scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

778 ठिकानों पर रेड, ₹2.27 करोड़ का कोयला जब्त... पश्चिम बंगाल और झारखंड में CISF का बड़ा एक्शन, 67 अवैध खदानें सील

CISF ने पश्चिम बंगाल और झारखंड के ईस्टर्न कोलफील्ड्स इलाके में 22 जून से 8 सितंबर के बीच बड़ा अभियान चलाकर करीब 3,966 मीट्रिक टन अवैध कोयला जब्त किया, जिसकी कीमत लगभग 2.27 करोड़ रुपये है. इस दौरान 778 छापे मारे गए और इतने ही मामले MMDR एक्ट के तहत दर्ज हुए.

Advertisement
X
बंगाल-झारखंड में अवैध खनन पर CISF की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है (Photo: ITG)
बंगाल-झारखंड में अवैध खनन पर CISF की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है (Photo: ITG)

पश्चिम बंगाल और झारखंड के ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी ECL इलाके में सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी CISF ने अवैध कोयला खनन के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है. इस अभियान में करीब 3,966 मीट्रिक टन अवैध कोयला जब्त किया गया है, जिसकी कीमत लगभग 2.27 करोड़ रुपये आंकी गई है.

यह पूरा अभियान 22 जून से 8 सितंबर के बीच चलाया गया और इसमें बंगाल और झारखंड के कई जिले शामिल रहे. अब खनन खनिज कानून यानी MMDR एक्ट के तहत मिली नई कानूनी ताकत के बाद CISF की यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक मानी जा रही है.

यह पूरी मुहिम डीआईजी के.पी. सिंह के निर्देशन और कमांडेंट राहुल सिंह गौतम की निगरानी में चलाई गई. इस दौरान CISF के जवानों ने कुल 778 जगहों पर छापेमारी की और इतने ही मामले MMDR एक्ट, 1957 के तहत दर्ज किए गए. जांच के दौरान 67 अवैध खनन गड्ढों की पहचान कर उन्हें बंद और सील कर दिया गया, ताकि वहां से आगे कोई अवैध खनन न हो सके.

यह भी पढ़ें: कोयला माफिया पर कहर बनकर टूटी CISF... धनबाद से रांची तक छापेमारी, 3 हफ्तों में एक करोड़ का माल जब्त और 84 वाहन सीज

सम्बंधित ख़बरें

Rape accused arrested in Mathura (Photo- ITG)
रेप, 38 साल फरारी, अब गिरफ्तारी... बंगाल का बुधदेव मथुरा में अरेस्ट
cm suvendu adhikari gerua samman yatra
शुभेंदु की पद यात्रा के बीच जादवपुर यूनिवर्सिटी का गेट बंद, बोले- सबक सिखाऊंगा
CJP Protesters sit outside district magistrate office in Bankura
पश्चिम बंगाल: कार्यकर्ता के पिता की हत्या के विरोध में CJP ने किया प्रदर्शन
एफआईआर अपलोड न करने पर महुआ मोइत्रा के वकील का पुलिस को अवमानना नोटिस (Photo: PTI)
72 घंटे बाद भी वेबसाइट पर नहीं आई FIR, महुआ बोलीं जानबूझकर हो रही देरी
Samik Bhattacharya
बंगाल BJP अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने धीरेंद्र शास्त्री को लगाई लताड़

जब्त किए गए कोयले के अलावा, इसे ले जाने में इस्तेमाल हो रहे कई वाहन भी जब्त किए गए. इनमें 2 ट्रक, 5 टोटो, 97 मोटरसाइकिल, 8 ट्रैक्टर, 218 साइकिल और 3 पिकअप वाहन शामिल हैं. इसके साथ ही मौके से 4 लोगों को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए संबंधित एजेंसियों को सौंप दिया गया.

Advertisement

अधिकारियों के मुताबिक CISF को हाल ही में MMDR एक्ट के तहत सीधे सक्षम प्राधिकरण के सामने शिकायत दर्ज करने का अधिकार मिला है, और यही वजह है कि बल अब पहले से कहीं अधिक तेजी और सख्ती से कार्रवाई कर पा रहा है.

फोर्स ने साफ किया है कि संवेदनशील इलाकों और कोयला ले जाने वाले रास्तों पर खुफिया जानकारी के आधार पर निगरानी और गश्त लगातार जारी रहेगी, ताकि स्थानीय स्तर पर चल रहे कोयला चोरी के गिरोहों को पूरी तरह खत्म किया जा सके.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Besan Shimla Mirch Bhurji Recipe: लंच या डिनर बनाने में लगता है बहुत टाइम? झटपट बनाएं शिमला मिर्च बेसन भुर्जी, रेसिपी है आसान |
    Hindu Dharam: जब महाभारत लिखते समय टूट गई थी गणेश जी की कलम! क्यों बाप्पा को कहा जाता है एकदंत? |
    रांची के मारवाड़ी कॉलेज के पास गिरी पानी की टंकी, दो मजदूरों की मौत |
    अब सऊदी का एजेंट बना पाकिस्तान! हूती अटैक से बचाया तो नहीं लेकिन ईरान को दे रहा वार्निंग |
    मिडिल ईस्ट में फिर भड़का युद्ध, 15 जहाजों पर हमले से दुनिया में हाहाकार! |
    'Miss you' मैसेज से हुआ शक, फिर सामने आया 7 साल का अफेयर और करोड़ों का खेल |
    हैंडसम हंक से ‘हनुमान अंश’ बने शोभिनव सत्या, पूजने लगे लोग! ग्रहण तो नहीं बन जाएगी करोड़ों की हनुमान अंश? |
    साइबेरिया में जाग रहा 'मीथेन का दानव', बढ़ती गर्मी से कहीं पिघल रही जमीन, कहीं धधक रहे जंगल |
    ग्रहों का खाम-पान पर क्या होता है असर? कैसा रहेगा आपका द‍िन, देखें भाग्य चक्र |
    'हर नागरिक को देंगे ₹4.2 लाख, अगर...', डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा चुनावी दांव
    Advertisement