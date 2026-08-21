पुल के पास टहलता दिखा विशालकाय मगरमच्छ, देखने के लिए सड़क पर रुक गई भीड़, वडोदरा का वीडियो वायरल

लोग सड़क से गुजर रहे थे और अचानक नदी के किनारे एक विशालकाय मगरमच्छ टहलता दिख गया. यह मामला गुजरात के वडोदरा का है. यहां मंगल पांडे ब्रिज के पास लोगों की नजर नदी किनारे मौजूद एक बड़े मगरमच्छ पर पड़ी. फिर क्या था-राहगीर रुकने लगे, गाड़ियां धीमी हो गईं और देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई.

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मगरमच्छ कभी पत्थरों की फेंसिंग पर चलता दिखाई दिया तो कभी विश्वामित्री नदी के पानी में तैरता नजर आया. लोगों के लिए ये नजारा हैरान करने वाला था, इसलिए कई लोग मोबाइल निकालकर इसका वीडियो बनाने लगे. मामला वडोदरा के कारेलीबाग रात्रि बाजार के पास बने मंगल पांडे ब्रिज का है. यहां विश्वामित्री नदी के किनारे एक विशालकाय मगरमच्छ दिखाई दिया. मगरमच्छ नदी से निकलकर पत्थरों की फेंसिंग पर आ गया और वहां टहलने लगा.

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ब्रिज से गुजर रहे लोगों और वाहन चालकों ने जैसे ही उसे देखा, उनकी नजरें वहीं टिक गईं. कुछ लोग रुक गए. फिर दूसरे लोग भी रुकने लगे. देखते ही देखते पुल और सड़क के आसपास लोगों का जमावड़ा लग गया.

मगरमच्छ को देखने के लिए जुटी भीड़ में अलग-अलग तरह के नजारे देखने को मिले. कोई मोबाइल कैमरा ऑन कर रहा था तो कोई दूर खड़े होकर इस विशाल जीव को देख रहा था. मगरमच्छ भी कुछ देर तक आराम से फेंसिंग पर टहलता रहा. इसके बाद वह वापस नदी के पानी में उतर गया और तैरता हुआ दिखाई दिया. यानी कुछ देर के लिए मंगल पांडे ब्रिज पर ट्रैफिक से ज्यादा चर्चा मगरमच्छ की हो गई.

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सवाल है कि आखिर वडोदरा में इतने मगरमच्छ आते कहां से हैं? दरअसल, शहर से होकर गुजरने वाली विश्वामित्री नदी मगरमच्छों के लिए जानी जाती है. यहां इनकी संख्या काफी ज्यादा है. रिपोर्ट के मुताबिक, साल 1960 में विश्वामित्री नदी में करीब 50 मगरमच्छ थे. आज इनकी संख्या 420 से ज्यादा हो चुकी है.

पूरे वडोदरा जिले में अलग-अलग नदियों और तालाबों में भी मगरमच्छ पाए जाते हैं. विश्वामित्री के अलावा देव, ढाढर और नर्मदा नदी समेत कई जलाशयों को मिलाकर जिले में मगरमच्छों की संख्या 1,000 से ज्यादा बताई जाती है. इसलिए शहर में नदी के आसपास मगरमच्छ दिख जाना बहुत असामान्य बात नहीं है. इस बार मगरमच्छ जंगल या नदी के किसी सुनसान हिस्से में नहीं, बल्कि शहर के बीचोंबीच एक पुल के पास दिखाई दिया था.

एक तरफ सड़क पर लोग और गाड़ियां, दूसरी तरफ पत्थरों की फेंसिंग पर चलता विशालकाय मगरमच्छ. यही वजह रही कि मौके पर लोगों की उत्सुकता बढ़ गई. हालांकि ऐसे नजारे रोमांचक जरूर लगते हैं, लेकिन मगरमच्छ से दूरी बनाए रखना जरूरी है. वन्यजीव आखिर वन्यजीव ही होता है और उसके करीब जाना जोखिम भरा हो सकता है.

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(रिपोर्ट: तृषार पटेल)