वैभव सूर्यवंशी जैसा 'हीरा' अब कहां मिलेगा? खरीदने के लिए तरस रहे सभी IPL मालिक

आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलने वाले वैभव सूर्यवंशी का जादू इस वक्त हर किसी के सिर चढ़कर बोल रहा है. वैभव की बल्लेबाजी ने हर क्रिकेट फैन्स को अपना दीवाना बना लिया है.

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लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के मालिक संजीव गोयनका ने खुद माना है कि राजस्थान रॉयल्स को छोड़कर IPL की बाकी सभी 9 टीमों के मालिक आज इस बात से दुखी हैं कि वैभव उनकी टीम का हिस्सा नहीं हैं.

शुभंकर मिश्रा के पॉडकास्ट में बात करते हुए संजीव गोयनका ने कहा कि दो साल पहले जेद्दा में हुई मेगा ऑक्शन में राजस्थान ने वैभव को महज 1.1 करोड़ रुपये में खरीदकर मास्टरस्ट्रोक खेला था. इसके बाद से वैभव ने पीछे मुड़कर नहीं देखा. चाहे अंडर-19 क्रिकेट हो IPL हो या फिर भारतीय टीम में उनका डेब्यू. हर जगह उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से तहलका मचाया है.

गोयनका ने साफ कहा कि राजस्थान रॉयल्स के मुख्य मालिक लक्ष्मी मित्तल (जिनके पास टीम की 75% हिस्सेदारी है) वैभव को कभी भी अपनी फ्रेंचाइजी से जाने नहीं देंगे. लेकिन अगर भविष्य में कभी ऐसा दिन आया भी तो लखनऊ सुपर जायंट्स ही नहीं आईपीएल की सभी टीमें वैभव को अपनी टीम में शामिल करने के लिए पूरी ताकत लगा देंगी. गोयनका के कहने का मतलब साफ है कि वैभव जैसा हीरा अब कहां मिलेगा?

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गोयनका ने वैभव के खेल की तारीफ करते हुए कहा कि उनके अंदर कमाल का आत्मविश्वास है, जिसे वो कभी ओवर-कॉन्फिडेंस में नहीं बदलते. वैभव के पास कमाल का जज्बा है और वो हर मैच के साथ अपने खेलने के अंदाज में सुधार कर रहे हैं. यही बात उन्हें बड़े मौकों का असली खिलाड़ी बनाती है.

संजीव गोयनका खुद वैभव सूर्यवंशी के खेल के बड़े प्रशंसक हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर कई बार वैभव की शानदार बल्लेबाजी और प्रतिभा की सराहना की है.

संजीव गोयनका ने इससे पहले भी कई मौकों पर वैभव सूर्यवंशी की तारीफ करते रहे हैं. पहली बार वैभव राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स की जर्सी में नजर आए थे. वह अपने पिता के साथ मैच देखने के लिए स्टेडियम पहुंचे थे. इस दौरान वह पापा की गोद में दिखे थे.



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