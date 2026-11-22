सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में कुछ महिलाएं फुटपाथ पर चलती नजर आ रही हैं. इसी दौरान वहां से गुजर रहे दोपहिया वाहन चालकों को रास्ता देने के लिए महिलाओं से हटने को कहा जाता है. लेकिन महिलाएं पीछे हटने के बजाय फुटपाथ पर ही चलती रहती हैं. वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स महिलाओं के इस रुख की तारीफ कर रहे हैं. लोगों का कहना है कि फुटपाथ पैदल चलने वालों के लिए बनाए जाते हैं, ऐसे में दोपहिया वाहनों को वहां चलाने की आदत पर सवाल उठना लाजिमी है.

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'फुटपाथ किसके लिए है?'

वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए कई सोशल मीडिया यूजर्स ने उस आम समस्या की ओर ध्यान दिलाया, जिसका सामना पैदल चलने वालों को अक्सर करना पड़ता है. कई जगह बाइक और स्कूटर चालक ट्रैफिक से बचने, जाम को बायपास करने या समय बचाने के लिए फुटपाथ पर दोपहिया वाहन चढ़ा देते हैं. इससे पैदल चलने वालों के लिए उनके इस्तेमाल की जगह भी असुरक्षित हो जाती है.

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फुटपाथ का मकसद ही लोगों को तेज रफ्तार वाहनों से अलग एक सुरक्षित रास्ता देना है. लेकिन जब बाइक और स्कूटर वहां पहुंच जाते हैं तो पैदल चलने वालों को सड़क की ओर जाना पड़ता है. ऐसे में बुजुर्गों, बच्चों और दिव्यांग लोगों के लिए खतरा और बढ़ जाता है.

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Three girls just gave these bikers a much-needed lesson! 😂🔥 https://t.co/vMzQoWKS7j — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) November 21, 2026

जयपुर का वीडियो भी हुआ था वायरल

फुटपाथ को लेकर ऐसा ही एक मामला अक्टूबर में जयपुर से सामने आया था. उस वीडियो में तीन लोग फुटपाथ पर चलते रहे, जबकि पीछे से आ रहे बाइक सवार लगातार हॉर्न बजाकर उन्हें रास्ता देने के लिए कह रहे थे. तीनों ने फुटपाथ से हटने से इनकार कर दिया था. उस वीडियो पर भी सोशल मीडिया यूजर्स ने पैदल चलने वालों के समर्थन में प्रतिक्रिया दी थी.

दोनों घटनाओं ने एक ही सवाल को चर्चा में ला दिया है- अगर फुटपाथ पर भी पैदल चलने वालों को सुरक्षित जगह नहीं मिलेगी, तो वे आखिर चलें कहां?

वीडियो पर मिल रही प्रतिक्रियाएं सिर्फ इन महिलाओं या जयपुर की घटना तक सीमित नहीं हैं. यह शहरों की उस आम समस्या की ओर भी इशारा करती हैं, जहां फुटपाथ धीरे-धीरे पैदल यात्रियों की जगह न रहकर वाहनों के लिए वैकल्पिक रास्ते बनते जा रहे हैं. फुटपाथ तभी अपने मकसद को पूरा कर सकते हैं, जब उन पर पैदल चलने वालों का अधिकार सुरक्षित रहे.

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