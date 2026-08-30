कुलदीप को बॉलिंग नहीं मिली, छूटा कैच... फिर सुर्यकुमार यादव का चढ़ा पारा, अब खुला राज

भारत-पाकिस्तान का मुकाबला हो और मैदान पर कोई पल वायरल न हो, ऐसा कम ही होता है. टी20 वर्ल्ड कप के उस मुकाबले में भी एक ऐसा ही वाकया हुआ था, जिसने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी थीं.

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कैमरे में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव कुलदीप यादव पर गुस्सा करते नजर आए थे. हार्दिक पंड्या भी इस दौरान नाराज दिखाई दिए थे. वीडियो सामने आते ही सवाल उठने लगे कि क्या भारतीय टीम के भीतर सबकुछ ठीक नहीं था?

सूर्यकुमार आखिर कुलदीप पर इतने नाराज क्यों हुए? अब महीनों बाद खुद सूर्यकुमार ने उस वायरल पल की पूरी कहानी बताई है. उनकी बातों से पता चलता है कि इस घटनाक्रम की शुरुआत कुलदीप की गेंदबाजी की बेचैनी से हुई थी.

‘मेरी बॉलिंग क्यों नहीं आ रही?’

सूर्यकुमार ने आकाश चोपड़ा के यूट्यूब चैनल पर बातचीत में बताया कि पाकिस्तान के खिलाफ मैच में कुलदीप गेंदबाजी करना चाहते थे, लेकिन उन्हें मौका ही नहीं मिल पाया.

उन्होंने कहा, 'मैच शुरू हुआ और कुलदीप को गेंदबाजी करने का समय ही नहीं मिला. वह थोड़ा निराश था और गेंदबाजी करना चाहता था. मैंने अक्षर का स्पेल पूरा किया और फिर तिलक, वरुण और हार्दिक को गेंदबाजी कराई.'

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कुलदीप के मन में यही सवाल चल रहा था कि उन्हें गेंद क्यों नहीं दी जा रही. सूर्यकुमार के मुताबिक, उन्होंने कप्तान से पूछा भी- 'मेरी बॉलिंग क्यों नहीं आ रही है?'

लेकिन मैच की परिस्थितियां ऐसी थीं कि कुलदीप की बारी ही नहीं आई.

फिर छूटा वो कैच...

गेंद हाथ में न मिलने से कुलदीप पहले ही निराश थे. इसके बाद वह लॉन्ग ऑन पर फील्डिंग कर रहे थे. तभी उनके पास कैच पकड़ने का आसान मौका आया.

सूर्यकुमार को लगा कि कुलदीप ने कैच के लिए पूरी गंभीरता नहीं दिखाई. वह कैच के लिए काफी कैजुअली दौड़े और मौका गंवा बैठे.

सूर्यकुमार ने कहा, 'वह लॉन्ग ऑन पर था. कैच का मौका आया. वह बहुत कैजुअली दौड़ा और उसकी स्किल के हिसाब से यह आसान कैच था.'

कैच छूटते ही सूर्यकुमार का गुस्सा कैमरे में साफ दिखाई दिया.

‘मुझे गुस्सा आ गया था’

सूर्यकुमार ने उस पल को याद करते हुए माना कि वह कुलदीप से नाराज हुए थे.

उन्होंने कहा, 'उसने कैच छोड़ दिया और उस समय मुझे गुस्सा आ गया. अगर उसने कैच पकड़ने की कोशिश की होती और उसके बाद कैच छूट जाता तो ठीक था, लेकिन उसने कोई कोशिश ही नहीं की.'

यानी सूर्यकुमार का गुस्सा सिर्फ कैच छूटने पर नहीं था. उन्हें ज्यादा आपत्ति इस बात पर थी कि कुलदीप ने कैच के लिए जरूरी प्रयास नहीं किया.

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कैमरे में तकरार, असल में था बैन्टर

यही वह दृश्य था, जिसने सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा हलचल मचाई. सूर्यकुमार और कुलदीप दोनों एक-दूसरे को गुस्से में देखते नजर आए. इस दौरान हार्दिक पंड्या का रिएक्शन भी कैमरे में आया.

वीडियो देखकर ऐसा लगा कि शायद दोनों खिलाड़ियों के बीच गंभीर तनाव है. लेकिन सूर्यकुमार ने अब साफ किया है कि ऐसा कुछ नहीं था.

उन्होंने बताया कि मैच के बाद जब दोनों आमने-सामने आए तो उनके चेहरे पर गुस्सा जरूर था, लेकिन यह गंभीर विवाद नहीं बल्कि दोनों के बीच का मजाकिया बैन्टर था.

सूर्यकुमार ने कहा, 'जब हम मैच के बाद मिले तो हमने एक-दूसरे को गुस्से में देखा. वह गुस्से में लाल हो गया था और मैंने भी उसे गुस्से से देखा. स्क्रीन पर भी ऐसा ही दिखा, लेकिन यह बैन्टर था.'

अहमदाबाद पहुंचकर पता चला वीडियो वायरल है

मैच खत्म हुआ और खिलाड़ी आगे बढ़ गए, लेकिन कैमरे में कैद वह कुछ सेकंड सोशल मीडिया पर पहुंचते ही वायरल हो गए. सूर्यकुमार ने बताया कि अहमदाबाद पहुंचने के बाद उन्हें उस वायरल रील के बारे में पता चला.

उन्होंने कहा, 'अहमदाबाद पहुंचने के बाद मुझे उस रील के बारे में पता चला. कभी-कभी किसी पल को हल्का कर देना भी अच्छा होता है.'

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यानी जिस वीडियो ने बाहर से देखने वालों को भारतीय टीम के भीतर तनाव की झलक दिखाई थी, उसके पीछे की कहानी काफी अलग थी.

कुलदीप गेंदबाजी का मौका नहीं मिलने से निराश थे, फिर कैच छूटा और सूर्यकुमार का पारा चढ़ गया. कैमरे ने गुस्सा पकड़ लिया और सोशल मीडिया ने उसे ‘विवाद’ बना दिया, जबकि असल में यह दो दोस्तों के बीच की हल्की-फुल्की नोकझोंक थी.

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