Badnam Kulfi: फ्रिज में जमाई नहीं, हाथ से बनाई जाती है कानपुर की मशहूर 'बदनाम' कुल्फी, बहुत ही मजेदार है तरीका

उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की ठंडी-ठंडी और मलाईदार बदनाम कुल्फी पूरे देश में मशहूर है और ये अपनी एक अलग पहचान रखती है. इसका नाम जितना दिलचस्प है, स्वाद उससे भी कहीं ज्यादा बेहतरीन और रिच होता है. सबसे खास बात है कि ये कुल्फी बिना फ्रिज के बनाई जाती है.

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करीब 60 साल पहले कानपुर में बदनाम कुल्फी की शुरुआत राम अवतार पांडेय नाम के एक व्यापारी ने की थी. शुरुआत में यह कुल्फी किसी बड़े रेस्टोरेंट या महल में नहीं, बल्कि कानपुर के फुटपाथ पर ठेले या दुकान के रूप में बेची जाती थी.

क्यों पड़ी 'बदनाम' नाम? फुटपाथ पर बिकने के बावजूद इसकी बिक्री और लोकप्रियता इतनी ज्यादा थी कि लोग इसके दीवाने हो गए. बनाने वाले का मानना था कि जो चीजें खुले आम गली-मोहल्ले या सड़क पर बिकती हैं और बहुत मशहूर हो जाती हैं, उनकी एक अलग ही बदनामी (लोकप्रियता) बन जाती है. इसी सोच के चलते इसका नाम मजे में बदनाम कुल्फी पड़ गया.

फ्रिज में जमाई नहीं, हाथ से बनाई जाती है कुल्फी

यह कुल्फी आज भी आधुनिक मशीनों की बजाय पारंपरिक तरीके से बनाई जाती है. दूध को घंटों काढ़कर रबड़ी तैयार की जाती है.

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अगर आप भी कानपुर के इस मशहूर स्वाद को अपने घर पर करना चाहती हैं तो यहां हम इसकी आसान और मिलती-जुलती रेसिपी बता रहे हैं. आप चाहें तो इसे पारंपरिक तरीके से बना सकते हैं या फिर सीधे फ्रिज में भी जमा सकते हैं.

आवश्यक सामग्री:

फुल क्रीम दूध: 1 लीटर (गाढ़ा करने के लिए)

चीनी: आधा कप (स्वादानुसार)

काजू और बादाम: 3 बड़े चम्मच (बारीक कटे हुए)

पिस्ता: 1 बड़ा चम्मच (गार्निशिंग के लिए)

हरी इलायची पाउडर: 1 छोटा चम्मच

केसर के धागे: 10-12 (गुनगुने दूध में भीगे हुए)

बनाने की विधि:

एक भारी तले की कढ़ाई में फुल क्रीम दूध उबालने के लिए रखें. जब दूध में उबाल आ जाए, तो आंच धीमी कर दें और इसे लगातार चलाते हुए तब तक पकाएं जब तक यह गाढ़ा होकर आधा न हो जाए.

अब गाढ़े हो चुके दूध में कद्दूकस किया हुआ मावा और चीनी डालकर अच्छी तरह मिलाएं. इसे 5-7 मिनट तक और पकने दें ताकि चीनी पूरी तरह घुल जाए.

इसमें बारीक कटे हुए काजू, बादाम, इलायची पाउडर और केसर वाला दूध मिला दें. मिश्रण को अच्छी तरह चलाकर गैस बंद कर दें और पूरी तरह ठंडा होने दें. अब चाहें तो इसे एक बड़े स्टील के बर्तन में डालकर बर्फ और नमक में चलाकर बना सकते हैं. या फिर फ्रीजर में डालकर आसानी से जमा सकते हैं.

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जब मिश्रण ठंडा हो जाए, तो इसे कुल्फी मोल्ड या छोटे गिलासों में भर दें. ऊपर से कटे हुए पिस्ते से गार्निश करें.

मोल्ड्स को ढक्कन से बंद करें और कम से कम 7-8 घंटे या पूरी रात के लिए डीप फ्रीजर में जमने के लिए रख दें. जमाने के बाद मोल्ड को पानी में हल्का घुमाकर कुल्फी बाहर निकाल लें.

आपकी बेहद स्वादिष्ट, रिच और कानपुर की मशहूर बदनाम कुल्फी तैयार है. परिवार और मेहमानों के साथ इस पारंपरिक ठंडी ट्रीट का आनंद लें.

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