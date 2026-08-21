scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पुल के पास टहलता दिखा विशालकाय मगरमच्छ, देखने के लिए सड़क पर रुक गई भीड़, वडोदरा का वीडियो वायरल

वडोदरा के मंगल पांडे ब्रिज के पास उस वक्त लोगों की नजरें ठहर गईं, जब विश्वामित्री नदी के किनारे एक विशालकाय मगरमच्छ पत्थरों की फेंसिंग पर टहलता नजर आया. ब्रिज से गुजर रहे लोग और वाहन चालक मगरमच्छ को देखने के लिए रुकने लगे. कुछ ही देर में मौके पर भीड़ जमा हो गई. मगरमच्छ कुछ देर बाद नदी के पानी में उतरकर तैरता दिखाई दिया.

Advertisement
X
विशालकाय मगरमच्छ देखने को लग गई भीड़. (Photo: Screengrab)
विशालकाय मगरमच्छ देखने को लग गई भीड़. (Photo: Screengrab)

लोग सड़क से गुजर रहे थे और अचानक नदी के किनारे एक विशालकाय मगरमच्छ टहलता दिख गया. यह मामला गुजरात के वडोदरा का है. यहां मंगल पांडे ब्रिज के पास लोगों की नजर नदी किनारे मौजूद एक बड़े मगरमच्छ पर पड़ी. फिर क्या था-राहगीर रुकने लगे, गाड़ियां धीमी हो गईं और देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई.

मगरमच्छ कभी पत्थरों की फेंसिंग पर चलता दिखाई दिया तो कभी विश्वामित्री नदी के पानी में तैरता नजर आया. लोगों के लिए ये नजारा हैरान करने वाला था, इसलिए कई लोग मोबाइल निकालकर इसका वीडियो बनाने लगे. मामला वडोदरा के कारेलीबाग रात्रि बाजार के पास बने मंगल पांडे ब्रिज का है. यहां विश्वामित्री नदी के किनारे एक विशालकाय मगरमच्छ दिखाई दिया. मगरमच्छ नदी से निकलकर पत्थरों की फेंसिंग पर आ गया और वहां टहलने लगा.

यहां देखें Video

सम्बंधित ख़बरें

Haridwar wildlife intrusion
मॉनसून क्या आया! अजगर, मगरमच्छ, तेंदुआ सब आ गए...हरिद्वार में हड़कंप
ग्रामीणों ने मगरमच्छ को वापस गंगा में छोड़ दिया. (Photo: Screengrab)
बिजनौर के गांव में घुसा मगरमच्छ, ग्रामीण ने पूंछ पकड़कर उठा लिया
A video of a priest performing rituals for a crocodile that washed ashore on the banks of the Krishna River
बारिश के लिए मगरमच्छ की पूजा, अनोखा वीडियो वायरल, लोग हैरान
सुपौल के अमित कुमार को जिसने भी देखा देखता ही रह गया (Photo: ITG)
कंधे पर मगरमच्छ,चेहरे पर टशन, चाल में कॉन्फिडेंस... अमित की बहादुरी का VIDEO
एक घंटे तक चला रेस्क्यू, तब काबू में आया मगरमच्छ. (Photo: ITG)
बाथरूम का गेट खोलते ही उड़े होश, खूंखार मगरमच्छ से हुआ आमना-सामना

ब्रिज से गुजर रहे लोगों और वाहन चालकों ने जैसे ही उसे देखा, उनकी नजरें वहीं टिक गईं. कुछ लोग रुक गए. फिर दूसरे लोग भी रुकने लगे. देखते ही देखते पुल और सड़क के आसपास लोगों का जमावड़ा लग गया.

