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Quote of the Day: सुखी जीवन का राज बता गए नीम करौली बाबा, इस 1 चीज का मोह छोड़ दें

Quote of the Day: नीम करौली बाबा ने सुखी और शांत जीवन के लिए जरूरी सीख बताई है. जानें किस एक चीज का मोह छोड़कर आप चिंता से दूर रह सकते हैं और जीवन में सुकून पा सकते हैं.

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Quote of the Day
Quote of the Day

Quote of the Day: कई बार जिंदगी में परेशानी किसी बड़ी समस्या की वजह से नहीं, बल्कि उसे लेकर हमारे मन में चल रही लगातार उथल-पुथल से बढ़ जाती है. भविष्य में क्या होगा, कोई अपना साथ छोड़ेगा या नहीं, मेहनत का परिणाम मिलेगा या नहीं, ऐसे सवाल मन को परेशान करते रहते हैं. नीम करौली बाबा की सीख इसी बेचैनी को कम करने का रास्ता बताती है. उनका संदेश है कि इंसान को अपना कर्म करते रहना चाहिए, लेकिन हर चीज को अपने हिसाब से चलाने की जिद छोड़ देनी चाहिए . 

भगवान पर विश्वास रखना जरूरी

जीवन में कई परिस्थितियां ऐसी आती हैं, जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता. हम कोशिश जरूर कर सकते हैं, लेकिन हर परिणाम हमारी इच्छा के अनुसार हो, यह जरूरी नहीं. ऐसे समय में भगवान पर विश्वास मन को मजबूती देता है . 

नीम करौली बाबा की शिक्षाओं में समर्पण और विश्वास को महत्वपूर्ण माना जाता है. इसका अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति मेहनत करना छोड़ दे . बल्कि संदेश यह है कि अपना काम पूरी ईमानदारी से करें . 

मोह और प्रेम में अंतर समझें

किसी व्यक्ति से प्रेम करना या अपने परिवार से जुड़ाव रखना स्वाभाविक है. परेशानी तब शुरू होती है, जब किसी रिश्ते या चीज को खोने का डर हमारी मानसिक शांति छीनने लगे . 

जरूरत से ज्यादा लगाव इंसान को लगातार डर में रख सकता है. इसलिए रिश्तों में प्रेम रखें, लेकिन अपनी पूरी खुशी किसी एक व्यक्ति या परिस्थिति पर निर्भर न करें. जो चीज आज हमारे साथ है, उसके बदलने की संभावना को स्वीकार करना भी जीवन का हिस्सा है . 

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हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश न करें

हम चाहते हैं कि नौकरी, रिश्ते, परिवार और भविष्य सब कुछ हमारी योजना के मुताबिक चले. लेकिन जीवन हमेशा हमारी बनाई हुई योजना के अनुसार नहीं चलता. कुछ परिस्थितियां हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं . 

ऐसे में हर चीज को बदलने की कोशिश करने के बजाय यह समझना बेहतर है कि हमें क्या करना है और क्या स्वीकार करना है. अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें, लेकिन हर परिणाम को नियंत्रित करने की कोशिश न करें . 

मुश्किल वक्त भी देता है सीख

जिंदगी में आने वाली हर परिस्थिति अपने साथ कोई न कोई सीख लेकर आती है. असफलता हमें अपनी कमियां समझा सकती है, मुश्किल समय धैर्य सिखा सकता है. किसी चीज का छूट जाना हमें यह एहसास करा सकता है कि जीवन में कुछ भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता . 

अगर इंसान हर घटना को सिर्फ परेशानी मानने के बजाय उससे सीखने की कोशिश करे, तो मुश्किल दौर भी उसे भीतर से मजबूत बना सकता है . 

सुकून के लिए कुछ छोड़ना भी जरूरी

अक्सर हम सोचते हैं कि खुश रहने के लिए जिंदगी में कुछ नया हासिल करना जरूरी है. लेकिन कई बार मानसिक शांति किसी चीज को पाने से नहीं, बल्कि उसे लेकर बनी चिंता छोड़ने से मिलती है . 

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नीम करौली बाबा की सीख को इसी रूप में समझा जा सकता है, कर्म करते रहें, अपने रिश्तों और जिम्मेदारियों को निभाएं, लेकिन हर चीज को अपनी मुट्ठी में रखने की कोशिश न करें. भगवान पर भरोसा रखें,  जो हमारे नियंत्रण से बाहर है, उसे स्वीकार करना सीखें . यही सोच मन के बोझ को कम कर सकती है . 

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