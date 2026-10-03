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'लोग माफ नहीं करेंगे...' स्टालिन के 'सूटकेस भामा' बयान पर भड़की TVK की सत्यभामा

तमिलनाडु में TVK और DMK के बीच चुनाव प्रचार के दौरान विवाद तेज हो गया है. DMK प्रमुख एम.के. स्टालिन ने TVK की धारापुरम उपचुनाव उम्मीदवार सत्यभामा को लेकर आपत्तिनजक टिप्पणी की. जिसके बाद सत्यभामा ने DMK पर महिलाओं का अपमान करने का आरोप लगाया.

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DMK प्रमुख एम.के. स्टालिन ने TVK की धारापुरम उपचुनाव उम्मीदवार पर की थी टिप्पणी (Photo: PTI)
DMK प्रमुख एम.के. स्टालिन ने TVK की धारापुरम उपचुनाव उम्मीदवार पर की थी टिप्पणी (Photo: PTI)

तमिलनाडु में TVK और DMK के बीच सियासी तकरार तेज हो गई है. चुनाव प्रचार के दौरान DMK प्रमुख एम.के. स्टालिन ने TVK की धारापुरम उपचुनाव उम्मीदवार सत्यभामा को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की. जिसके बाद सत्यभामा ने पलटवार करते हुए DMK पर महिलाओं का अपमान करने का आरोप लगाया है.

सत्यभामा ने कहा कि महिलाओं के लिए भारी समर्थन के कारण ही TVK की जीत हुई है. उन्होंने साफ कहा कि लोग ऐसे अभद्र बयानों को स्वीकार नहीं करेंगे. और वे ऐसी अभद्र टिप्पणियों के लिए DMK को सबक सिखाएंगे. उन्होंने स्टालिन पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्होंने कभी महिलाओं को अहमियत नहीं दी और लोग ऐसी अभद्र टिप्पणी को कभी स्वीकार नहीं करेंगे.

TVK ने MK स्टालिन के बयान को लेकर उनके खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है. उन पर TVK की धारापुरम उम्मीदवार सत्यभामा का मज़ाक उड़ाने (बॉडी शेमिंग) और उन्हें नीचा दिखाने का आरोप है.

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दरअसल, बीते दिनों DMK प्रमुख एम.के. स्टालिन ने चुनाव प्रचार के दौरान TVK की धारापुरम उपचुनाव उम्मीदवार सत्यभामा पर तंज कसते हुए उन्हें 'पेटी भामा' (सूटकेस भामा) कहा था. उनकी पार्टी का आरोप है कि पैसे के लालच में वे AIADMK छोड़कर TVK में शामिल हो गई. 

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TVK ने स्टालिन पर बॉडीशेमिंग करने का आरोप लगाते हुए उनकी टिप्पणियों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने स्टालिन पर राजनीतिक मर्यादाओं को लांघने का आरोप लगाया है. 

यह भी पढ़ें: 'केस बंद क्यों किया गया, सर?' CM विजय ने वीरमणि मामले पर स्टालिन को घेरा, DMK पर लगाए गंभीर आरोप

TVK की मंत्री कीर्तना ने स्टालिन की टिप्पणियों आलोचना करते हुए इसे "राजनीतिक बातचीत के स्तर में एक और गिरावट" बताया और कहा कि महिलाओं के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करना पूरी तरह निंदनीय है. उन्होंने इसे महिला सम्मान से जुड़ा मुद्दा बताया है. 

वहीं, TVK मंत्री अरुणराज ने स्टालिन की टिप्पणी की आलोचना करते हुए कहा, धरापुरम के लोग सब देख रहे हैं और वे इसका जवाब देंगे. उन्होंने कहा, 'यही DMK का DNA है.'

स्टालिन ने बीते दिनों चुनाव प्रचार के दौरान TVK सरकार पर भी निशाना साधा. उन्होंने TVK सरकार को विफल बताते हुए सवाल किया कि चार महीनों में उन्होंने क्या सफलता हासिल की है. 

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