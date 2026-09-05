Aloo Chop Recipe: इस बारिश आलू पकौड़े नहीं, बनाएं क्रिस्पी आलू चॉप! चटपटा स्वाद सबको आएगा पसंद

Aloo Chop Recipe: बारिश में गरमा-गरम चाय के साथ पकौड़े खाने का अपना अलग ही मजा है. आपने अब तक कई तरह के पकौड़े खाए होंगे लेकिन कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं तो इस बार आलू के पकौड़े नहीं, बल्कि आलू चॉप बनाएं. बाहर से एकदम कुरकुरा और अंदर से मसालेदार आलू की स्टफिंग से भरा यह स्नैक चाय के साथ खाने का मजा दोगुना कर देता है. खास बात यह है कि इसे आप घर पर आसानी से तैयार कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि आलू चॉप कैसे बनाते हैं और इसे बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होती है.

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इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)

2 बड़े उबले हुए आलू

100 ग्राम बेसन

2 बड़े चम्मच कॉर्न फ्लोर

3 छोटे चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट

1 बारीक कटा प्याज

2 बारीक कटी हरी मिर्च

2 बड़े चम्मच बारीक कटा हरा धनिया

1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर

1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला

1/2 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा

स्वादानुसार नमक

तलने के लिए तेल

जरूरत के अनुसार पानी

आलू चॉप बनाएं कैसे?

सबसे पहले उबले हुए आलुओं को छीलकर अच्छी तरह मैश कर लें. अब एक कड़ाही में थोड़ा तेल गर्म करें. इसमें बारीक कटा प्याज डालकर सुनहरा होने तक भूनें. फिर अदरक-लहसुन का पेस्ट, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला डालकर कुछ देर पकाएं. इसके बाद हरी मिर्च और हरा धनिया डालें. अब मैश किए हुए आलू डालकर सभी मसालों के साथ अच्छी तरह मिलाएं और 2-3 मिनट तक भून लें. फिर गैस बंद करके मिश्रण को ठंडा होने दें. अब एक अलग बाउल में बेसन, कॉर्न फ्लोर और बेकिंग सोडा डालें. इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी मिलाकर गाढ़ा घोल तैयार करें. ठंडे आलू के मिश्रण से छोटी-छोटी गोल या चपटी टिक्कियां बना लें. इन्हें बेसन के घोल में अच्छी तरह डुबोएं. अब कड़ाही में तेल गर्म करें और टिक्कियों को मीडियम आंच पर दोनों तरफ से सुनहरा और कुरकुरा होने तक तल लें. तैयार आलू चॉप को प्लेट में निकालें और हरी चटनी, इमली की चटनी या टोमैटो सॉस के साथ गरमा-गरम सर्व करें.

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