Doodh Peda Recipe: दिवाली पर बाजार की मिठाई छोड़ें, गुड़ और ड्राई फ्रूट्स डालकर झटपट बनाएं टेस्टी दूध पेड़ा, आसान है तरीका

दीवाली का पावन पर्व खुशियों और खानपान का त्योहार है, ऐसे में बाजार की मिलावटी मिठाइयों से सेहत बिगाड़ने के बजाय इस बार घर पर कुछ हेल्दी और स्वादिष्ट ट्राई करें. पारंपरिक चीनी वाले पेड़े तो आपने कई बार खाए होंगे, लेकिन इस बार गुड़ और ड्राई फ्रूट्स के पोषक तत्वों से भरपूर गुड़ वाले दूध पेड़े बनाएं.

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गुड़ सेहत के लिए फायदेमंद होता है और इसका सोंधा स्वाद पेड़े के स्वाद को कई गुना बढ़ा देता है. इसे बनाना बेहद आसान है और यह झटपट बनकर तैयार हो जाते हैं. आइए जानते हैं इसे बनाने की सबसे आसान विधि और सीक्रेट टिप्स...

आवश्यक सामग्री:

खोया (मावा): 500 ग्राम (ताजा और शुद्ध)

गुड़ (कद्दूकस किया हुआ या बूरा): 1 कप (मिठास के अनुसार कम-ज्यादा कर सकती हैं)

इलायची पाउडर: 1 छोटा चम्मच

बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स (काजू, पिस्ता, बादाम): 3-4 बड़े चम्मच

देसी घी: 1-2 बड़े चम्मच (मावा भूनने के लिए)

परफेक्ट टेक्सचर और फटने से बचाने की सीक्रेट ट्रिक्स:

गुड़ का तापमान: मावे में गुड़ हमेशा गैस बंद करने के बाद या मावा हल्का गुनगुना रहने पर ही मिलाएं. अगर बहुत गर्म मावे में गुड़ डाल देंगी, तो मिश्रण पतला हो सकता है और पेड़े का शेप बिगड़ जाएगा.

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देसी घी का इस्तेमाल: मावा भूनते समय थोड़ा सा देसी घी मिलाने से पेड़ों में शानदार चमक और लंबे समय तक सॉफ्टनेस बनी रहती है.

बनाने की विधि:

मावा भूनें: एक भारी तले की कढ़ाई में 1 चम्मच घी डालें और कद्दूकस किया हुआ मावा डालकर मध्यम आंच पर 4-5 मिनट तक भूनें ताकि उसका कच्चापन निकल जाए और हल्का सुनहरा रंग आ जाए.

हल्का ठंडा करें: भुने हुए मावे को एक थाली में निकाल लें और उसे इतना ठंडा होने दें कि आप उसे छू सकें (गुनगुना होना चाहिए).

गुड़ मिलाएं: अब गुनगुने मावे में कद्दूकस किया हुआ गुड़, इलायची पाउडर और आधे कटे हुए ड्राई फ्रूट्स अच्छी तरह मिला लें. (ध्यान रखें, मावा ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए वरना गुड़ पिघलकर चाशनी जैसा हो जाएगा).

मिश्रण तैयार करें: हाथों से मसलकर सभी चीजों को एकसार कर लें ताकि पेड़े का डो अच्छी तरह बंध जाए.

पेड़े का शेप दें: अब इस मिश्रण में से नींबू के आकार की छोटी-छोटी लोइयां तोड़ लें. हर लोई को गोल करके हथेलियों के बीच हल्का सा चपटा करें और बीच में अंगूठे से दबाकर एक खूबसूरत डिजाइन बना दें.

सजावट करें: तैयार पेड़ों के ऊपर बचे हुए कटे हुए पिस्ता और बादाम की कतरन चिपका दें. इन्हें 30 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख दें.

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आपके बेहद पौष्टिक, स्वादिष्ट और मुंह में घुल जाने वाले गुड़ के दूध पेड़े तैयार हैं! इस दिवाली इन्हें सर्व करें, सभी आपकी कुकिंग स्किल और सेहत का ख्याल रखने की तारीफ करेंगे.

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