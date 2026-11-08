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'कुछ गलत नहीं था...', अक्षर पटेल को केएल राहुल से पहले भेजने पर बवाल, गौतम गंभीर के सपोर्ट में उतरे सुनील गावस्कर

अक्षर पटेल को बल्लेबाजी क्रम में ऊपर भेजना भारतीय टीम के लिए नया प्रयोग नहीं है. 2024 टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में उन्होंने विराट कोहली के साथ अहम साझेदारी की थी. वहीं, चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 में भी वह राहुल से पहले पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी करते रहे थे.

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अक्षर पटेल को केएल राहुल से पहले बैटिंग के लिए भेजा गया. (Photo: PTI)
अक्षर पटेल को केएल राहुल से पहले बैटिंग के लिए भेजा गया. (Photo: PTI)

न्यूजीलैंड के खिलाफ वऩडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में भी अक्षर पटेल को केएल राहुल से पहले बैटिंग के लिए भेजा गया. अक्षर पटेल नंबर-5 पर बैटिंग करने उतरे, लेकिन वो सात रन बना पाए. इससे पहले शुरुआती मुकाबले में भी अक्षर पटेल इसी पोजीशन पर बैटिंग करने उतरे थे और उनका खाता नहीं खुला था. अब टीम मैनेजमेंट के इस फैसले पर सवाल खड़े हो रहे हैं.

हालांकि, महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल के इस फैसले का समर्थन किया है. उनका मानना है कि इस बदलाव के पीछे गेंदबाजों की रणनीति बिगाड़ने की सोच थी.

शनिवार (7 नवंबर) को वेलिंगटन के हेनरी स्टेडियम में आयोजित मुकाबले में 135 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने 39 रनों के स्कोर तक शुभमन गिल, विराट कोहली और रोहित शर्मा के विकेट गंवा दिए थे. इसके बाद पांचवें नंबर पर अक्षर को मौका मिला, लेकिन उन्होंने निराश किया. उनके बाद उतरे केएल राहुल ने श्रेयस अय्यर के साथ पारी को संभालने की कोशिश की.
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सोनी स्पोर्ट्स से बातचीत में सुनील गावस्कर ने कहा कि बाएं हाथ का बल्लेबाज आने से गेंदबाजों को अपनी लाइन और लेंथ बदलनी पड़ती है. इससे दाएं हाथ के बल्लेबाज के खिलाफ भी गेंदबाजी की रणनीति प्रभावित हो सकती है और रन बनाने के मौके बनते हैं.
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उन्होंने कहा, 'इस सोच में कुछ गलत नहीं था. अगर अक्षर रन बना देते तो आप कप्तानी की तारीफ करते. ऐसे प्रयोग कभी सफल होते हैं और कभी नहीं. इस बार यह काम नहीं आया. आपको यह भी पता था कि उनके बाद केएल राहुल जैसा मजबूत बल्लेबाज मौजूद है.'

राहुल ने खेली संयमित पारी
वेलिंगटन में केएल राहुल ने श्रेयस अय्यर के साथ पारी आगे बढ़ाई. श्रेयस ने 46 गेंदों पर 30 रन बनाए, जबकि राहुल 26 रन बनाकर नाबाद रहे. बारिश के कारण खेल रुकने तक भारत का स्कोर 113/7 था. डीएलएस नियम के तहत टीम इंडिया तब चार रन आगे थी और उसे विजेता घोषित किया गया.

इससे पहले भारतीय गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड को 41 ओवर्स में 134 रनों पर समेट दिया था. गुरनूर बरार ने 30 रन देकर चार विकेट लिए, जबकि अक्षर पटेल, आकिब नबी और अंशुल कम्बोज को दो-दो सफलताएं मिलीं. न्यूजीलैंड की ओर से डेरिल मिचेल ने सर्वाधिक 55 रन बनाए. इस जीत के साथ भारत ने पांच मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल कर ली.

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