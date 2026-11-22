Vaikuntha Chaturdashi 2026: हिंदू धर्म में वैकुंठ चतुर्दशी का विशेष स्थान है. यह दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव को समर्पित है. इस मौके पर दोनों देवताओं की एक साथ पूजा करने की परंपरा है. धार्मिक मान्यताओं में इसे हरि-हर मिलन कहा जाता है. दरअसल, हरि भगवान विष्णु और हर भगवान शिव का नाम है. ऐसी मान्यता है कि चातुर्मास के दौरान भगवान विष्णु के योग निद्रा में रहने पर सृष्टि की जिम्मेदारी भगवान शिव संभालते हैं. देवउठनी एकादशी पर विष्णु जी के जागने के बाद वैकुंठ चतुर्दशी के दिन शिव जी उन्हें फिर से यह जिम्मेदारी सौंपते हैं. आइए जानते हैं वैकुंठ चतुर्दशी की तिथि और इससे जुड़ी पौराणिक कथा.

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वैकुंठ चतुर्दशी 2026 की तिथि

वैकुंठ चतुर्दशी हर साल कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है. यह पर्व देवउठनी एकादशी के बाद और कार्तिक पूर्णिमा से ठीक एक दिन पहले आता है. इस दिन भगवान शिव और विष्णु की पूजा की जाती है. पंचांग के अनुसार, इस साल वैकुंठ चतुर्दशी 23 नवंबर 2026 को मनाई जाएगी. काशी और उज्जैन में इस अवसर पर मंदिरों में खास पूजा और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं. मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से भगवान शिव और विष्णु की पूजा करने से दोनों का आशीर्वाद मिलता है.

क्यों होता है हरि-हर मिलन?

पौराणिक कथा के अनुसार, भगवान विष्णु हर साल देवशयनी एकादशी से योग निद्रा में चले जाते हैं. उनके इस विश्राम के समय को चातुर्मास कहा जाता है. इस दौरान सृष्टि की देखभाल की जिम्मेदारी भगवान शिव के पास रहती है. इसके बाद देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु नींद से जागते हैं. मान्यता है कि वैकुंठ चतुर्दशी पर भगवान शिव उन्हें सृष्टि के संचालन का दायित्व वापस सौंप देते हैं. इसी घटना को हरि-हर मिलन कहा जाता है. यह पर्व बताता है कि भगवान शिव और विष्णु दोनों का अपना विशेष महत्व है. दोनों एक-दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि सृष्टि के संचालन में एक-दूसरे के पूरक हैं.

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शिव-विष्णु की एक साथ पूजा का क्या है महत्व?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, वैकुंठ चतुर्दशी का दिन भगवान शिव और विष्णु के एक-दूसरे के प्रति सम्मान और भक्ति का प्रतीक माना जाता है. पौराणिक कथा के अनुसार, इस दिन भगवान विष्णु ने भगवान शिव को एक हजार कमल के फूल अर्पित किए थे. वहीं, शिव जी ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान किया था. यही वजह है कि इस दिन दोनों देवताओं की एक साथ पूजा करने की परंपरा है. मान्यता है कि ऐसा करने से भक्तों को भगवान शिव और विष्णु दोनों का आशीर्वाद मिलता है और परिवार में सुख-समृद्धि बनी रहती है.

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