'सिर्फ 7 रन बनाकर भी रैकॉर्ड बुक में छा गए किंग कोहली!', रिकी पोंटिंग को पीछे छोड़ रचा इतिहास, बन गए नंबर-1 बल्लेबाज

भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले में टीम इंडिया ने बारिश से बाधित मैच में DLS नियम के तहत 4 रन से रोमांचक जीत दर्ज कर सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है. इस मुकाबले में भारतीय युवा गेंदबाजों ने कहर बरपाते हुए कीवी टीम को महज 134 रनों पर ढेर कर दिया.

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लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम के लिए भले ही स्टार बल्लेबाज विराट कोहली बड़ी पारी नहीं खेल पाए और सिर्फ 7 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन अपनी इस छोटी सी पारी के दौरान ही कोहली ने इतिहास रच दिया है.

दूसरे वनडे में मैदान पर उतरते ही विराट कोहली ने वनडे क्रिकेट में न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने का महारिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज कप्तान रिकी पोंटिंग के लंबे समय से चले आ रहे रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है.

पोंटिंग के नाम कीवी टीम के खिलाफ वनडे में 1,971 रन दर्ज थे. सीरीज के पहले मैच में 74 रनों की शानदार पारी खेलकर कोहली ने पोंटिंग के इस रिकॉर्ड की बराबरी कर ली थी, और इस मैच में अपना खाता खोलते ही वह पोंटिंग से आगे निकल गए.

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Winning in Wellington, captured in frames! 📸 #TeamIndia | #NZvIND https://t.co/vsr2Ajf7rB — BCCI (@BCCI) November 7, 2026

भले ही इस मैच में कोहली सिर्फ 7 गेंदों पर 7 रन बनाकर जैकब डफी का शिकार बन गए, लेकिन अपने इस छोटे से सफर में उन्होंने कीवी गेंदबाजों के खिलाफ एक नया मुकाम हासिल कर लिया. वर्तमान में विराट कोहली के नाम न्यूजीलैंड के खिलाफ 38 वनडे मैचों में 56.51 की शानदार औसत से कुल 1,978 रन हो चुके हैं.

इसके अलावा न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे फॉर्मेट में सबसे ज्यादा 7 शतक लगाने का रिकॉर्ड भी पहले से ही किंग कोहली के नाम दर्ज है. 50 से अधिक स्कोर (18 बार) बनाने के मामले में वह अब रिकी पोंटिंग के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर हैं.

गेंदबाजों के दम पर भारत ने जीता मुकाबला

इस मैच में बारिश के कारण खेल को 47-47 ओवर का कर दिया गया था. भारतीय युवा गेंदबाजी आक्रमण ने इसका पूरा फायदा उठाया. गुरनूर बरार ने कातिलाना गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट झटके, जबकि आकिब नबी, अंशुल कंबोज और अक्षर पटेल ने 2-2 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई.

Four wickets, a match-winning spell, and a well-deserved POTM 👏 Scorecard ▶️ https://t.co/pxZRYf6dYV #TeamIndia | #NZvIND https://t.co/jVFaKU6V2W — BCCI (@BCCI) November 7, 2026

कीवी टीम के 134 रनों के जवाब में जब भारतीय टीम लड़खड़ा रही थी और 113 रन पर 7 विकेट गिर चुके थे, तभी बारिश ने खलल डाला और DLS नियम के तहत भारत को विजेता घोषित कर दिया गया. मैच भले ही छोटा रहा हो, लेकिन विराट कोहली का इस रिकॉर्ड ने फैन्स का ध्यान खींच लिया है.

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