scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Chandra Gochar 2026: वृषभ राशि में चंद्रमा का प्रवेश, 4 राशियों का शुरू स्वर्णिम काल

Chandra Gochar 2026: वृषभ राशि में चंद्रमा के गोचर से इन 4 राशियों का शुरू होगा गोल्डन टाइम. जानें किन राशियों को मिलेगा बंपर धन लाभ और करियर में तरक्की.

Advertisement
X
वृषभ राशि में चंद्रमा के गोचर से इन 4 राशियों का शुरू होगा गोल्डन टाइम. (Photo: ITG)
वृषभ राशि में चंद्रमा के गोचर से इन 4 राशियों का शुरू होगा गोल्डन टाइम. (Photo: ITG)

Chandra Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष में ग्रहों के राजा सूर्य और रानी कहे जाने वाले चंद्रमा की चाल का हमारे जीवन पर गहरा असर पड़ता है.  जब भी चंद्रमा अपनी स्थिति या राशि बदलते हैं, तो उसका सीधा प्रभाव हमारे मन, भावनाओं, आर्थिक स्थिति और निर्णय लेने की क्षमता पर पड़ता है.  आज 6 अगस्त को खगोलीय और ज्योतिषीय हलचल के बीच, चंद्रमा एक बेहद खास और प्रभावशाली गोचर करने जा रहे हैं.  मेष राशि का सफर पूरा करने के बाद, चंद्रमा ने अपनी उच्च राशि यानी वृषभ राशि में प्रवेश कर लिया है.  चंद्रमा का अपनी उच्च राशि में विराजमान होना कई राशियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं माना जा रहा है. 


इस बदलाव से कुछ खास राशियों के जीवन में तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे और उनका गोल्डन पीरियड शुरू होगा.  आइए जानते हैं कि इस चंद्र गोचर का किन-किन राशियों पर सबसे शुभ प्रभाव पड़ने वाला है. 

 1. वृषभ राशि (Taurus): खुशियां देंगी दस्तक और बढ़ेगा आत्मविश्वास  चूंकि चंद्रमा का यह गोचर आपकी ही राशि (वृषभ) में हुआ है, इसलिए इसका सबसे प्रत्यक्ष और सकारात्मक लाभ आपको मिलने वाला है. इस दौरान आपके आत्मविश्वास में जबरदस्त इजाफा होगा.  लंबे समय से अटके हुए और रुके हुए कार्य गति पकड़ेंगे.  

सम्बंधित ख़बरें

hans mahapurush rajyog
गुरु के कर्क राशि में आने से चमकेगी इन राशियों की किस्मत!
Mercury is transiting today, which zodiac signs will benefit
कर्क राशि में बुध का प्रवेश, 5 राशियों को मिलेगा वरदान!
On April 14, the Sun will enter Aries, where it is considered to be at its highest point.
17 अगस्त से चमक उठेगी 4 राशियों की किस्मत, सूर्य देव बनाएंगे मालामाल!
Gouri Dhan Yog Rashifal: Dhan and Gauri Yoga in the new week, huge wealth gains for the people of five zodiac signs
गुरु-बुध ने बनाया पांडित्य योग, 4 राशियों के शुरू हुए अच्छे दिन!
budh gochar rashifal 2026
आज से 4 राशियों पर मेहरबान बुध, 22 अगस्त तक होगी धनवर्षा!

करियर और व्यापार: नौकरीपेशा जातकों को कार्यक्षेत्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है.  बिजनेस से जुड़े लोगों को कोई फायदेमंद नई डील हाथ लग सकती है, जिससे बड़ा मुनाफा होगा. 

पारिवारिक जीवन: घर-परिवार में मांगलिक या खुशनुमा माहौल रहेगा.  अपनों के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का अवसर मिलेगा. 

Advertisement

 2. कर्क राशि (Cancer): पैसों से भरेगी तिजोरी, दूर होंगी आर्थिक समस्याएंज्योतिष शास्त्र के अनुसार, कर्क राशि के स्वामी स्वयं ग्रहराज चंद्रमा ही हैं.  ऐसे में अपनी उच्च राशि के प्रभाव से जुड़ा यह गोचर कर्क राशि के जातकों के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है. 

