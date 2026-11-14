ट्रेंड में जापान की ये टेक्निक... बिना सरिया घर बनेगा डबल मजबूत! बस ये करना होगा

घर बनवाने की बात आती है तो सबसे पहले सीमेंट, ईंट, बालू और सरिये का ख्याल आता है. आमतौर पर मकान की छत, दीवार और खंभों को मजबूती देने के लिए कंक्रीट के साथ लोहे के सरिये का इस्तेमाल किया जाता है. सरिया कंक्रीट को मजबूती देता है, ताकि घर लंबे समय तक टिका रहे और उस पर पड़ने वाला दबाव सह सके. लेकिन अब जापान में एक ऐसी तकनीक पर काम हो रहा है, जिसमें कंक्रीट को मजबूती देने के लिए पारंपरिक लोहे के सरिये की जगह खास कार्बन फाइबर के तारों का इस्तेमाल किया जा रहा है.

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इस तकनीक की खास बात यह है कि इससे कंक्रीट की मोटाई और वजन कम किया जा सकता है, साथ ही लोहे में जंग लगने की समस्या से भी छुटकारा मिल सकता है. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि अब हर तरह का घर बिना सरिये के बनाया जा सकता है. यह एक खास तरह की निर्माण तकनीक है, जिसका इस्तेमाल तय डिजाइन और इंजीनियरिंग मानकों के अनुसार किया जाता है.

आखिर क्या है जापान की यह खास तकनीक?

जापान में विकसित इस तकनीक को हाइब्रिड प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट (Hybrid Prestressed Concrete यानी HPC) कहा जाता है. . इसमें सामान्य लोहे के सरिये की जगह कार्बन फाइबर से बने बेहद मजबूत तारों का इस्तेमाल किया जाता है. कार्बन फाइबर एक खास तरह का हल्का लेकिन मजबूत मटेरियल है. इसका इस्तेमाल हवाई जहाज, कार और दूसरी आधुनिक मशीनों में भी किया जाता है. इसकी खासियत यह है कि यह वजन में हल्का होने के बावजूद खिंचाव का काफी दबाव सह सकता है.

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इस तकनीक में कार्बन फाइबर के तारों को कंक्रीट के अंदर लगाया जाता है. ये तार कंक्रीट को उस तरह का सहारा देते हैं, जिसके लिए आमतौर पर लोहे के सरिये की जरूरत पड़ती है. इस तरह कंक्रीट की मजबूती बनाए रखने के साथ उसके वजन और मोटाई को कम करने की कोशिश की जाती है.

लोहे के सरिये की जगह कार्बन फाइबर का इस्तेमाल क्यों?

आमतौर पर घर बनाने में लोहे के सरिये का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है, क्योंकि कंक्रीट दबाव सहने में तो मजबूत होता है, लेकिन खिंचाव पड़ने पर उसमें दरार आ सकती है. ऐसे में सरिया कंक्रीट को अतिरिक्त सहारा देता है और उसे टूटने से बचाने में मदद करता है. लेकिन लोहे के सरिये के साथ एक परेशानी भी है. समय के साथ नमी, पानी और हवा के संपर्क में आने से उसमें जंग लग सकती है. जब कंक्रीट के अंदर मौजूद सरिये में जंग लगती है, तो वह फैलने लगता है. इससे कंक्रीट में दरारें पड़ सकती हैं और इमारत की मजबूती प्रभावित हो सकती है.

जापान की इस तकनीक में कार्बन फाइबर के तार इस्तेमाल किए जाते हैं. इन पर लोहे की तरह जंग लगने का खतरा नहीं होता. इस वजह से कंक्रीट के अंदर मजबूती देने वाले हिस्से को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में मदद मिल सकती है.

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कितना हल्का और पतला हो सकता है कंक्रीट?

इस तकनीक की सबसे दिलचस्प बात इसका हल्का और पतला निर्माण है. जापान सरकार की ओर से प्रकाशित जानकारी के मुताबिक, इस तकनीक से बने कंक्रीट की मोटाई करीब 38 मिलीमीटर तक रखी जा सकती है. इसके बावजूद इसे सामान्य कंक्रीट के बराबर मजबूती देने का दावा किया गया है. इसका मतलब है कि जहां पारंपरिक कंक्रीट को मजबूती देने के लिए ज्यादा मोटाई और वजन की जरूरत पड़ सकती है, वहीं कार्बन फाइबर तकनीक से कम मोटाई में भी मजबूत ढांचे तैयार किए जा सकते हैं. इससे इमारत का कुल वजन कम करने और डिजाइन को ज्यादा लचीला बनाने में मदद मिल सकती है.

क्या इस तकनीक से भूकंप में भी सुरक्षित रहेंगे घर?

जापान में भूकंप का खतरा काफी ज्यादा रहता है. इसलिए वहां इमारतों को इस तरह बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि वे भूकंप के दौरान पैदा होने वाले झटकों को सह सकें. कार्बन फाइबर आधारित निर्माण तकनीक में हल्के और मजबूत मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है. इससे इमारतों के कुछ हिस्सों को मजबूत और हल्का बनाने में मदद मिल सकती है. हालांकि, सिर्फ इस तकनीक के इस्तेमाल से किसी घर को भूकंपरोधी नहीं कहा जा सकता. इसके लिए पूरी इमारत का डिजाइन, नींव, दीवारें और अन्य हिस्से भी भूकंपरोधी मानकों के अनुसार तैयार होने चाहिए.

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क्या भारत में भी बन सकते हैं ऐसे घर?

भारत में भी घर बनाने के लिए नई निर्माण तकनीकों और हल्के मटेरियल पर काम हो रहा है. हालांकि, जापान की इस खास तकनीक को भारत में सामान्य मकानों के निर्माण में इस्तेमाल करने से पहले इसकी उपलब्धता, लागत और भारतीय निर्माण मानकों के अनुसार मंजूरी की जानकारी जरूरी होगी. फिलहाल इसे पारंपरिक सरिये का सीधा और हर जगह इस्तेमाल होने वाला विकल्प मानना सही नहीं होगा. लेकिन आने वाले समय में ऐसी तकनीकें निर्माण की दुनिया में बड़ा बदलाव ला सकती हैं. कुल मिलाकर, जापान की यह तकनीक दिखाती है कि भविष्य में घर बनाने के लिए सिर्फ लोहे और भारी कंक्रीट पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होगी. कार्बन फाइबर जैसे नए मटेरियल की मदद से हल्के, पतले और टिकाऊ निर्माण के नए रास्ते खुल सकते हैं.

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