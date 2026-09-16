मैच से पहले ‘बेबी बॉस’ की क्यूट शरारत, बच्चे के गाल खींचते वैभव का VIDEO वायरल

भारत और अफगानिस्तान के बीच नई दिल्ली में 15 सितंबर (मंगलवार) को खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले से पहले टीम इंडिया के युवा बल्लेबाज 15 साल के वैभव सूर्यवंशी का एक खास अंदाज कैमरे में कैद हो गया. मैच शुरू होने से पहले राष्ट्रगान के दौरान वैभव एक बच्चे के पीछे खड़े थे. इसी दौरान उन्होंने बच्चे के गाल खींचे, जिसका वीडियो और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई.

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वैभव का यह अंदाज देखकर वहां मौजूद फैन्स का ध्यान भी उनकी तरफ गया. आमतौर पर मैदान पर अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए सुर्खियां बटोरने वाले वैभव इस बार अपने चुलबुले अंदाज को लेकर चर्चा में रहे.

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हालांकि, अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे टी20 में वैभव को प्लेइंग इलेवन में शामिल नहीं किया गया था. उन्हें लगातार दूसरे मुकाबले में बाहर बैठना पड़ा. टीम में संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने ओपनिंग की.

A kid is playing with another kid 😭 pic.twitter.com/JAFYvPEogf — Mukku (@Cric_Mukku) September 15, 2026

वैभव ने इससे पहले जिम्बाब्वे दौरे पर अपने प्रदर्शन से खूब सुर्खियां बटोरी थी. बेबी बॉस ने वहां अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से खास पहचान बनाई और सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया था. उनके प्रदर्शन के लिए उनको 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' का खिताब भी मिला था. अब अफगानिस्तान के खिलाफ उन्हें आब भी प्लेइंग-11 में मौका मिलने का इंतजार है.

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Series victory sealed 🔒



Superb from start to finish as #TeamIndia make it 2️⃣-0️⃣ in the Friendship Cup 🇮🇳👏



Scorecard ▶️ https://t.co/96e4nhbYLf#AFGvIND pic.twitter.com/zvWVii5nBC — BCCI (@BCCI) September 15, 2026

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फिलहाल नई दिल्ली में मैच से पहले बच्चे के साथ उनका यह छोटा-सा पल सोशल मीडिया पर क्रिकेट फैन्स का ध्यान खींच रहा है. बल्ले से धमाल मचाने वाले वैभव का यह मासूम और मजेदार अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है.

टीम इंडिया ने दूसरे टी20 में भी अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की टी20 सीरीज पर 2-0 से बढ़त बना ली. सीरीज का आखिरी मुकाबला 17 सितंबर (गुरुवार) को नई दिल्ली में ही खेला जाएगा. अब फैन्स की नजर इस बात पर होगी कि आखिरी टी20 मुकाबले में वैभव को प्लेइंग-11 में जगह मिलती है या नहीं.

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