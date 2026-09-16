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Moth Ki Dal Recipe: रोज-रोज चना-मसूर खाकर हो गए हैं बोर? लंच में बनाएं ढाबा स्टाइल मोठ दाल, स्वाद के साथ मिलेगा प्रोटीन

पोषण से भरपूर मोठ की दाल खाना हेल्दी होता है और इसका स्वाद काफी लाजवाब होता है. फाइबर, कैल्शियम और प्रोटीन से भरपूर यह दाल लंच के लिए एकदम परफेक्ट रेसिपी है, जिसे चावल के साथ आप मजे से खा सकते हैं. आइए इसे बनाने का तरीका जानते हैं.

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मोठ की दाल में फाइबर-कैल्शियम होता है. (PHOTO:AI)
मोठ की दाल में फाइबर-कैल्शियम होता है. (PHOTO:AI)

Moth Ki Dal Recipe: रोज के खाने में एक ही तरह की दालें जैसे अरहर, चना या मसूर खाकर अक्सर मन ऊब जाता है. मगर प्रोटीन के चलते इन दालों को अपनी डाइट का हिस्सा बना लेते हैं. अगर आप को भी दोपहर के खाने में दाल-चावल जैसा सादा खाना अच्छा लगता है तो आप मोठ की दाल भी ट्राई कर सकते हैं. 

लंच में कुछ नया, टेस्टी और सेहतमंद शामिल करना चाहते हैं, तो मोठ की दाल आपके लिए बेस्ट है. पोषक तत्वों से भरपूर मोठ की दाल न केवल डाइजेशन के लिए हल्की होती है, बल्कि यह शरीर को एनर्जी के साथ-साथ भरपूर प्रोटीन भी देती है.

सेहत के लिए बेहतरीन है मोठ की दाल

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राजस्थान और उत्तर भारत के खान-पान में खास पहचान रखने वाली मोठ की दाल फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस से भरपूर होती है. यह बॉडी की मसल्स को मजबूत बनाने के साथ-साथ वेट कंट्रोल रखने और डाइजेस्टिव सिस्टम को दुरुस्त रखने में मदद करती है.

मोठ की दाल के लिए सामग्री

  • साबुत मोठ: 1 कप (रातभर या 4-5 घंटे भिगोया हुआ)
  • प्याज: 1 बड़ा (बारीक कटा हुआ)
  • टमाटर: 2 मिडियम साइज (बारीक कटे हुए)
  • अदरक-लहसुन पेस्ट: 1 छोटा चम्मच
  • हरी मिर्च: 2 (बारीक कटी हुई)
  • जीरा: 1 छोटा चम्मच
  • हींग: 1/4 छोटा चम्मच
  • हल्दी: स्वादानुसार
  • लाल मिर्च पाउडर: स्वादानुसार
  • धनिया पाउडर: स्वादानुसार
  • गरम मसाला: स्वादानुसार
  • तेल या देसी घी: 2 बड़े चम्मच
  • नमक: स्वादानुसार
  • हरा धनिया: स्वादानुसार

बनाने का आसान तरीका 

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दाल उबालें: मोठ की दाल लगने में समय लेती है, इसलिए इसे कुछ घंटे भिगोना चाहिए. उसके बाद कुकर में भिगोई हुई मोठ, ढाई कप पानी, थोड़ा नमक और हल्दी डालकर 3 से 4 सीटी आने तक पकाएं.

तड़का लगाएं: एक कड़ाही में सरसों का तेल गरम करें. इसमें जीरा और हींग चटकाएं. इसके बाद कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च और अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर प्याज के हल्का सुनहरा होने तक भूनें.

मसाले पकाएं: अब कटे हुए टमाटर और सूखे मसाले डालें. टमाटर को सॉफ्ट होने और मसाले से तेल अलग होने तक अच्छी तरह भूनें.

दाल मिलाएं: उबली हुई मोठ की दाल को कड़ाही के मसाले में मिलाएं. फिर जरूरत के अनुसार गरम पानी डालकर 5 से 7 मिनट तक स्लो फ्लेम पर उबलने दें ताकि मसाले दाल में घुल जाए.

गार्निश करें: पानी के पक जाने के बाद गैस बंद करके ऊपर से गरम मसाला और ताजा कटा हरा धनिया डालकर मिलाएं. 

कैसे करें सर्व?

गर्मागर्म ढाबा-स्टाइल मोठ की दाल को जीरा राइस, गरमा-गरम रोटियों या पराठे के साथ परोसें. साथ में हरी चटनी, नींबू और सिरके वाले प्याज का सलाद इसके स्वाद को दोगुना कर देता है. 
 

 

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