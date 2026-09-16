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दिल्ली: बहस के बाद पत्नी की हत्या, आरोपी बुलंदशहर से गिरफ्तार

दिल्ली में एक 24 वर्षीय शख्स ने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी. फिर मौके से फरार गया है. हालांकि बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. बताया जाता है कि आरोपी की अक्सर पत्नी से विवाद होता था.

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दिल्ली में पत्नी के साथ किराए पर रहता था आरोपी. (Photo: Representational )
दिल्ली में पत्नी के साथ किराए पर रहता था आरोपी. (Photo: Representational )

मध्य दिल्ली में शादीशुदा ज़िंदगी में तनाव और झगड़े के बाद अपनी पत्नी का गला घोंटकर हत्या करने के आरोप में 24 साल के एक व्यक्ति को गिरफ़्तार किया गया है. एक एजेंसी के मुातबिक पुलिस ने कहा कि घटना के कुछ ही घंटों के भीतर आरोपी को गिरफ़्तार कर लिया गया. चंद्रपाल भाटी ने आनंद पर्वत के बलजीत नगर इलाके में अपने किराए के कमरे में कथित तौर पर अपनी 32 साल की पत्नी की हत्या कर दी.

14 सितंबर को की गई थी हत्या
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि 14 सितंबर को आनंद पर्वत में हत्या की सूचना मिली, जिसके बाद एक टीम मौके पर पहुंची और महिला को कमरे के अंदर मृत पाया. मृतका वहां अपने पति, अपनी दो नाबालिग बेटियों और अपनी मां के साथ रह रही थी.

शुरुआती जांच के दौरान महिला की 10 साल की बेटी ने पुलिस को बताया कि वह सुबह करीब 3:45-4 बजे उठी और उसने अपने पिता को अपनी मां के पास देखा, जो यह देख रहे थे कि वह सांस ले रही है या नहीं. इसके बाद वह घर से चला गया, जिसके बाद लड़की ने पाया कि उसकी मां कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी.

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महिला के शव की जांच की गई और उसकी गर्दन के बाईं ओर नाखून जैसे निशान पाए गए. क्राइम टीम और FSL टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया. अधिकारी ने कहा कि महिला को लोक नायक अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया. बाद में उसकी मौत का असली कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम किया गया.

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महिला की अक्सर होती थी पति से लड़ाई
नाबालिग बेटी के बयान और हालात से जुड़े सबूतों के आधार पर पुलिस को पति के शामिल होने का शक हुआ और 15 सितंबर को FIR दर्ज की गई. मामले को लेकर एक टीम बनाई गई और भाटी का पता लगाकर उसे बुलंदशहर से पकड़ा गया.

पूछताछ के दौरान भाटी ने बताया कि शादीशुदा ज़िंदगी में तनाव और अक्सर होने वाले झगड़ों के कारण हुई बहस के बाद उसने अपनी पत्नी का गला घोंट दिया. पुलिस ने कहा कि आरोपी का पहले कोई आपराधिक रिकॉर्ड सामने नहीं आया है. आगे की जांच चल रही है. 

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