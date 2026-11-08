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Bigg boss 20: 'एक ही रिमोट से खेलो', स्काउट से बोले गौरव गुप्ता, मचा बवाल तो कॉमेडियन ने इंस्टाग्राम अकाउंट किया प्राइवेट

बिग बॉस 20 'वीकेंड का वार' (WKV) एपिसोड काफी मजेदार हुआ. हालांकि इस एपिसोड में स्काउट और लव गिल का पारा हाई हो गया. कॉमेडियन गौरव गुप्ता ने रोस्टिंग में कुछ ऐसी बातें कही, जो स्काउट को बर्दाश्त नहीं हुई.

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गौरव गुप्ता ने बढ़ाया पारा (Photo: X/@HotstarReality)
गौरव गुप्ता ने बढ़ाया पारा (Photo: X/@HotstarReality)

हाल ही के बिग बॉस 20 'वीकेंड का वार' (WKV) एपिसोड में, जब स्टैंड-अप कॉमेडियन गौरव गुप्ता बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स की टांग खींचने (रोस्ट करने) आए, तो फैंस हैरान रह गए. हालांकि, रोस्ट करने के चक्कर में शायद कॉमेडियन कुछ ज्यादा ही आगे निकल गए. मामला इतना आगे बढ़ गया कि कॉमेडियन को अपना इंस्टाग्राम अकाउंट प्राइवेट करना पढ़ गया.

दरअसल,  गौरव गुप्ता एक स्टैंड-अप कॉमेडियन हैं, जो अपनी 'रोस्टिंग कॉमेडी' के लिए जाने जाते हैं. वे पेशे से एक डेंटिस्ट भी हैं और रोजमर्रा की जिंदगी को मजेदार और लोगों से जुड़ी कॉमेडी में बदलने के लिए मशहूर हैं. उनके कंटेंट में अक्सर परिवार, रिश्ते, खाना-पीना और मिडिल-क्लास ज़िंदगी के अनुभव शामिल होते हैं, जिन्हें वे शानदार कहानी कहने के अंदाज़ और मजेदार बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने के तरीके से सुनाते हैं. 

उन्होंने पूरे भारत में और ऑनलाइन कई परफॉरमेंस दिए हैं, और अपने शानदार स्टेज प्रेज़ेंस और बारीकी से चीजों को देखकर किए गए मजाक (ऑब्जर्वेशनल ह्यूमर) से काफी फैन-फॉलोइंग बनाई है.

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गौरव गुप्ता के सेगमेंट के बाद, स्काउट ओपी काफी नाराज दिखे. उनका मानना ​​था कि स्टैंड-अप कॉमेडियन ने उन्हें रोस्ट करने में हद पार कर दी. उन्होंने यहां तक कह दिया कि वे स्टैंड-अप कॉमेडी की दुनिया में गौरव गुप्ता जैसे किसी इंसान को नहीं जानते और उनसे कहीं बेहतर कॉमेडियन मौजूद हैं.

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गौरव गुप्ता ने स्काउट के साधारण लुक्स को लेकर उनका मजाक उड़ाया और तंज कसते हुए कहा कि स्काउट बैंकॉक में एक 'मसेउर' (मालिश करने वाले) के तौर पर बहुत अच्छा काम कर सकते थे.

इसके बाद गौरव ने स्काउट से कहा, 'क्या आपको अभी भी याद है कि बाहर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, या आप भूल गए हैं? एक गेमर होने के नाते, आपको तो पता ही होगा कि एक बार में सिर्फ एक ही रिमोट से खेलना चाहिए.' गौरव गुप्ता ने लव गिल को निशाना बनाते हुए स्काउट को रोस्ट किया.

लव गिल ने भी गौरव गुप्ता की बातों पर असहमति जताई. दरअसल, पिछले कुछ हफ्तों से लव गिल और स्काउट के बीच की बातों को लेकर काफी चर्चा हो रही थी, जिस पर कॉमेडियन ने उन्हें रोस्ट किया था.

स्काउट ने दी निपटने की धमकी
गौरव गुप्ता की रोस्टिंग पर स्काउट का काफी गुस्सा देखने को मिला. उन्होंने कहा, 'मैंने कई कॉमेडियन देखे हैं, लेकिन ये कौन हैं? इस घर से बाहर निकलने के बाद मैं इनसे निपट लूंगा. वे कॉमेडी कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अपनी पर्सनल लाइफ को बीच में लाने के लिए किसने कहा? उन्होंने रोस्टिंग में काशवी (Kaaashvi) का जिक्र क्यों किया?' गौरव गुप्ता की रोस्टिंग से स्काउट काफी नाराज थे.

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इंस्टाग्राम अकाउंट प्राइवेट क्यों कर लिया है?
अपने सेगमेंट के दौरान, गौरव गुप्ता ने काजी तौकीर (Qazi Touqeer) को भी रोस्ट किया, क्योंकि उनकी तुलना ऋतिक रोशन से की जाती है. गौरव ने मजाक में तंज कसते हुए कहा कि काज़ी, 'तेरे नाम' फिल्म वाले ऋतिक रोशन जैसे दिखते हैं. इसके बाद उन्होंने फेम गुरुकुल में सिर्फ अरिजीत को वोट करने की बात की. काजी के फैंस का गुस्सा भी सातवें आसमान पर पहुंच गया. 
फिर क्या था गौरव गुप्ता का सेगमेंट प्रसारित होने के बाद, उन्होंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट प्राइवेट कर लिया. एक रेडिट पोस्ट के अनुसार, काजी तौकीर के प्रशंसकों को वह 'रोस्ट' बिल्कुल पसंद नहीं आया जो गौरव गुप्ता ने काजी तौकीर के लिए किया था.

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