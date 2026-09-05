scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

व‍िराट कोहली- वीरेंद्र सहवाग ही नहीं, ये क्रिकेटर भी हैं नीम करौली बाबा के भक्त, कई बार जा चुके हैं कैंची धाम

हनुमान अंश मूवी में नीम करौली बाबा की कहानी द‍िखाई गई है, बाबा के भक्त तो वैसे दुन‍िया भर में हैं. लेकिन इस ल‍िस्ट में कई क्रिकेटर्स भी शाम‍िल हैं, इनमें व‍िराट कोहली से लेकर वीरेंद्र सहवाग और तमाम क्रिकेटर्स शाम‍िल हैं.

Advertisement
X
विराट के बाद सहवाग भी हैं नीब करोरी बाबा के भक्त (Photo: ITG)
विराट के बाद सहवाग भी हैं नीब करोरी बाबा के भक्त (Photo: ITG)

क्रिकेट के मैदान पर अपनी शानदार बल्लेबाजी से पहचान बनाने वाले विराट कोहली और वीरेंद्र सहवाग की जिंदगी का एक और पहलू भी है. दोनों का नाम नीब करोरी बाबा के प्रति आस्था रखने वाले क्रिकेटरों में सामने आता रहा है.

विराट कोहली अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ उत्तराखंड स्थित कैंची धाम नीब करोरी बाबा के आश्रम जा चुके हैं. वहीं, वीरेंद्र सहवाग का भी एक पोस्ट अब चर्चा में है. 

सहवाग ने बाबा के प्रति जताई श्रद्धा

सम्बंधित ख़बरें

Shubhman gill becomes virat anushka's akaay uncle
विराट-अनुष्का के बेटे की स्कूल PTM में जाएंगे शुभमन गिल! Viral Video
Shubman Gill-Virat kohli
अकाय के 'अंकल' बने शुभमन गिल, कोहली को किया मजेदार मैसेज
Hanuman Ansh. virat kohli, anushka sharma
विराट-अनुष्का देखें ‘हनुमान अंश’, बाबा के भक्तों से डायरेक्टर ने जताई ख्वाहिश
ODI World Cup 2027 (PHOTO: AFP)
2027 वर्ल्ड कप में कौन होगा टीम इंडिया का एक्स-फैक्टर?
why virat kohli anushka sharma shifted to london
अनुष्का-विराट क्यों लंदन हुए शिफ्ट? माधुरी दीक्षित के पति ने बताया

वीरेंद्र सहवाग ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है. पोस्ट में सहवाग ने नीब करोरी बाबा के प्रति अपनी गहरी श्रद्धा व्यक्त की है. वीडियो के कैप्शन में सहवाग ने लिखा, 'महाराज जी की लीला बहुत निराली है. उनको समझना शायद संभव नहीं, उनकी कृपा करना जरूरी है. #हनुमानअंश एक महान संत की अद्भुत यात्रा, जरूर देखिये. जय सीताराम. जय जय जय नीब करोरी बाबा, कृपा करहु आवे सद्भाव'. दरअसल सहवाग ने हनुमान अंश फिल्म देखने के बाद बाबा की कृपा का जिक्र किया.

विराट कोहली भी जा चुके हैं कैंची धाम

नवंबर 2022 में विराट कोहली अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ उत्तराखंड के कैंची धाम पहुंचे थे. दोनों ने नीब करोरी बाबा के दर्शन किए थे. इसके बाद जनवरी 2023 में विराट और अनुष्का वृंदावन स्थित नीब करोरी बाबा के आश्रम भी पहुंचे थे. दोनों ने वहां कुछ समय बिताया और समाधि स्थल के दर्शन किए. विराट के इन दौरों की चर्चा उस समय भी हुई, जब वह अपने करियर के मुश्किल दौर से गुजर रहे थे. 

Advertisement

यह भी पढ़ें: MS धोनी ने कर दिया साफ- 'Impact Player नहीं बनूंगा...', फिर 2027 IPL में कैसे खेलेंगे?

क्रिकेटरों को क्यों पसंद है नीब करोरी बाबा का आश्रम?

नीब करोरी बाबा का मुख्य आश्रम उत्तराखंड के कैंची धाम में है. बाबा के भक्त उन्हें हनुमान जी का भक्त और आध्यात्मिक गुरु मानते हैं. विराट और सहवाग के अलावा सुरेश रैना और रिंकू सिंह भी नीब करोरी आश्रम जा चुके हैं.

क्रिकेटरों की जिंदगी में लगातार दबाव और प्रदर्शन की चुनौती रहती है. ऐसे में आध्यात्मिक जगहों पर जाना उनके लिए शांति और सुकून का काम करता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    ग्लेशियरों की कीमत कौन देगा? नेपाल से जलवायु न्याय की पुकार |
    व‍िराट कोहली- वीरेंद्र सहवाग ही नहीं, ये क्रिकेटर हैं नीम करौली बाबा बाबा के भक्त, कई बार जा चुके हैं कैंची धाम |
    डेंगू की वजह से बदलेगा बंगाल के स्कूलों का ड्रेस कोड, स्वास्थ्य मंत्री बोले- मोजे से नहीं रुकेगा मच्छर |
    KBC 18: एनकाउंटर में बची CRPF कमांडेंट की जान, जंगल में दुश्मनों ने चलाई गोलियां, सुनकर चौंके अमिताभ बच्चन |
    चोरी का ऐसा डर! घर के बाहर नहीं, छत पर पार्क कर दी लाखों की स्कॉर्पियो, क्रेन से उठी SUV |
    शनि ग्रह की वजह से कौन-सी बीमारियां होती है? देखें भाग्य चक्र |
    Quote of the Day: सुखी जीवन का राज बता गए नीम करौली बाबा, इस 1 चीज का मोह छोड़ दें |
    Kitchen Organisation Tips: छोटी-सी रसोई में इधर-उधर बिखरा रहता है सामान? ट्विंकल खन्ना की ये स्मार्ट टिप्स आएंगी काम |
    7th Pay Commission: 64% होने वाला है महंगाई भत्ता, फिर इतनी हो जाएगी आपकी सैलरी, समझें गणित |
    कैलिफोर्निया: भारतीय नागरिक के घर और पिज्जा आउटलेट से 40 पाउंड ड्रग्स बरामद, बेचने का आरोप
    Advertisement