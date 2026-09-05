'मिर्जापुर द मूवी' का भौकाल, मुन्ना भैया-बीना भाभी के इंटीमेट सीन्स से मचाई तबाही

'मिर्जापुर' फ्रेंचाइजी की पहली थिएट्रिकल फिल्म 'मिर्जापुर: द मूवी' 4 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और अपने डार्क टोन, डायलॉगबाजी और इंटीमेट सीन्स को लेकर चर्चा में है. फिल्म को CBFC से 'A' सर्टिफिकेट मिला है. रिपोर्ट्स के मुताबिक बोर्ड ने करीब 35 सेकंड के इंटीमेट सीन्स हटाने, चार जगह गालियां म्यूट करने और छह जगह अपशब्द बदलने का निर्देश दिया. इसके बावजूद फिल्म का मैच्योर टोन बरकरार है.
इंटीमेट सीन्स वायरल
फिल्म में दिव्येंदु शर्मा फिर से मुन्ना त्रिपाठी के किरदार में हैं, जबकि रसिका दुग्गल, बीना त्रिपाठी (बीना भाभी) के रूप में लौटी हैं. सोशल मीडिया पर मुन्ना भैया और बीना भाभी के कई इंटीमेट सीन्स वायरल हो रहे हैं. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि दिव्येंदु शर्मा और रसिका दुग्गल ने बिना झिझक इंटीमेट सीन्स कर फैन्स को चौंका दिया है. रसिका दुग्गल मिर्जापुर सीरीज में भी बेझिझक होकर इंटीमेट सीन्स देकर चर्चा में आई थीं.
लेकिन इस बार मुन्ना भैया ने अपना रोमांटिक अंदाज दिखाकर फैन्स को चौंका दिया है. मुन्ना भैया बने दिव्येंदु शर्मा ने इंटीमेट सीन देकर साबित कर दिया कि वो खुद को हर रोल में ढाल सकते हैं.
फैन्स ने किया रिएक्ट
'मिर्जापुर द मूवी' रिलीज होने के बाद जब सोशल मीडिया पर इसके इंटीमेट सीन्स वायरल हुए तो दर्शक अपना रिएक्शन दिए बिना नहीं रह पाए. एक ने लिखा कि मुन्ना भैया गजब कर दिया. दूसरे ने लिखा कि बीना भाभी और मुन्ना भैया कमाल कर रहे हैं. कुछ ने कहा कि मुन्ना भैया का जलवा है. वहीं कुछ ने कहा कि मुन्ना भैया और बीना भाभी छा गए.
फिल्म में कालीन भैया (पंकज त्रिपाठी), गुड्डू पंडित (अली फजल), मुन्ना, गोलू गुप्ता (श्वेता त्रिपाठी शर्मा) और बबलू पंडित (जितेंद्र कुमार) के बीच सत्ता, परिवार और पुरानी दुश्मनियों की जंग दिखाई गई है. बीना भाभी भी इस पावर स्ट्रगल में अपनी चालें चलती नजर आती हैं, जिससे कहानी में नया ट्विस्ट आता है.