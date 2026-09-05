'मिर्जापुर द मूवी' का भौकाल, मुन्ना भैया-बीना भाभी के इंटीमेट सीन्स से मचाई तबाही

'मिर्जापुर' फ्रेंचाइजी की पहली थिएट्रिकल फिल्म 'मिर्जापुर: द मूवी' 4 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और अपने डार्क टोन, डायलॉगबाजी और इंटीमेट सीन्स को लेकर चर्चा में है. फिल्म को CBFC से 'A' सर्टिफिकेट मिला है. रिपोर्ट्स के मुताबिक बोर्ड ने करीब 35 सेकंड के इंटीमेट सीन्स हटाने, चार जगह गालियां म्यूट करने और छह जगह अपशब्द बदलने का निर्देश दिया. इसके बावजूद फिल्म का मैच्योर टोन बरकरार है.

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इंटीमेट सीन्स वायरल

फिल्म में दिव्येंदु शर्मा फिर से मुन्ना त्रिपाठी के किरदार में हैं, जबकि रसिका दुग्गल, बीना त्रिपाठी (बीना भाभी) के रूप में लौटी हैं. सोशल मीडिया पर मुन्ना भैया और बीना भाभी के कई इंटीमेट सीन्स वायरल हो रहे हैं. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि दिव्येंदु शर्मा और रसिका दुग्गल ने बिना झिझक इंटीमेट सीन्स कर फैन्स को चौंका दिया है. रसिका दुग्गल मिर्जापुर सीरीज में भी बेझिझक होकर इंटीमेट सीन्स देकर चर्चा में आई थीं.

#Mirzapurthemovie - The Hottest scene 98 99 400 🔥🔥



Munna bhaiya You Rock 🔥



Mirzapur The Movie - the 4th blockbuster of the year 🔥🔥#Mirzapur #DivyennduSharma https://t.co/fiYLv9aghm pic.twitter.com/xLI4myctsm — Deva deol (@DevaDeol) September 4, 2026

लेकिन इस बार मुन्ना भैया ने अपना रोमांटिक अंदाज दिखाकर फैन्स को चौंका दिया है. मुन्ना भैया बने दिव्येंदु शर्मा ने इंटीमेट सीन देकर साबित कर दिया कि वो खुद को हर रोल में ढाल सकते हैं.





This scene from #MirzapurTheMovie between Meena Bhabhi & Bauji had the entire theatre SHOOK!🔥



One of the boldest & most unexpected moments - whistles went CRAZY! 🔥



Mirzapur The Movie - GOING TO BE A HUGE BLOCKBUSTER! 🔥 pic.twitter.com/olNlYUENuJ — Rahul Gupta (@RahulGupta25376) September 4, 2026

फैन्स ने किया रिएक्ट

'मिर्जापुर द मूवी' रिलीज होने के बाद जब सोशल मीडिया पर इसके इंटीमेट सीन्स वायरल हुए तो दर्शक अपना रिएक्शन दिए बिना नहीं रह पाए. एक ने लिखा कि मुन्ना भैया गजब कर दिया. दूसरे ने लिखा कि बीना भाभी और मुन्ना भैया कमाल कर रहे हैं. कुछ ने कहा कि मुन्ना भैया का जलवा है. वहीं कुछ ने कहा कि मुन्ना भैया और बीना भाभी छा गए.

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Munna Bhaiya’s Swag 🔥



Watched the Mirzapur movie today, and honestly, I had a blast



Seeing Munna Bhaiya instantly brought back the old Mirzapur vibes. His acting, his attitude, and that horse...everything was just amazing😂



After watching the movie, only one thing came from… pic.twitter.com/TOH5na7WV0 — Cinema Gossip (@TheCinemaGossip) September 4, 2026

फिल्म में कालीन भैया (पंकज त्रिपाठी), गुड्डू पंडित (अली फजल), मुन्ना, गोलू गुप्ता (श्वेता त्रिपाठी शर्मा) और बबलू पंडित (जितेंद्र कुमार) के बीच सत्ता, परिवार और पुरानी दुश्मनियों की जंग दिखाई गई है. बीना भाभी भी इस पावर स्ट्रगल में अपनी चालें चलती नजर आती हैं, जिससे कहानी में नया ट्विस्ट आता है.

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