धन लाभ: इस अवधि में आपको आकस्मिक धन लाभ के योग बनेंगे, जिससे पैसों से जुड़ी पुरानी तंगी दूर होगी. 

सफलता: करियर में जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा. बिजनेस में उठाया गया कोई पुराना कदम अब भारी मुनाफे के रूप में सामने आएगा. बड़े भाई-बहनों या मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा, जो आपके लिए मार्गदर्शक साबित होंगे. 

 3. कुंभ राशि (Aquarius): भौतिक सुख-सुविधाओं में होगी बंपर बढ़ोतरी कुंभ राशि के जातकों के लिए चंद्रमा का यह राशि परिवर्तन जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आया है. 

संपत्ति और वाहन योग: जो लोग काफी समय से नया मकान, ज़मीन या वाहन खरीदने की योजना बना रहे थे, उनकी यह इच्छा इस दौरान पूरी हो सकती है.

बिजनेस: यदि आप अपने पैतृक या पारिवारिक कारोबार से जुड़े हैं, तो आपको उम्मीद से बढ़कर सफलता और तरक्की देखने को मिलेगी.

ज्योतिषीय उपाय (Extra Value Addition):यदि आपकी राशि इन भाग्यशाली राशियों में शामिल नहीं भी है, तो भी आप चंद्रमा के इस शुभ प्रभाव को अपने जीवन में आकर्षित कर सकते हैं.  ज्योतिष विशेषज्ञों के अनुसार, चंद्रमा को मजबूत करने और मानसिक शांति पाने के लिए निम्नलिखित उपाय कारगर साबित होते हैं.

Advertisement

चन्द्रमा को अर्घ्य दें: पूर्णिमा या चंद्र गोचर के विशेष दिनों में रात के समय चांदी या तांबे के लोटे से चंद्रमा को जल (अर्घ्य) दें.  अर्घ्य के जल में थोड़ा सा कच्चा दूध और कुछ चावल के दाने जरूर मिलाएं. 

शिव उपासना: चूंकि चंद्रमा भगवान शिव की जटाओं में सुशोभित हैं, इसलिए सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध और जल से अभिषेक करने से चंद्र दोष दूर होता है और मानसिक बल बढ़ता है. 

सफेद चीजों का दान: इस अवधि में जरूरतमंदों को दूध, चावल, चीनी या सफेद वस्त्र का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    बिहार: रोहतास में युवक की हत्या पर भड़का आक्रोश, आरोपी के घर आगजनी-तोड़फोड़, देखें |
    'रामायण' में रावण बनकर छाए यश, शूटिंग में झेलीं मुश्किलें, बोले- प्रेशर था |
    भगवंत सिंह मान मंत्रिमंडल ने आउटसोर्सड कर्मचारियों से संबंधित विधेयक, 3 डिजिटल यूनिवर्सिटियों और मुख्य प्रशासनिक सुधारों को दी मंजूरी |
    'घबराने की जरूरत नहीं,' RBI ने UPI पेमेंट पर चार्ज को लेकर बताई असली बात... |
    श्रीलंका में फेल हुए तो मचेगा भूचाल! अजीत अगरकर की कुर्सी दांव पर, गौतम गंभीर पर भी बढ़ेगा दबाव |
    ईरानी राष्ट्रपति Masoud Pezeshkian ने America और Israel की साजिश का किया खुलासा! |
    11 करोड़ की लॉटरी का टिकट कूड़े में फेंका, सफाई कर्मचारियों ने 6 टन कचरे में ढूंढ़कर लौटाया |
    PoK में कत्लेआम का ब्रिटेन में विरोध, मुनीर आर्मी की हिंसक कर्रवाई का किया पर्दाफाश |
    पांच मिनट तक हवा में गोते खाती रही एअर इंडिया की फ्लाइट, क्रू मेंबर्स की रीढ़ में आई चोट, एअर टर्बुलेंस पर बड़ा खुलासा |
    रामायण: दशानन रावण बने यश, मंदोदरी-शूर्पणखा बनीं कौन? रावण के परिवार की दिखी झलक
    Advertisement