scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aloo Chop Recipe: इस बारिश आलू पकौड़े नहीं, बनाएं क्रिस्पी आलू चॉप! चटपटा स्वाद सबको आएगा पसंद

Aloo Chop Recipe: बारिश के मौसम में चाय के साथ गरमा-गरम पकौड़ा खाने में काफी टेस्टी लगता है. लेकिन आप रोज-रोज आलू पकौड़े खाकर बोर हो गए हैं तो इस बार कुरकुरे और मसालेदार आलू चॉप ट्राई कर सकते हैं. इसे घर पर आसानी से बनाया जा सकता है और चाय के साथ इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है.

Advertisement
X
गरमा-गरम आलू चॉप (Photo-ITG)
गरमा-गरम आलू चॉप (Photo-ITG)

Aloo Chop Recipe: बारिश में गरमा-गरम चाय के साथ पकौड़े खाने का अपना अलग ही मजा है. आपने अब तक कई तरह के पकौड़े खाए होंगे लेकिन कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं तो इस बार आलू के पकौड़े नहीं, बल्कि आलू चॉप बनाएं. बाहर से एकदम कुरकुरा और अंदर से मसालेदार आलू की स्टफिंग से भरा यह स्नैक चाय के साथ खाने का मजा दोगुना कर देता है. खास बात यह है कि इसे आप घर पर आसानी से तैयार कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि आलू चॉप कैसे बनाते हैं और इसे बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होती है.

इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)

2 बड़े उबले हुए आलू
100 ग्राम बेसन
2 बड़े चम्मच कॉर्न फ्लोर
3 छोटे चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट
1 बारीक कटा प्याज
2 बारीक कटी हरी मिर्च
2 बड़े चम्मच बारीक कटा हरा धनिया
1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर
1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर
1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला
1/2 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा
स्वादानुसार नमक
तलने के लिए तेल
जरूरत के अनुसार पानी

सम्बंधित ख़बरें

मूंग-चना और बेसन से बनाएं हेल्दी चीला (Photo-ITG)
नाश्ते में मूंग-चना और बेसन से बनाएं क्रिस्पी चीला, रेसिपी है आसान
Kaai Cleaning Tips
छत और आंगन में जम गई जिद्दी काई? 5 रुपये का ये सफेद पाउडर करेगा सफाई
क्रिस्पी आलू कुरकुरे (Photo-ITG)
आलू से घर पर बनाएं बाजार जैसे क्रिस्पी कुरकुरे, रेसिपी है बेहद आसान
घर पर बनाएं हेल्दी ओट्स ब्रेड (Photo-ITG)
मैदे वाली ब्रेड छोड़िए! घर पर बनाएं हेल्दी ओट्स ब्रेड, जानें रेसिपी
Old Monk rum dispute
रम के नाम से नहीं बिकेगी ओल्ड मॉन्क? HC तक पहुंचा केस

आलू चॉप बनाएं कैसे?

  1. सबसे पहले उबले हुए आलुओं को छीलकर अच्छी तरह मैश कर लें.
  2. अब एक कड़ाही में थोड़ा तेल गर्म करें. इसमें बारीक कटा प्याज डालकर सुनहरा होने तक भूनें. फिर अदरक-लहसुन का पेस्ट, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला डालकर कुछ देर पकाएं.
  3. इसके बाद हरी मिर्च और हरा धनिया डालें. अब मैश किए हुए आलू डालकर सभी मसालों के साथ अच्छी तरह मिलाएं और 2-3 मिनट तक भून लें. फिर गैस बंद करके मिश्रण को ठंडा होने दें.
  4. अब एक अलग बाउल में बेसन, कॉर्न फ्लोर और बेकिंग सोडा डालें. इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी मिलाकर गाढ़ा घोल तैयार करें.
  5. ठंडे आलू के मिश्रण से छोटी-छोटी गोल या चपटी टिक्कियां बना लें. इन्हें बेसन के घोल में अच्छी तरह डुबोएं.
  6. अब कड़ाही में तेल गर्म करें और टिक्कियों को मीडियम आंच पर दोनों तरफ से सुनहरा और कुरकुरा होने तक तल लें.
  7. तैयार आलू चॉप को प्लेट में निकालें और हरी चटनी, इमली की चटनी या टोमैटो सॉस के साथ गरमा-गरम सर्व करें.
---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    SSC के इन पदों पर निकली भर्ती, सैलरी 1 लाख रुपये से ज्यादा, जान लें सारी डिटेल   |
    गाजियाबाद की बैग फैक्ट्री में भीषण आग, JCB से दीवार तोड़कर बुझाई गईं लपटें |
    हनीट्रैप में फंसाया और VIDEO वायरल करने की धमकी... 56 वर्षीय शख्स से 17.65 लाख की ठगी |
    ग्लेशियरों की कीमत कौन देगा? नेपाल से जलवायु न्याय की पुकार |
    व‍िराट कोहली- वीरेंद्र सहवाग ही नहीं, ये क्रिकेटर भी हैं नीम करौली बाबा के भक्त, कई बार जा चुके हैं कैंची धाम |
    डेंगू की वजह से बदलेगा बंगाल के स्कूलों का ड्रेस कोड, स्वास्थ्य मंत्री बोले- मोजे से नहीं रुकेगा मच्छर |
    KBC 18: एनकाउंटर में बची CRPF कमांडेंट की जान, जंगल में दुश्मनों ने चलाई गोलियां, सुनकर चौंके अमिताभ बच्चन |
    चोरी का ऐसा डर! घर के बाहर नहीं, छत पर पार्क कर दी लाखों की स्कॉर्पियो, क्रेन से उठी SUV |
    शनि ग्रह की वजह से कौन-सी बीमारियां होती है? देखें भाग्य चक्र |
    Quote of the Day: सुखी जीवन का राज बता गए नीम करौली बाबा, इस 1 चीज का मोह छोड़ दें
    Advertisement