मगरमच्छ को देखने के लिए जुटी भीड़ में अलग-अलग तरह के नजारे देखने को मिले. कोई मोबाइल कैमरा ऑन कर रहा था तो कोई दूर खड़े होकर इस विशाल जीव को देख रहा था. मगरमच्छ भी कुछ देर तक आराम से फेंसिंग पर टहलता रहा. इसके बाद वह वापस नदी के पानी में उतर गया और तैरता हुआ दिखाई दिया. यानी कुछ देर के लिए मंगल पांडे ब्रिज पर ट्रैफिक से ज्यादा चर्चा मगरमच्छ की हो गई.

Advertisement

यह भी पढ़ें: बिजनौर के गांव में मगरमच्छ की एंट्री... देखने को जमा हो गई भीड़, फिर युवक ने पूंछ पकड़कर उठा लिया, VIDEO

सवाल है कि आखिर वडोदरा में इतने मगरमच्छ आते कहां से हैं? दरअसल, शहर से होकर गुजरने वाली विश्वामित्री नदी मगरमच्छों के लिए जानी जाती है. यहां इनकी संख्या काफी ज्यादा है. रिपोर्ट के मुताबिक, साल 1960 में विश्वामित्री नदी में करीब 50 मगरमच्छ थे. आज इनकी संख्या 420 से ज्यादा हो चुकी है.

giant crocodile spotted near vadodara bridge crowd gather video

पूरे वडोदरा जिले में अलग-अलग नदियों और तालाबों में भी मगरमच्छ पाए जाते हैं. विश्वामित्री के अलावा देव, ढाढर और नर्मदा नदी समेत कई जलाशयों को मिलाकर जिले में मगरमच्छों की संख्या 1,000 से ज्यादा बताई जाती है. इसलिए शहर में नदी के आसपास मगरमच्छ दिख जाना बहुत असामान्य बात नहीं है. इस बार मगरमच्छ जंगल या नदी के किसी सुनसान हिस्से में नहीं, बल्कि शहर के बीचोंबीच एक पुल के पास दिखाई दिया था.

एक तरफ सड़क पर लोग और गाड़ियां, दूसरी तरफ पत्थरों की फेंसिंग पर चलता विशालकाय मगरमच्छ. यही वजह रही कि मौके पर लोगों की उत्सुकता बढ़ गई. हालांकि ऐसे नजारे रोमांचक जरूर लगते हैं, लेकिन मगरमच्छ से दूरी बनाए रखना जरूरी है. वन्यजीव आखिर वन्यजीव ही होता है और उसके करीब जाना जोखिम भरा हो सकता है.

---- समाप्त ----
(रिपोर्ट: तृषार पटेल)
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Aaj ka Rashifal
    Latest News in Hindi »
    आपके EPF पर कब मिलना बंद होता है ब्याज? इनऑपरेटिव अकाउंट्स के लिए ये है EPFO का नियम |
    सच में बन सकती है कैप्टन अमेरिका की शील्ड? मार्वल का वो किरदार जो हिटलर से भिड़ गया |
    ट्रेन की पटरियों के बीच गैप क्यों होता है? जानिए इसके पीछे की वजह |
    इस टी20 लीग पर अचानक लगा ब्रेक... दो साल में हुआ करोड़ों का नुकसान, विवादों ने भी बढ़ाई मुश्किल |
    स्कूल ठीक करो कैंपेन में चलीं लाठियां... CJP और गांव वालों ने एक-दूसरे पर क्या आरोप लगाए |
    1.5 लाख रुपये सस्ती... BMW X1 LWB हुई लॉन्च, मिलते हैं गजब के फीचर्स |
    गुजरात के वलसाड में अनोखी चोरी, चोरों ने खुद 112 पर कॉल कर बुलाई पुलिस |
    मदरसे के बच्चों ने लगाए 'शेर आया' के नारे, बृजभूषण शरण सिंह का जोरदार स्वागत |
    यूक्रेन के लिए बड़ा खतरा, रूस को मिली नॉर्थ कोरिया की KN-30 बैलिस्टिक मिसाइल |
    Google से निकाला डिजाइन, कलर प्रिंटर से छपाई... 500 के नकली नोट छापने वाले गैंग का पर्दाफाश
    Advertisement