Besan Shimla Mirch Bhurji Recipe: लंच या डिनर बनाने में लगता है बहुत टाइम? झटपट बनाएं शिमला मिर्च बेसन भुर्जी, रेसिपी है आसान

Besan Shimla Mirch Bhurji Recipe: अगर आप रोज-रोज आलू, लौकी, तोरई या दूसरी आम सब्जियां खाकर बोर हो गए हैं और लंच या डिनर में कुछ नया व टेस्टी बनाना चाहते हैं तो शिमला मिर्च बेसन भुर्जी एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है. शिमला मिर्च और भुने हुए बेसन से बनने वाली यह रेसिपी स्वाद में चटपटी होने के साथ-साथ काफी पौष्टिक भी होती है.

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शिमला मिर्च की हल्की मिठास, भुने हुए बेसन का स्वाद और मसालों की खुशबू मिलकर इस सब्जी को बेहद लाजवाब बना देते हैं. इसे आप रोटी, पराठे, फुल्के या दाल-चावल के साथ भी परोस सकते हैं. आइए जानते हैं घर पर टेस्टी मिर्च बेसन भुर्जी कैसे बना सकते हैं और इसे बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होती है.

इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)

2 शिमला मिर्च

1 प्याज

½ कटोरी भुना हुआ बेसन

½ छोटा चम्मच जीरा

2 चुटकी हींग

¼ छोटा चम्मच धनिया पाउडर

½ छोटा चम्मच हल्दी पाउडर

½ छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

नमक स्वादानुसार

1 नींबू का रस

1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हरा धनिया

जरूरत अनुसार तेल

शिमला मिर्च बेसन भुर्जी बनाएं कैसे?

शिमला मिर्च बेसन भुर्जी बनाने के लिए सबसे पहले शिमला मिर्च और प्याज को धोकर थोड़ा मोटा-मोटा काट लें. अगर बेसन पहले से भुना हुआ नहीं है तो उसे कम गैस पर हल्का सुनहरा होने तक भून लें. अब एक पैन में तेल गर्म करें और उसमें जीरा डालें. जीरा चटकने लगे तो कटी हुई शिमला मिर्च डालकर लगभग 2 मिनट तक चलाते हुए भूनें. इसके बाद प्याज डालें और हल्का नरम होने तक पकाएं. अब इसमें हींग, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और स्वादानुसार नमक डालकर अच्छी तरह मिला लें. इसके बाद भुना हुआ बेसन डालें और सभी चीजों को अच्छी तरह मिक्स करें. अब पैन को ढककर धीमी आंच पर 3 से 4 मिनट तक पकने दें, ताकि बेसन और मसालों का स्वाद अच्छी तरह सब्जी में समा जाए. अंत में गैस बंद करें और इसमें नींबू का रस व बारीक कटा हरा धनिया डालकर मिला दें. अब आपका शिमला मिर्च बेसन भुर्जी तैयार है. इसे आप रोटी, पराठे या पंचमेल दाल के साथ परोस सकते हैं.

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