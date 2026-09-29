फ्लाइट में महिला ने की आपत्तिजनक हरकत, एयर होस्टेस ने लिया ये एक्शन

हवाई जहाज में सफर के दौरान एक महिला यात्री की कथित हरकत से दूसरे पैसेंजर परेशान हो गए. मामला अमेरिका के बाल्टीमोर से मियामी जा रही फ्लाइट का है. आरोप है कि महिला ने उड़ान के बीच आपत्तिजनक हरकत करने लगी और अपने कपड़े उतार दिए. एक यात्री की शिकायत पर फ्लाइट अटेंडेंट ने महिला को ऐसा करने से रोका. फिर एक्शन लेते हुए पुलिस को सूचना दे दी. विमान के मियामी पहुंचते ही पुलिस ने महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ की.

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डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक, यह घटना 11 सितंबर की बताई जा रही है. महिला पेशे से बारटेंडर हैं. अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, विमान में मौजूद एक यात्री ने महिला की हरकतों की शिकायत क्रू मेंबर से की थी. इसके बाद फ्लाइट अटेंडेंट ने महिला को कपड़े पहनने के लिए कहा.

उड़ान के 20 मिनट बाद शुरू हुआ हंगामा

रिपोर्ट के मुताबिक, बाल्टीमोर से मियामी जा रही फ्लाइट उड़ान भरने के करीब 20 मिनट बाद एक यात्री ने फ्लाइट अटेंडेंट गैब्रियल बैरेरो को महिला की हरकतों के बारे में बताया. यात्री ने आरोप लगाया कि सीट नंबर 9D पर बैठी महिला अशोभनीय हरकत कर रही है और अपने कपड़े भी उतारकर फेंक दी है.

शिकायत मिलने के बाद फ्लाइट अटेंडेंट महिला के पास पहुंचे और उन्हें कपड़े पहनने के लिए कहा. रिपोर्ट के मुताबिक, महिला ने उनकी बात मान ली और इसके बाद कोई दूसरा हंगामा नहीं हुआ. कुछ देर बाद वह सो गईं और बाकी सफर इसी तरह बीता.

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फ्लाइट में चढ़ने से पहले पी थी शराब

विमान के मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरते ही पुलिस को सूचना दी गई. अधिकारियों को बताया गया कि बाल्टीमोर से आ रही फ्लाइट में एक महिला यात्री ने हंगामा किया है.

पुलिस ने महिला से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि उन्हें फ्लाइट में हुई घटना याद नहीं है, क्योंकि वह सो गई थीं. पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक, महिला के मुंह से शराब की तेज गंध आ रही थी और उनकी आंखें भी लाल थीं.महिला ने पुलिस को बताया कि बाल्टीमोर से उनकी फ्लाइट करीब दो घंटे लेट हो गई थी. इस वजह से उन्होंने विमान में चढ़ने से पहले कई ड्रिंक ली थीं.

FBI को सौंपी गई मामले की जांच

चूंकि कथित घटना विमान के उड़ान में रहने के दौरान हुई थी, इसलिए मियामी-डेड शेरिफ कार्यालय ने मामले की जानकारी FBI को दी. रिपोर्ट के मुताबिक, FBI एजेंट जस्टिन ह्यूस्टन को घटना की सूचना दी गई और पुलिस रिपोर्ट उन्हें भेजने की बात कही गई.

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हालांकि, अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि FBI की जांच कहां तक पहुंची है. महिला के खिलाफ कोई आरोप दर्ज किए जाने की भी खबर सामने नहीं आई है. घटना के दो दिन बाद सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीरें

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रिपोर्ट्स के मुताबिक, महिला पैसेंजर मैरीलैंड के ईस्टर्न शोर इलाके में एक बार और ग्रिल में काम करती हैं. वह तलाकशुदा हैं और मां भी हैं. बताया गया है कि कथित घटना के दो दिन बाद उन्होंने फेसबुक पर फ्लोरिडा ट्रिप की कुछ तस्वीरें साझा की थीं. इन तस्वीरों के साथ उन्होंने लिखा था - भगवान हमें छोटे-छोटे प्रेम पत्र देते हैं, जिन्हें हम बादलों, फूलों और बारिश के रूप में देखते हैं.

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इस घटना से जुड़ी पुलिस रिपोर्ट अमेरिकी मीडिया में सामने आई है. हालांकि, महिला की ओर से घटना को लेकर विस्तृत प्रतिक्रिया या जांच के नतीजों की जानकारी अभी सामने नहीं आई है.

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