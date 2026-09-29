'फाइनल में मैच जिताने वाली पारी खेलना मेरा सपना है...', वर्ल्ड कप को लेकर विराट कोहली ने जाहिर की बड़ी ख्वाहिश

अपनी शानदार फॉर्म से तहलका मचा रहे टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली फैन्स के बीच चर्चाओं में बने हुए हैं. विराट कोहली ने वेस्टइंडीज के खिलाफ तूफानी शतक जड़कर रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी है.

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विराट कोहली की नजरें अब साल 2027 के वनडे वर्ल्ड कप पर टिकी हैं. 'स्टार स्पोर्ट्स' से बातचीत के दौरान जब कोहली से साल 2027 में होने वाले वर्ल्ड कप में उनके लक्ष्य के बारे में पूछा गया तो उन्होंने अपने दिल की बात खुलकर सामने रखी.

विराट कोहली ने अपने उस बड़े सपने का जिक्र करते हुए कहा कि वह फाइनल मुकाबले में टीम को अपने दम पर जीत दिलाना चाहते हैं. कोहली ने कहा कि मेरा सपना फाइनल में मैच जिताकर फिनिशिंग नॉक खेलने का है. उनकी ख्वाहिश फाइनल में चेज करते हुए भारत को जीत दिलाने की है.

कोहली ने आगे कहा कि अगर वह ऐसा कर पाते हैं तो यह उनके सपने का सच करने जैसा होगा. अगर वह ऐसा नहीं भी कर पाते हैं. लेकिन अंत में भारत वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम कर ले तो भी उन्हें उतनी ही खुशी होगी. उन्होंने साफ किया कि उनके लिए व्यक्तिगत रिकॉर्ड से ज्यादा देश के लिए वर्ल्ड कप जीतना सबसे ज्यादा अहम है.

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“My dream is to play a match-winning…” 🤞🥹#ViratKohli is already manifesting his MISSION 2027 moment! 🧿



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📆 ICC Men’s Cricket World Cup 2027 Schedule 👉 drops on THU, 1st OCT!#INDvWI pic.twitter.com/r4kSI3pHqa — Star Sports (@StarSportsIndia) September 28, 2026

कोहली का होगा आखिरी वर्ल्ड कप?

विराट कोहली पहले ही यह स्पष्ट कर चुके हैं कि 2027 में होने वाला यह वनडे वर्ल्ड कप उनके करियर का आखिरी 50 ओवरों का वर्ल्ड कप होगा. यही वजह है कि वह इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते.

विराट कोहली ने कहा कि जब मैदान पर स्थिति कठिन होती है तो वह खुद को संकट से टीम को बाहर निकालते हुए कल्पना करते हैं. यही बात उन्हें इस स्तर पर मुकाबला करने के लिए प्रेरित करती है.

कोहली अपने करियर में अब तक दो वनडे वर्ल्ड कप फाइनल खेल चुके हैं. उन्होंने 2011 के फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ एक अहम पारी खेली थी, वहीं 2023 के फाइनल में भी उन्होंने शानदार अर्धशतक जड़ा था.



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