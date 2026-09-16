शाहनवाज ने हिंदू बनकर प्यार में फंसाया, नई गर्लफ्रेंड संग Ex ने पकड़ा तो चढ़ा दी कार! लखनऊ का खौफनाक VIDEO

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जनेश्वर मिश्र पार्क के सामने एक लड़की को तेज रफ्तार कार से टक्कर मारने का मामला सामने आया है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी शाहनवाज और पीड़िता अनामिका पहले से एक दूसरे को जानते थे.

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आरोप है कि शाहनवाज ने अपनी असली पहचान छिपाकर और हिंदू बनकर अनामिका को अपने प्यार में फंसाया था. जब अनामिका को उसकी असलियत पता चली तो आरोपी ने उसे कार से टक्कर मार दी.

इस मामले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि जनेश्वर पार्क के सामने पीड़िता कार की बोनट पर है और आरोपी कार से उसे घसीट रहा है. आसपास मौजूद लोग कार पर पत्थर फेंककर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो फरार हो जाता है.

200–300 मीटर तक लड़की को घसीसता रहा शाहनवाज

चश्मदीद ने बताया कि अनामिका स्कूटी से यहां पहुंची थी और सड़क पर खड़ी कार को रोकने की कोशिश की. आरोप है कि चालक ने कार तेजी से आगे बढ़ा दी और युवती कुछ दूरी तक उसके साथ घिसटती चली गई. मौके पर मौजूद लोगों ने कार रुकवाने के लिए आवाज लगाई और पत्थर भी फेंके, लेकिन चालक नहीं रुका. चश्मदीद ने करीब 200–300 मीटर तक घसीटे जाने की बात कही है.

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यश ठाकुर बनकर पीड़िता को धोखा दे रहा था शाहनवाज

जानकारी के मुताबिक, अनामिका सुबह सुबह चाय पीने जनेश्वर मिश्र पार्क के पास गई थी. उसी दौरान कार सवार शाहनवाज दूसरी लड़कियों के साथ चाय की टपरी पर पहुंचा था. शाहनवाज यश ठाकुर बनकर अनामिका के साथ रिलेशनशिप में था. शाहनवाज अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा था. इस दौरान एक्स गर्लफ्रेंड ने उसको जनेश्वर मिश्र पार्क में देखा.

इसके बाद अनामिका ने उसे रोकने की कोशिश की और इसी दौरान उसे को पता चला वो यश नहीं, बल्कि शाहनवाज है. ऐसे में पीड़िता ने उस पर धोखेबाजी के आरोप लगाए. लेकिन आरोपी शाहनवाज उसे अपनी कार से टक्कर मारकर फरार हो गया. अब पीड़िता को CHC में मेडिकल के लिए भेजा गया है.

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वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और मामले का संज्ञान लेकर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है. पुलिस कार नंबर के आधार पर आरोपी को ढूंढ रह है.

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