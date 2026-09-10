रांची के मारवाड़ी कॉलेज के पास गिरी पानी की टंकी, दो मजदूरों की मौत

झारखंड की राजधानी रांची के मारवाड़ी कॉलेज इलाके में एक भीषण हादसा हो गया है. यहां एक जर्जर पानी की टंकी अचानक ताश के पत्तों की तरह ढह गई. इस दर्दनाक हादसे में टंकी के मलबे के नीचे दबकर दो मजदूरों की मौत हो गई.

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घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और आनन-फानन में राहत कार्य शुरू किया गया. हादसे की सूचना मिलते ही NDRF की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और बचाव अभियान शुरू किया.

एनडीआरएफ के जवानों ने घंटों की मशक्कत के बाद मलबे में फंसे मजदूरों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक दो मजदूरों की सांसें थम चुकी थीं. जानकारी के मुताबिक, हादसे के वक्त मौके पर करीब पांच मजदूर टंकी गिराने के काम में लगे थे.

मौके पर मौजूद थे 4-5 मजदूर- SDM

मामले की जानकारी देते हुए रांची के एसडीएम कुमार रजत ने बताया, 'पानी की टंकी गिर गई है. दो मजदूरों के फंसने की सूचना मिली थी, जिसमें एक मजदूर को हम लोग निकाल के हॉस्पिटल भेजा है. जो हमें पता चला, 4 या 5 लोग काम कर रहे थे, लेकिन दो लोगों के फंसे होने की सूचना मिली है, बाकी लोग शायद उसमें बच गए.'

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मारवाड़ी कॉलेज जैसे व्यस्त इलाके में हुए इस हादसे ने निर्माण और रखरखाव से जुड़ी सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है. दो बेकसूर मजदूरों की जान जाने के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है. हादसे को लेकर स्थानीय लोगों ने लापरवाही की जांच और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग उठाई है. फिलहाल प्रशासन ने मलबे को साफ करवा दिया है और हादसे के कारणों की जांच की जा रही है.

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