना भरपेट, रात का हल्का रखें; डॉक्टरों ने बताए सेहतमंद रहने के तरीके |
    Gold Crash: इसी का इंतजार था! सोना हाई से 50 हजार रुपये हुआ सस्ता, दिवाली-धनतेरस से पहले भाव क्रैश |
    निशाने पर पुलिस अफसर, 3 लाख रुपये का ऑफर, यूपी ATS ने तीन संदिग्धों को किया गिरफ्तार |
    जनगणना 2027 का शेड्यूल जारी... 25 जनवरी से 28 फरवरी तक होगी गिनती, कुछ राज्यों को छूट |
    छह अंकों से पीछे थीं, फिर पलट दी बाजी... मनीषा भानवाला ने वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप में गोल्ड जीतकर रचा इतिहास |
    मानसा के बुढलाडा में नशा करते पकड़ा गया पुलिसकर्मी, डोप टेस्ट में रिपोर्ट पॉजिटिव, केस दर्ज |
    Salman Khan In Sanjay Dutt Khalnayak Returns? संजय दत्त की 'खलनायक रिटर्न्स' में सलमान खान की एंट्री? सुभाष घई ने किया रिएक्ट |
    6 बेटियों की मां को चाहिए था बेटा, 1.80 लाख में खरीद लिया 8 महीने का मासूम, पिता समेत 4 गिरफ्तार
    Advertisement