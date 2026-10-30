scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पहले करवा चौथ का अहसास... IPS अंशिका वर्मा ने किया वीडियो कॉल, पति KK बिश्नोई को देखकर खोला व्रत

IPS अंशिका वर्मा ने पहला करवा चौथ पति KK बिश्नोई के साथ वीडियो कॉल पर मनाया. दोनों अलग-अलग जिलों में तैनात हैं. अंशिका ने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा कर लिखा- Silent sacrifices & duty calls.

Advertisement
X
IPS अंशिका वर्मा ने लिखा- Silent Sacrifices & Duty Calls
IPS अंशिका वर्मा ने लिखा- Silent Sacrifices & Duty Calls

करवा चौथ पर जब कई जोड़े साथ मिलकर त्योहार मनाते नजर आए, वहीं उत्तर प्रदेश के एक IPS दंपती ने अपनी ड्यूटी के बीच इस खास दिन को अलग अंदाज में मनाया. IPS अफसर अंशिका वर्मा ने अपना पहला करवा चौथ पति कृष्ण कुमार बिश्नोई यानी KK बिश्नोई के साथ वीडियो कॉल पर मनाया. दोनों की तैनाती अलग-अलग जिलों में है. अंशिका ने इस खास पल का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है.

IPS अंशिका वर्मा फिलहाल बरेली में एसपी साउथ के पद पर तैनात हैं, जबकि उनके पति KK बिश्नोई बिजनौर के एसपी हैं. अलग-अलग जिलों में तैनाती के चलते दोनों करवा चौथ पर एक साथ मौजूद नहीं रह सके.

ऐसे में अंशिका ने वीडियो कॉल के जरिए पति से बातचीत की और त्योहार का खास पल शेयर किया. उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा- 'Silent sacrifices & duty calls'. इस संदेश के जरिए उन्होंने नौकरी की जिम्मेदारियों और निजी जीवन के बीच तालमेल की झलक दिखाई. देखें VIDEO:- 

सम्बंधित ख़बरें

sambhal sp kk bishnoi
संभल: विदाई में रो पड़े SP केके बिश्नोई, IPS पत्नी ने शेयर की खास पोस्ट
IPS KK Bishnoi Sambhal Farewell
संभल में भावुक हुए IPS केके बिश्नोई, DM ने पानी पिलाकर संभाला
संभल के SP कृष्णा बिश्नोई और IPS अंशिका वर्मा की डिग्री और UPSC परीक्षा में मिले रैंक की हो रही चर्चा. (Photo: ITG)
कितने पढ़े लिखे हैं संभल के SP कृष्णा बिश्नोई और IPS अंशिका वर्मा?
गिरफ्तार आरोपियों के साथ बिजनौर पुलिस (Photo: ITG)
पहले 'कुंडली' निकालते,फिर दिखाते डर... IPS केके बिश्नोई की टीम ने कसा शिकंजा
IPS KK Bishnoi
2509 लाउडस्पीकर हटे... बिजनौर में नए SP केके बिश्नोई का कड़ा प्रहार

मार्च 2026 में हुई थी दोनों की शादी

अंशिका वर्मा और कृष्ण कुमार बिश्नोई दोनों उत्तर प्रदेश कैडर के IPS अधिकारी हैं. दोनों ने 29 मार्च 2026 को जोधपुर में शादी की थी. शादी के बाद यह उनका पहला करवा चौथ है.

अंशिका वर्मा 2020 बैच की IPS अफसर  हैं. उन्होंने UPSC सिविल सेवा परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 136 हासिल की थी. फिलहाल वह बरेली में एसपी साउथ के रूप में जिम्मेदारी संभाल रही हैं.

Advertisement

वहीं, कृष्ण कुमार बिश्नोई 2018 बैच के IPS अधिकारी हैं. उन्हें KK बिश्नोई के नाम से भी जाना जाता है. अगस्त 2026 में उनका संभल से बिजनौर तबादला हुआ था.

ड्यूटी और निजी जिंदगी के बीच तालमेल की झलक

दोनों अधिकारियों की अलग-अलग जिलों में तैनाती के कारण त्योहार पर साथ रहना संभव नहीं हुआ. ऐसे में वीडियो कॉल के जरिए मनाया गया उनका पहला करवा चौथ चर्चा में है. अंशिका की पोस्ट में लिखा संदेश भी इसी बात की ओर इशारा करता है कि जिम्मेदारियों के बीच निजी रिश्तों के लिए समय निकालना कितना खास होता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Gold Crash: इसी का इंतजार था! सोना हाई से 50 हजार रुपये हुआ सस्ता, दिवाली-धनतेरस से पहले भाव क्रैश |
    निशाने पर पुलिस अफसर, 3 लाख रुपये का ऑफर, यूपी ATS ने तीन संदिग्धों को किया गिरफ्तार |
    जनगणना 2027 का शेड्यूल जारी... 25 जनवरी से 28 फरवरी तक होगी गिनती, कुछ राज्यों को छूट |
    छह अंकों से पीछे थीं, फिर पलट दी बाजी... मनीषा भानवाला ने वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप में गोल्ड जीतकर रचा इतिहास |
    मानसा के बुढलाडा में नशा करते पकड़ा गया पुलिसकर्मी, डोप टेस्ट में रिपोर्ट पॉजिटिव, केस दर्ज |
    Salman Khan In Sanjay Dutt Khalnayak Returns? संजय दत्त की 'खलनायक रिटर्न्स' में सलमान खान की एंट्री? सुभाष घई ने किया रिएक्ट |
    6 बेटियों की मां को चाहिए था बेटा, 1.80 लाख में खरीद लिया 8 महीने का मासूम, पिता समेत 4 गिरफ्तार |
    राजनीति, मौसम से लेकर अर्थव्यवस्था से जुड़ी आज की बड़ी खबरें, देखें |
    अमृतसर में पुरानी रंजिश के चलते अंधाधुंध फायरिंग, एक युवक की मौत और दूसरा घायल |
    मोटे लोग डांस नहीं कर सकते? शगुन और समीर डैनी ने भांगड़ा और फिटनेस से तोड़े सारे मिथक!
    Advertisement