scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

फ्लाइट में महिला ने की आपत्तिजनक हरकत, एयर होस्टेस ने लिया ये एक्शन

फ्लाइट में एक महिला पैसेंजर कुछ ऐसी हरकत करने लगी कि दूसरे पैसेंजर असहज हो गए. इसके बाद एयर होस्टेस ने उसे कंट्रोल किया और पुलिस को इस हरकत की सूचना दे दी. एयरपोर्ट पर उतरते ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया.

Advertisement
X
महिला पैसेंजर अपनी हरकत की वजह से हुई गिरफ्तार (Photo - Pexels)
महिला पैसेंजर अपनी हरकत की वजह से हुई गिरफ्तार (Photo - Pexels)

हवाई जहाज में सफर के दौरान एक महिला यात्री की कथित हरकत से दूसरे पैसेंजर परेशान हो गए. मामला अमेरिका के बाल्टीमोर से मियामी जा रही फ्लाइट का है. आरोप है कि महिला ने उड़ान के बीच आपत्तिजनक हरकत करने लगी और अपने कपड़े उतार दिए. एक यात्री की शिकायत पर फ्लाइट अटेंडेंट ने महिला को ऐसा करने से रोका. फिर एक्शन लेते हुए पुलिस को सूचना दे दी.  विमान के मियामी पहुंचते ही पुलिस ने महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ की.

डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक, यह घटना 11 सितंबर की बताई जा रही है. महिला पेशे से बारटेंडर हैं. अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, विमान में मौजूद एक यात्री ने महिला की हरकतों की शिकायत क्रू मेंबर से की थी. इसके बाद फ्लाइट अटेंडेंट ने महिला को कपड़े पहनने के लिए कहा.

उड़ान के 20 मिनट बाद शुरू हुआ हंगामा
रिपोर्ट के मुताबिक, बाल्टीमोर से मियामी जा रही फ्लाइट उड़ान भरने के करीब 20 मिनट बाद एक यात्री ने फ्लाइट अटेंडेंट गैब्रियल बैरेरो को महिला की हरकतों के बारे में बताया. यात्री ने आरोप लगाया कि सीट नंबर 9D पर बैठी महिला अशोभनीय हरकत कर रही है और अपने कपड़े भी उतारकर फेंक दी है. 

सम्बंधित ख़बरें

Chinese rubbish collector model
कचरा छांटने वाली महिला बनी ग्लैमरस मॉडल, फिर भी पुराना जॉब नहीं छोड़ा
China worker safety rope incident
बिल्डिंग पेंट कर रहे मजदूर की रस्सी काटी, फिर बुजुर्ग ने कपड़ा सूखने दे दिया
germany-office-culture-indian-woman-5pm-work
‘5 बजे ऑफिस खाली!’ भारतीय महिला ने दिखाया जर्मनी का वर्क कल्चर
Bittu Tabahi Trend
कोई नहर, कोई नदी... बिट्टू तबाही के बाद आया सफाई का नया ट्रेंड!
Mashco Piro tribe
इंसानों से छुपकर रहते हैं ये लोग, सीटी बजाकर करते हैं बात

शिकायत मिलने के बाद फ्लाइट अटेंडेंट महिला के पास पहुंचे और उन्हें कपड़े पहनने के लिए कहा. रिपोर्ट के मुताबिक, महिला ने उनकी बात मान ली और इसके बाद कोई दूसरा हंगामा नहीं हुआ. कुछ देर बाद वह सो गईं और बाकी सफर इसी तरह बीता.

Advertisement

फ्लाइट में चढ़ने से पहले पी थी शराब
विमान के मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरते ही पुलिस को सूचना दी गई. अधिकारियों को बताया गया कि बाल्टीमोर से आ रही फ्लाइट में एक महिला यात्री ने हंगामा किया है.

