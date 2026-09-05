क्रिकेट के मैदान पर अपनी शानदार बल्लेबाजी से पहचान बनाने वाले विराट कोहली और वीरेंद्र सहवाग की जिंदगी का एक और पहलू भी है. दोनों का नाम नीब करोरी बाबा के प्रति आस्था रखने वाले क्रिकेटरों में सामने आता रहा है.
विराट कोहली अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ उत्तराखंड स्थित कैंची धाम नीब करोरी बाबा के आश्रम जा चुके हैं. वहीं, वीरेंद्र सहवाग का भी एक पोस्ट अब चर्चा में है.
सहवाग ने बाबा के प्रति जताई श्रद्धा
वीरेंद्र सहवाग ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है. पोस्ट में सहवाग ने नीब करोरी बाबा के प्रति अपनी गहरी श्रद्धा व्यक्त की है. वीडियो के कैप्शन में सहवाग ने लिखा, 'महाराज जी की लीला बहुत निराली है. उनको समझना शायद संभव नहीं, उनकी कृपा करना जरूरी है. #हनुमानअंश एक महान संत की अद्भुत यात्रा, जरूर देखिये. जय सीताराम. जय जय जय नीब करोरी बाबा, कृपा करहु आवे सद्भाव'. दरअसल सहवाग ने हनुमान अंश फिल्म देखने के बाद बाबा की कृपा का जिक्र किया.
विराट कोहली भी जा चुके हैं कैंची धाम
नवंबर 2022 में विराट कोहली अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ उत्तराखंड के कैंची धाम पहुंचे थे. दोनों ने नीब करोरी बाबा के दर्शन किए थे. इसके बाद जनवरी 2023 में विराट और अनुष्का वृंदावन स्थित नीब करोरी बाबा के आश्रम भी पहुंचे थे. दोनों ने वहां कुछ समय बिताया और समाधि स्थल के दर्शन किए. विराट के इन दौरों की चर्चा उस समय भी हुई, जब वह अपने करियर के मुश्किल दौर से गुजर रहे थे.
Suresh Raina took blessings of Neem Karoli Baba 🧡🙌#JaiShreeRam 🙏| @ImRaina ✨ pic.twitter.com/KLGGht335y— HarshitMahiRaina73 🇮🇳 (@RainaMahi73) November 6, 2024
यह भी पढ़ें: MS धोनी ने कर दिया साफ- 'Impact Player नहीं बनूंगा...', फिर 2027 IPL में कैसे खेलेंगे?
क्रिकेटरों को क्यों पसंद है नीब करोरी बाबा का आश्रम?
नीब करोरी बाबा का मुख्य आश्रम उत्तराखंड के कैंची धाम में है. बाबा के भक्त उन्हें हनुमान जी का भक्त और आध्यात्मिक गुरु मानते हैं. विराट और सहवाग के अलावा सुरेश रैना और रिंकू सिंह भी नीब करोरी आश्रम जा चुके हैं.
क्रिकेटरों की जिंदगी में लगातार दबाव और प्रदर्शन की चुनौती रहती है. ऐसे में आध्यात्मिक जगहों पर जाना उनके लिए शांति और सुकून का काम करता है.