scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

IND vs PAK: पाकिस्तान को रौंदने के लिए हरमन की सेना तैयार, एशिया कप में आज महाटक्कर, जानें कब-कहां और कैसे देखें LIVE

महिला एशिया कप 2026 में भारत और पाकिस्तान की टीमें शनिवार, 5 सितंबर को आमने-सामने होंगी. दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में होने वाला ग्रुप स्टेज का यह आखिरी मुकाबला रात 8 बजे शुरू होगा. भारत पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुका है. ऐसे में सवाल है मैच का लाइव टेलीकास्ट कहां होगा?

Advertisement
X
भारत-पाकिस्तान की टक्कर आज, रात 8 बजे बजेगा बिगुल (Photo: Getty)
भारत-पाकिस्तान की टक्कर आज, रात 8 बजे बजेगा बिगुल (Photo: Getty)

भारत और पाकिस्तान की महिला क्रिकेट टीमें एक बार फिर आमने-सामने होने जा रही हैं. महिला एशिया कप 2026 में दोनों पड़ोसी देशों के बीच ग्रुप स्टेज का आखिरी मुकाबला शनिवार (5 सितंबर) को खेला जाएगा. भारत सेमीफाइनल में अपनी जगह पहले ही पक्की कर चुका है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में टीम इंडिया की नजरें जीत के साथ लीग चरण खत्म करने पर होंगी.

एशिया कप 2026 की शुरुआत दुबई में हुई थी. टूर्नामेंट में कुल 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं और सभी की नजरें T20 खिताब पर हैं. टूर्नामेंट 13 सितंबर तक चलेगा और ग्रुप स्टेज, सेमीफाइनल और फाइनल मिलाकर कुल 15 मुकाबले खेले जाएंगे.

भारत को ग्रुप A में रखा गया है. पाकिस्तान के अलावा इस ग्रुप में थाईलैंड, हॉन्ग कॉन्ग और चीन की टीमें भी शामिल हैं. ऐसे में ग्रुप राउंड में भारत का आखिरी मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ होने जा रहा है.

सम्बंधित ख़बरें

India vs Pakistan Women's Asia Cup
PAK के खिलाफ गरजेगी टीम इंडिया, इत‍िहास के पन्नों में कौन भारी
Chamari Athapaththu
5 रन देकर 7 विकेट, हैट्रिक... इस गेंदबाज ने रचा नया इतिहास
Deepti Sharma
दीप्ति शर्मा ने रचा इतिहास, बनी विमेंस T20I की सबसे सफल गेंदबाज
joanne hicks
51 की उम्र में 5 विकेट हॉल... इस गेंदबाज ने बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड
Anaya Bangar
अनाया बांगड़ की BCCI से भावुक अपील, बताया अपना सबसे बड़ा ड्रीम

टीम इंडिया ने अपने पिछले मुकाबले में हॉन्ग कॉन्ग को 137 रन के बड़े अंतर से हराया था. इस जीत की सबसे बड़ी स्टार स्मृति मंधाना रहीं, जिन्होंने महज 64 गेंदों पर 124 रन की तूफानी पारी खेली.

मंधाना की इस पारी ने भारत को बड़ी जीत दिलाने के साथ इतिहास भी रच दिया. वह महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज बन गईं. मंधाना ने इस मामले में पूर्व भारतीय कप्तान मिताली राज को पीछे छोड़ा, जिनके नाम 10,868 इंटरनेशनल रन दर्ज थे.

Advertisement

कब खेला जाएगा भारत-पाकिस्तान मैच?
भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2026 का यह आखिरी लीग मुकाबला शनिवार (5 सितंबर 2026) को खेला जाएगा.

मैच की शुरुआत भारतीय समय के मुताबिक रात 8 बजे होगी. दोनों टीमें दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में आमने-सामने होंगी.

भारत vs पाक‍िस्तान मैच की पूरी डिटेल

  • तारीख: 5 सितंबर 2026, शनिवार
  • समय: रात 8:00 बजे 
  • वेन्यू: दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम, दुबई
  • मुकाबला: भारत vs पाकिस्तान
  • टूर्नामेंट: महिला एशिया कप 2026
  • स्टेज: ग्रुप स्टेज का आखिरी मुकाबला

कहां देख पाएंगे LIVE?
भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले इस हाई-वोल्टेज मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट Sony Sports Network पर किया जाएगा. यानी टीवी पर मैच देखने वाले दर्शक Sony Sports के चैनलों पर मुकाबले का सीधा प्रसारण देख सकते हैं.वहीं, मोबाइल या लैपटॉप पर मैच की लाइव स्ट्रीमिंग Sony LIV पर उपलब्ध होगी.

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    IND vs PAK: पाकिस्तान को रौंदने के लिए हरमन की सेना तैयार, एशिया कप में आज महाटक्कर, जानें कब-कहां और कैसे देखें LIVE |
    दो कारों की टक्कर के बीच फंसी स्कूटी, 15 साल के लड़के की दर्दनाक मौत, वीडियो देख कांप जाएगी रूह |
    Navpancham Yog 2026: आज बनेगा साल का सबसे शुभ नवपंचम राजयोग, 4 राशियों होंगी लकी! |
    द्वारका में कृष्ण जन्मोत्सव की मची धूम, देखें गुजरात आजतक |
    विशाल ददलानी का आलीशान बंगला, लगाया माइकल जैक्सन का पोस्टर, कीमत में खरीद लेंगे स्टूडियो |
    चुटूपालू घाटी में ब्रेक फेल हुआ, ट्रेलर मौत बनकर दौड़ा... 3 कार और ट्रक को मारी टक्कर, रेलवे कर्मी की मौत |
    जब म्यूनिख ओलंपिक में आतंकवादी हमला हुआ, मारे गए थे 9 इजरायली खिलाड़ी |
    'बीना भाभी' संग हुआ इंटीमेट, 'कालीन भैया' पर पड़ा भारी, कौन है ये एक्टर जो मिर्जापुर द मूवी में छाया? |
    Moong Chana Besan Chilla Recipe: सुबह नाश्ते में मूंग-चना और बेसन से बनाएं क्रिस्पी चीला, मिनटों में होगा तैयार |
    चीन ने बंद कर दिया था कैलाश का रास्ता, स्वामी ने खुलवाया! जानिए 1981 की वो पूरी कहानी
    Advertisement