पुलिस ने महिला से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि उन्हें फ्लाइट में हुई घटना याद नहीं है, क्योंकि वह सो गई थीं. पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक, महिला के मुंह से शराब की तेज गंध आ रही थी और उनकी आंखें भी लाल थीं.महिला ने पुलिस को बताया कि बाल्टीमोर से उनकी फ्लाइट करीब दो घंटे लेट हो गई थी. इस वजह से उन्होंने विमान में चढ़ने से पहले कई ड्रिंक ली थीं.

FBI को सौंपी गई मामले की जांच
चूंकि कथित घटना विमान के उड़ान में रहने के दौरान हुई थी, इसलिए मियामी-डेड शेरिफ कार्यालय ने मामले की जानकारी FBI को दी. रिपोर्ट के मुताबिक, FBI एजेंट जस्टिन ह्यूस्टन को घटना की सूचना दी गई और पुलिस रिपोर्ट उन्हें भेजने की बात कही गई.

यह भी पढ़ें: कचरा छांटने वाली महिला बनी मॉडल, पहुंची मिलान फैशन वीक, फिर भी पुराना जॉब नहीं छोड़ा

हालांकि, अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि FBI की जांच कहां तक पहुंची है. महिला के खिलाफ कोई आरोप दर्ज किए जाने की भी खबर सामने नहीं आई है. घटना के दो दिन बाद सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीरें

Advertisement

रिपोर्ट्स के मुताबिक, महिला पैसेंजर मैरीलैंड के ईस्टर्न शोर इलाके में एक बार और ग्रिल में काम करती हैं. वह तलाकशुदा हैं और मां भी हैं. बताया गया है कि कथित घटना के दो दिन बाद उन्होंने फेसबुक पर फ्लोरिडा ट्रिप की कुछ तस्वीरें साझा की थीं. इन तस्वीरों के साथ उन्होंने लिखा था - भगवान हमें छोटे-छोटे प्रेम पत्र देते हैं, जिन्हें हम बादलों, फूलों और बारिश के रूप में देखते हैं.

यह भी पढ़ें: बिल्डिंग पेंट कर रहा था मजदूर, बुजुर्ग ने उसकी सुरक्षा रस्सी काटी, फिर कपड़ा सूखने डाल दिया

इस घटना से जुड़ी पुलिस रिपोर्ट अमेरिकी मीडिया में सामने आई है. हालांकि, महिला की ओर से घटना को लेकर विस्तृत प्रतिक्रिया या जांच के नतीजों की जानकारी अभी सामने नहीं आई है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    फ्लाइट में महिला ने की आपत्तिजनक हरकत, एयर होस्टेस ने लिया ये एक्शन |
    मुंबई एयरपोर्ट पर तेज हवाओं का कहर, 8 फ्लाइट्स सूरत डायवर्ट, 1,255 यात्री सुरक्षित |
    'साधु संग आतंकवादी जैसा सलूक' प्रेमानंद के शिष्य की मौत पर भड़का संत समाज |
    Ultraviolette Shockwave: आ रही नई इलेक्ट्रिक एंड्यूरो बाइक, धांसू रेंज और 2.9 सेकंड में पड़ेगी रफ्तार |
    स्लीपर बस में नाबालिग से गैंगरेप के मामले में दिल्ली पुलिस ने दाखिल की 400 पन्नों की चार्जशीट |
    नेपाल में जल प्रहार, यूपी-बिहार में बाढ़ से बिगड़े हालात, देखें विशेष |
    सिराज IN, नीतीश/नमन OUT... दूसरे वनडे में कप्तान शुभमन गिल करेंगे बड़ा बदलाव, ऐसी हो सकती है प्लेइंग-11 |
    How to Make Fluffy Poori: कड़ाही से निकालते ही पिचक जाती है पूड़ी, गेहूं के आटे में मिलाएं ये एक चीज, बनेंगी फूली-फूली और रुई जैसी सॉफ्ट |
    सलमान खान की हीरोइन को भा गया बिहार, पहनी सूती साड़ी-लगाई बिंदी, महादलित टोले में जानवरों संग खेली! |
    फैक्ट चेक: कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने नहीं कहा कि इस बार चुनाव में होगा समाजवादी पार्टी का जलवा
    Advertisement