Bigg boss 20: 'एक ही रिमोट से खेलो', स्काउट से बोले गौरव गुप्ता, मचा बवाल तो कॉमेडियन ने इंस्टाग्राम अकाउंट किया प्राइवेट

हाल ही के बिग बॉस 20 'वीकेंड का वार' (WKV) एपिसोड में, जब स्टैंड-अप कॉमेडियन गौरव गुप्ता बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स की टांग खींचने (रोस्ट करने) आए, तो फैंस हैरान रह गए. हालांकि, रोस्ट करने के चक्कर में शायद कॉमेडियन कुछ ज्यादा ही आगे निकल गए. मामला इतना आगे बढ़ गया कि कॉमेडियन को अपना इंस्टाग्राम अकाउंट प्राइवेट करना पढ़ गया.

और पढ़ें

दरअसल, गौरव गुप्ता एक स्टैंड-अप कॉमेडियन हैं, जो अपनी 'रोस्टिंग कॉमेडी' के लिए जाने जाते हैं. वे पेशे से एक डेंटिस्ट भी हैं और रोजमर्रा की जिंदगी को मजेदार और लोगों से जुड़ी कॉमेडी में बदलने के लिए मशहूर हैं. उनके कंटेंट में अक्सर परिवार, रिश्ते, खाना-पीना और मिडिल-क्लास ज़िंदगी के अनुभव शामिल होते हैं, जिन्हें वे शानदार कहानी कहने के अंदाज़ और मजेदार बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने के तरीके से सुनाते हैं.

उन्होंने पूरे भारत में और ऑनलाइन कई परफॉरमेंस दिए हैं, और अपने शानदार स्टेज प्रेज़ेंस और बारीकी से चीजों को देखकर किए गए मजाक (ऑब्जर्वेशनल ह्यूमर) से काफी फैन-फॉलोइंग बनाई है.

गौरव गुप्ता के सेगमेंट के बाद, स्काउट ओपी काफी नाराज दिखे. उनका मानना ​​था कि स्टैंड-अप कॉमेडियन ने उन्हें रोस्ट करने में हद पार कर दी. उन्होंने यहां तक कह दिया कि वे स्टैंड-अप कॉमेडी की दुनिया में गौरव गुप्ता जैसे किसी इंसान को नहीं जानते और उनसे कहीं बेहतर कॉमेडियन मौजूद हैं.

Advertisement

Yes… #GauravGupta crossed the line. He repeatedly made personal remarks and passed comments at #ScoutOP until things reached a breaking point. Scout finally gave it back, and now people are blaming him? Enough is enough. Scout had every right to stand up for himself. He is 100% justified. 🔥 #BiggBoss20 #BB20 #BiggBoss20 — Hemant Mathur (@ScoutVerseIndia) November 7, 2026

गौरव गुप्ता ने स्काउट के साधारण लुक्स को लेकर उनका मजाक उड़ाया और तंज कसते हुए कहा कि स्काउट बैंकॉक में एक 'मसेउर' (मालिश करने वाले) के तौर पर बहुत अच्छा काम कर सकते थे.

इसके बाद गौरव ने स्काउट से कहा, 'क्या आपको अभी भी याद है कि बाहर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, या आप भूल गए हैं? एक गेमर होने के नाते, आपको तो पता ही होगा कि एक बार में सिर्फ एक ही रिमोट से खेलना चाहिए.' गौरव गुप्ता ने लव गिल को निशाना बनाते हुए स्काउट को रोस्ट किया.

लव गिल ने भी गौरव गुप्ता की बातों पर असहमति जताई. दरअसल, पिछले कुछ हफ्तों से लव गिल और स्काउट के बीच की बातों को लेकर काफी चर्चा हो रही थी, जिस पर कॉमेडियन ने उन्हें रोस्ट किया था.

स्काउट ने दी निपटने की धमकी

गौरव गुप्ता की रोस्टिंग पर स्काउट का काफी गुस्सा देखने को मिला. उन्होंने कहा, 'मैंने कई कॉमेडियन देखे हैं, लेकिन ये कौन हैं? इस घर से बाहर निकलने के बाद मैं इनसे निपट लूंगा. वे कॉमेडी कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अपनी पर्सनल लाइफ को बीच में लाने के लिए किसने कहा? उन्होंने रोस्टिंग में काशवी (Kaaashvi) का जिक्र क्यों किया?' गौरव गुप्ता की रोस्टिंग से स्काउट काफी नाराज थे.

Advertisement

Scout OP didn’t entertain the nonsense for even a second. He openly expressed his anger and strongly called out Gaurav Gupta for crossing all limits by targeting his personal life, dragging Kaashvi into it and mocking his looks. Since when did face-shaming become comedy? Making personal remarks about someone’s appearance is neither humour nor a roast. This was simply below-the-belt humiliation. Scout later made his disappointment absolutely clear to Yung, and he knows the difference between genuine comedy or roast and crossing personal boundaries. And now Gaurav Gupta’s Instagram account has gone private. Looks like a comedian himself wasn’t prepared to face the backlash of audiences. — BBTak (@BiggBoss_Tak) November 7, 2026

इंस्टाग्राम अकाउंट प्राइवेट क्यों कर लिया है?

अपने सेगमेंट के दौरान, गौरव गुप्ता ने काजी तौकीर (Qazi Touqeer) को भी रोस्ट किया, क्योंकि उनकी तुलना ऋतिक रोशन से की जाती है. गौरव ने मजाक में तंज कसते हुए कहा कि काज़ी, 'तेरे नाम' फिल्म वाले ऋतिक रोशन जैसे दिखते हैं. इसके बाद उन्होंने फेम गुरुकुल में सिर्फ अरिजीत को वोट करने की बात की. काजी के फैंस का गुस्सा भी सातवें आसमान पर पहुंच गया.

फिर क्या था गौरव गुप्ता का सेगमेंट प्रसारित होने के बाद, उन्होंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट प्राइवेट कर लिया. एक रेडिट पोस्ट के अनुसार, काजी तौकीर के प्रशंसकों को वह 'रोस्ट' बिल्कुल पसंद नहीं आया जो गौरव गुप्ता ने काजी तौकीर के लिए किया था.

---- समाप्त ----