Kitchen Organisation Tips: छोटी-सी रसोई में इधर-उधर बिखरा रहता है सामान? ट्विंकल खन्ना की ये स्मार्ट टिप्स आएंगी काम

Kitchen Organisation Tips: प्रॉपर्टी के रेट धीरे-धीरे आसमान छू रहे हैं और यही वजह है कि स्मार्ट सिटीज में ज्यादातर लोग किराए के छोटे से घर में रह रहे हैं. एक कमरा-रसोई के सेट के फ्लेट में लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत सामान सेट करने में आती है. कमरे से लेकर रसोई में समान बिखरा रहता है. रसोई के बड़े बर्तन, मसालों के डिब्बे से लेकर गैस-चूल्हा सभी चीजों को रखने में परेशानी होती है. छोटी-सी रसोई में सारा सामान बिखरा पड़ा रहता है और अगर आपकी रसोई की भी हालात ऐसी है कि सारे बर्तन इधर-उधर पड़े रहते हैं और मसालों के डिब्बे भी तलाशने में बहुत समय लग जाता है और चीजें ढूढ़ना मुश्किल होती है.

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ऐसे में अक्षय कुमार की वाइफ और 90 के दशक की एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना ने अपनी सीरीज ‘ट्वीक इंडिया’ में किचन को व्यवस्थित रखने के कुछ ऐसे ही स्मार्ट और कम बजट वाले तरीके बताए हैं. इन ट्रिक्स के लिए आपको बहुत महंगे ऑर्गनाइजर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आइए आपको यह स्मार्ट तरीके बताते हैं, जो रसोई को व्यवस्थित रखने में आपकी मदद करेंगे.

बड़े बर्तनों के लिए लगाएं एडजस्टेबल पेगबोर्ड

किचन की दराज में बड़े पैन, कड़ाही और अलग आकार के बर्तनों को रखना कई बार मुश्किल हो जाता है. इसके लिए आप किचन में एडजस्टेबल पेगबोर्ड और फोल्डेबल ऑर्गनाइजर का इस्तेमाल किया जा सकता है. इन्हें दराज या काउंटर पर लगाकर बड़े और अलग आकार के बर्तनों को अलग-अलग जगह रखा जा सकता है, इससे बर्तनों को निकालना और वापस रखना भी आसान रहेगा.

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पुराने अखबार की जगह एंटी-स्लिप मैट

किचन की दराज में गंदगी से बचाने के लिए पुराने अखबार बिछाना आम बात है. लेकिन अखबार जल्दी खराब और गंदा हो जाता है. कई बार वो बार लंबे समय तक बिछा रहने की वजह से चिपक भी जाता है, जो देखने में भी गंदा लगता है. इसकी जगह एंटी-स्लिप मैट का इस्तेमाल करना ज्यादा सही हो सकता है, इसे दराज के अंदर बिछाने से सामान अपनी जगह पर टिका रहता है. साथ ही मैट को निकालकर आसानी से साफ करके आप दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं.

पानी की बोतलों के लिए मैगजीन होल्डर

किचन में पानी की बोतलें अक्सर इधर-उधर रखी रहती हैं और कम जगह में कई बोतलें रखने पर वे गिरने या लुढ़कने लगती हैं. इनकी वजह से रसोई ज्यादा बिखरी हुई दिखाई देती है और जब कोई घर आता है तो उसे भी रसोई गंदी दिखती है. ऐसे में आप मैगजीन होल्डर को बोतल रखने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. मैगजीन होल्डर को काउंटर या शेल्फ पर रखकर उसमें पानी की बोतलें एक साथ रखी जा सकती हैं, इससे किचन का काउंटर भी ज्यादा साफ दिखाई देता है.

डेली की चीजों के लिए लकड़ी के स्टैंड

चाय बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली चायपत्ती, चीनी और कप जैसी चीजों को रोज निकालना पड़ता है. इसलिए अक्सर लोग इनको साथ रखना पसंद करते हैं, लेकिन कम जगह की वजह से आप मसालों के साथ में ही चायपत्ती और चीनी के बॉक्स रखते हैं. तो अब इन्हें अलग-अलग जगह रखने के बजाय लकड़ी के छोटे स्टैंड पर एक साथ रख सकते हैं, जो दिखने में भी अच्छा लगता है और चाय बनाते समय ज्यादा परेशान भी नहीं होती है.

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फ्रिज पर लगाएं मैग्नेटिक मील प्लानर

रोज खाने में क्या बनाना है, यह तय करने में काफी समय चला जाता है. इस परेशानी से बचने के लिए मैग्नेटिक मील प्लानर का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसे फ्रिज या दीवार पर लगाकर पूरे हफ्ते के खाने की प्लानिंग की जा सकती है. इससे सब्जियां और दूसरी जरूरी सामग्री पहले से खरीदना भी आसान होगा और खाना बनाने के समय होने वाली भागदौड़ कम की जा सकती है.

छोटी-छोटी ट्रिक्स से रसोई रहेगी साफ-सुथरी

किचन को साफ-सुथरा और व्यवस्थित करने के लिए हर बार महंगे स्टोरेज प्रोडक्ट खरीदना जरूरी नहीं है. थोड़ी क्रिएटिविटी के साथ घर में इस्तेमाल होने वाली चीजों को भी स्टोरेज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. ट्विंकल खन्ना के बताए ये आसान तरीके छोटे या कम जगह वाले किचन में खासतौर पर काम आ सकते हैं.

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