54 रन पर 5 विकेट... फिर थरिंदु रत्नायके ने पलटा मैच, श्रीलंका ने बांग्लादेश को हराकर जीता ब्रॉन्ज

एशियन गेम्स 2026 में मेन्स क्रिकेट प्रतियोगिता का ब्रॉन्ज मेडल मुकाबला श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच खेला गया. 3 अक्टूबर (शनिवार) को निशिन के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में आयोजित इस मैच में श्रीलंका ने बांग्लादेश को 63 रनों से हराकर कांस्य पदक अपने नाम कर लिया. श्रीलंका की जीत की कहानी बेहद उतार-चढ़ाव भरी रही.

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एक समय श्रीलंकाई टीम 54 रनोंं पर 5 विकेट गंवा चुकी थी, लेकिन थरिंदु रत्नायके की आक्रामक बल्लेबाजी ने मुकाबले का रुख पूरी तरह बदल दिया. रत्नायके ने 35 गेंदों पर 65 रनों की शानदार पारी खेली और कप्तान सहन अराचिगे के साथ मिलकर छठे विकेट के लिए 44 गेंदों में 93 रन जोड़ दिए. इसके बाद श्रीलंकाई गेंदबाजों ने बांग्लादेश को 102 रन पर समेट दिया.

Sri Lanka ticked all the boxes this morning to secure the bronze medal. A performance this young group can be mighty proud of and so too can the fans back home 🇱🇰🥉#AsianGames2026 #BANvSL #ACC pic.twitter.com/CPgZBwGYF1 — AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) October 3, 2026

पहले बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका की शुरुआत बेहद खराब रही. बांग्लादेश के गेंदबाज मेहदी हसन और अलिस अल इस्लाम ने पावरप्ले के दौरान श्रीलंका के शीर्ष चार बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया. चौथे ओवर में स्कोर 21 रन पर चार विकेट हो चुका था. अशेन बंडारा और सहन अराचिगे ने कुछ देर विकेटों का गिरना रोका और टीम को 50 रन के पार पहुंचाया. हालांकि 11वें ओवर में रिशाद हुसैन ने बंडारा को आउट कर दिया.

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मुश्किल स्थिति में थरिंदु रत्नायके क्रीज पर आए और उन्होंने आते ही रन गति बढ़ा दी. सहान अराचिगे के साथ उनकी साझेदारी ने बांग्लादेश के गेंदबाजों की लय बिगाड़ दी. रत्नायके ने अपनी पारी में 7 चौके और 5 छक्के लगाए. इस साझेदारी के दौरान श्रीलंकाई टीम ने मुस्ताफिजुर रहमान के एक ओवर में 25 रन बटोरे. इसके बाद रिशाद हुसैन के ओवर से 16 रन आए. आखिरी पांच ओवरों में 61 रन जोड़कर श्रीलंका ने अच्छा स्कोर खड़ा कर दिया. 54/5 से 165/9 तक पहुंचना श्रीलंका की पारी की सबसे बड़ी उपलब्धि रही.

बांग्लादेश का बिखर गया टॉप आर्डर

166 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की पारी शुरुआत से ही दबाव में आ गई. सैफ हसन, तंजीद हसन और कप्तान लिटन दास खाता खोले बिना आउट हो गए. तीसरे ओवर में स्कोर 4/3 था. रत्नायके ने पावरप्ले में तौहीद हृदोय को भी आउट कर दिया, जिससे बांग्लादेश 18 रन पर चार विकेट गंवा चुका था. परवेज हुसैन और यासिर अली ने साझेदारी बनाकर पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन श्रीलंका के गेंदबाजों ने मिडिल ओवर्स में फिर दबाव बढ़ा दिया.

विजयकांत व्यासकांत ने परवेज हुसैन को आउट कर बांग्लादेश की उम्मीदों को बड़ा झटका दिया. इसके बाद विकेटों का सिलसिला तेजी से चला. श्रीलंका के गेंदबाजों ने औपचारिकता पूरी करने में ज्यादा समय नहीं लगाया और बांग्लादेश की पूरी टीम 102 रनों पर ऑलआउट हो गई. श्रीलंका की ओर से रत्नायके ने 2/18, नुवान तुषारा ने 2/18, विजयकांत व्यासकांत ने 2/26 और वानुजा सहान ने 2/17 के आंकड़े दर्ज किए.

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