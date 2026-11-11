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Budh Uday 2026: बुध उदय से मालामाल होंगी 5 राशियां, आज से खूब बढ़ेगा बैंक बैलेंस!

Budh Uday 2026: भाई दूज पर सुबह 5:40 बजे बुध ग्रह का उदय हुआ है. इससे वृषभ, मिथुन समेत 5 राशियों की किस्मत चमक सकती है. इन राशियों को धन लाभ और करियर में तरक्की के मौके मिल सकते हैं.

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आज से बदलेंगे इन 5 राशियों के दिन (Photo: ITG)
आज से बदलेंगे इन 5 राशियों के दिन (Photo: ITG)

Budh Uday 2026: आज भाई दूज पर सुबह 5 बजकर 40 मिनट पर बुध ग्रह का उदय हो गया है. ज्योतिष शास्त्र में बुध को बुद्धि, वाणी और व्यापार का कारक माना जाता है. इसका संबंध पैसों और कारोबार से भी जोड़ा जाता है. ऐसे में बुध का उदय होना 5 राशियों के लिए अच्छा साबित हो सकता है. इन राशियों के जातकों की नौकरी, व्यापार और आर्थिक स्थिति पर देखने को मिल सकता है. नौकरी करने वालों को तरक्की के नए मौके मिल सकते हैं, वहीं कारोबारियों को मुनाफा कमाने के अच्छे अवसर मिल सकते हैं.  आइए जानते हैं बुध के उदय होने से किन 5 राशियों की किस्मत चमक सकती है.

वृषभ राशि

वृषभ राशि के जातकों के लिए बुध का उदय अच्छा रहने वाला है.  इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है. बैंकिंग और पैसों के लेनदेन से जुड़े काम आसानी से पूरे होंगे. नौकरी और कारोबार में विरोधियों से आगे निकलने का मौका मिलेगा. कला, लेखन और कम्युनिकेशन के क्षेत्र से जुड़े लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं. अपनी सूझबूझ और हुनर के दम पर आप कई कामों में सफलता हासिल कर सकते हैं.

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मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के लिए बुध का उदय अच्छे परिणाम लेकर आ सकता है. इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने की उम्मीद है. कमाई के नए रास्ते खुल सकते हैं. परिवार के लोगों के साथ रिश्ते बेहतर होंगे.  घर का माहौल भी खुशनुमा रहेगा. किसी पुराने काम में सफलता मिलने से खुशी होगी. पैसों से जुड़े मामलों में भी राहत मिल सकती है.

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कर्क राशि

कर्क राशि वालों के लिए बुध का उदय फायदेमंद साबित हो सकता है. जमीन और प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में अच्छी खबर मिल सकती है. धन लाभ के नए मौके बनेंगे. नौकरी करने वालों को कार्यस्थल पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा. आपके काम से बड़े अधिकारी खुश हो सकते हैं. वहीं, पहले किए गए निवेश से भी अच्छा रिटर्न मिलने की उम्मीद है.

कन्या राशि

कन्या राशि वालों के लिए बुध का उदय अच्छे संकेत लेकर आया है. इस दौरान आपकी बातचीत का तरीका और व्यवहार लोगों को प्रभावित करेगा. परिवार में चल रही पुरानी परेशानियां दूर हो सकती हैं. नौकरी करने वालों को अपनी काबिलियत दिखाने का अच्छा मौका मिलेगा. करियर में तरक्की के नए रास्ते खुल सकते हैं. काम के सिलसिले में होने वाली यात्राओं से भी फायदा मिल सकता है.

धनु राशि

धनु राशि वालों के लिए बुध का उदय शुभ साबित हो सकता है. कारोबार से जुड़े लोगों को अच्छा मुनाफा मिल सकता है. आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने के संकेत हैं. लंबे समय से अटके काम पूरे हो सकते हैं. किसी जरूरी काम में भाई-बहनों का साथ मिलेगा. निवेश से भी फायदा होने की उम्मीद है.

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