Aloo Chop Recipe: इस बारिश आलू पकौड़े नहीं, बनाएं क्रिस्पी आलू चॉप! चटपटा स्वाद सबको आएगा पसंद
Aloo Chop Recipe: बारिश के मौसम में चाय के साथ गरमा-गरम पकौड़ा खाने में काफी टेस्टी लगता है. लेकिन आप रोज-रोज आलू पकौड़े खाकर बोर हो गए हैं तो इस बार कुरकुरे और मसालेदार आलू चॉप ट्राई कर सकते हैं. इसे घर पर आसानी से बनाया जा सकता है और चाय के साथ इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है.
Aloo Chop Recipe: बारिश में गरमा-गरम चाय के साथ पकौड़े खाने का अपना अलग ही मजा है. आपने अब तक कई तरह के पकौड़े खाए होंगे लेकिन कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं तो इस बार आलू के पकौड़े नहीं, बल्कि आलू चॉप बनाएं. बाहर से एकदम कुरकुरा और अंदर से मसालेदार आलू की स्टफिंग से भरा यह स्नैक चाय के साथ खाने का मजा दोगुना कर देता है. खास बात यह है कि इसे आप घर पर आसानी से तैयार कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि आलू चॉप कैसे बनाते हैं और इसे बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होती है.
इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)
2 बड़े उबले हुए आलू
100 ग्राम बेसन
2 बड़े चम्मच कॉर्न फ्लोर
3 छोटे चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट
1 बारीक कटा प्याज
2 बारीक कटी हरी मिर्च
2 बड़े चम्मच बारीक कटा हरा धनिया
1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर
1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर
1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला
1/2 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा
स्वादानुसार नमक
तलने के लिए तेल
जरूरत के अनुसार पानी