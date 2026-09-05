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SSC के इन पदों पर निकली भर्ती, सैलरी 1 लाख रुपये से ज्यादा, जान लें सारी डिटेल  

कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने जूनियर इंजीनियर के 1748 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. लेकिन इस भर्ती की सबसे आकर्षक है  इसकी सैलरी, जो लाखों में हो सकती है. लेकिन इसके पहले जान लें इसके लिए सारी डिटेल. 

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SSC ने इन पदों पर निकाली वैकेंसी.
SSC ने इन पदों पर निकाली वैकेंसी.

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए SSC ने जूनियर इंजीनियर के पद पर भर्ती के लिए आवेदन मांगा है. इसके तहत से सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्ट्रीम के उम्मीदवारों का चयन केंद्र सरकार के प्रमुख विभागों में किया जाएगा. इच्छुक उम्मीदवार आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट  ssc.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

इसके लिए फीस जमा करने की आखिरी तारीख 23 सितंबर, रात 11 बजे तक है. वहीं, अगर फॉर्म में कोई गलती हो जाती है, तो उम्मीदवारों के लिए करेक्शन विंडो 28 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक ओपन रहेंगे. इन पदों पर आवेदन शुरू हो गए हैं, जो 22 सितंबर तक बंद हो जाएंगे. 

क्या है योग्यता? 

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उम्मीदवारों के पास संबंधित विषय सिविल, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल में बीई, बीटेक की डिग्री या 3 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए. वहं, अगर एज की बात करें, तो पद के लिए न्यूनतम एज 18 साल और अधिकतम एज 30 से 32 साल होना चाहिए. हालांकि, सरकारी नियमों के मुताबिक, आरक्षित वर्गों जैसे अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और दिव्यांग (PwD) उम्मीदवारों को अधिकतम उम्र में छूट दी जाएगी. 

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कितनी मिलेगी सैलरी? 

वहीं, अगर सैलरी की बात करें, तो इन पदों पर चयनित उम्मीदवारों को हर महीने 35,400 से 1, 12,400 रुपये की सैलरी मिलेगी. इसपर सिलेक्शन प्रोसेस रिटन एग्जाम और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ पूरा होगा. 

ऐसे करें आवेदन

SSC की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर जाएं. 

होम पेज पर दिए गए संबंधिक लिंक पर क्लिक करें. 

रजिस्ट्रेशन करके एप्लीकेशन फॉर्म भरें. 

मांगे गए डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें. 

फीस जमा करके फॉर्म सब्मिट कर दें. 

कैसा है पेपर 1 और 2 का एग्जाम पैटर्न? 

पेपर-1 में जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 50 सवाल पूछे जाएंगे, जो 50 नंबर के होंगे. इसके साथ ही जनरल अवेयरनेस के 50 सवाल होंगे और जनरल इंजीनियरिंग के 100 सवाल होंगे यानी कुल पेपर 200 नंबर का होगा. वहीं, पेपर-2 में जनरल  इंजीनियरिंग के साथ संबंधित टेक्निकल से जुड़े 100 सवाल पूछे जाएंगे, जो 300 नंबर का होगा. 

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