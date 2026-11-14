नौकरी और कमीशन का लालच देकर खुलवाते हैं खाते, उनमें आता है ठगी का पैसा... बिहार में 1 लाख अकाउंट पुलिस के रडार पर

किसी के बैंक खाते में अचानक किसी अनजान व्यक्ति का पैसा आने लगे. बदले में उसे कुछ कमीशन भी मिले. पहली नजर में यह आसान कमाई का तरीका लग सकता है. लेकिन हो सकता है कि उस खाते का इस्तेमाल साइबर ठगी के पैसे को इधर से उधर भेजने के लिए किया जा रहा हो.

और पढ़ें

साइबर क्राइम की दुनिया में ऐसे बैंक खातों को 'म्यूल अकाउंट' कहा जाता है. ठग इन खातों का इस्तेमाल लोगों से लूटे गए पैसे को छिपाने और अलग-अलग खातों में भेजने के लिए करते हैं. अब बिहार पुलिस ने ऐसे ही संदिग्ध खातों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है.

बिहार पुलिस ने Cyber PRAHAAR 5.0 के तहत राज्य में 1 लाख 9 हजार 475 संदिग्ध म्यूल अकाउंट चिह्नित किए हैं. यानी पुलिस की नजर अब सिर्फ फोन करके लोगों को ठगने वालों पर नहीं, बल्कि ठगी की रकम को अपने खातों के जरिए आगे बढ़ाने वाले नेटवर्क पर भी है.

पुलिस के मुताबिक, सितंबर और अक्टूबर 2026 के बीच बिहार में साइबर ठगी की 47,659 शिकायतें दर्ज हुईं. इन शिकायतों में लोगों से करीब 121 करोड़ 26 लाख रुपये ठगे जाने की बात सामने आई. पुलिस ने 36 करोड़ 94 लाख रुपये होल्ड कराए और करीब 8 करोड़ 4 लाख रुपये पीड़ितों को वापस दिलाए.

Advertisement

पहले समझिए, म्यूल अकाउंट होता क्या है?

मान लीजिए किसी साइबर ठग ने फोन करके एक व्यक्ति से 5 लाख रुपये ठग लिए. अब ठग सीधे अपने बैंक खाते में यह रकम नहीं मंगवाना चाहेगा, क्योंकि ऐसा करने पर उसकी पहचान तक पहुंचना आसान हो सकता है.

इसके बजाय वह किसी दूसरे व्यक्ति का बैंक खाता इस्तेमाल करता है. ठगी का पैसा उस खाते में आता है और फिर वहां से किसी दूसरे खाते में भेज दिया जाता है. कई बार रकम को इस तरह कई खातों में घुमाया जाता है कि पुलिस के लिए पैसे की पूरी कड़ी तक पहुंचना मुश्किल हो जाए.

यह भी पढ़ें: लखनऊ में साइबर ठगी के नेटवर्क का खुलासा! 4 अपार्टमेंट में छापे, 6 सिम बॉक्स समेत भारी सामान बरामद

ऐसे खातों को म्यूल अकाउंट कहा जाता है. कई बार ठग लोगों को कमीशन, नौकरी या घर बैठे कमाई का लालच देकर उनका बैंक खाता इस्तेमाल करने के लिए तैयार करते हैं. कुछ लोग जानबूझकर अपना खाता देते हैं, तो कुछ को पता भी नहीं होता कि उनके खाते का इस्तेमाल किसी अपराध में हो रहा है.

बिहार में 1.09 लाख से ज्यादा खाते चिह्नित

बिहार पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ Cyber PRAHAAR अभियान के तहत कार्रवाई तेज की है. इसके पांचवें चरण यानी Cyber PRAHAAR 5.0 में 1,09,475 संदिग्ध म्यूल अकाउंट चिह्नित किए गए हैं.

Advertisement

इन खातों के जरिए साइबर ठगी की रकम कहां से आई और कहां भेजी गई, पुलिस इसकी जांच कर रही है. मकसद है कि ठगी के पैसे को आगे ट्रांसफर होने से रोका जाए और इस नेटवर्क से जुड़े लोगों तक पहुंचा जा सके.

यह कार्रवाई इसलिए भी अहम है, क्योंकि साइबर ठगी में अक्सर एक व्यक्ति फोन या मैसेज के जरिए लोगों को निशाना बनाता है, जबकि पैसा हासिल करने और उसे निकालने का काम कई दूसरे लोग करते हैं. ऐसे में सिर्फ ठग को पकड़ना काफी नहीं होता. उसके पीछे काम कर रहे पूरे नेटवर्क तक पहुंचना भी जरूरी है.

पहले भी चल चुका है Cyber PRAHAAR अभियान

बिहार पुलिस ने इससे पहले भी म्यूल अकाउंट के खिलाफ कार्रवाई की थी. Cyber PRAHAAR 4.0 के तहत पुलिस ने 3177 संदिग्ध म्यूल अकाउंट मार्क किए थे. इस दौरान 15 FIR दर्ज की गईं और 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया.

इसके बाद Cyber PRAHAAR 4.1 चलाया गया. इसमें 1,226 संदिग्ध खातों की पहचान हुई. इस चरण में 17 FIR दर्ज की गईं. पुलिस ने 12 साइबर अपराधियों के अलावा 6 पीओएस एजेंटों को भी गिरफ्तार किया.

यह भी पढ़ें: बैंक डिटेल्स नहीं दी तो व्यापारी को किया किडनैप, फिर की लूटपाट... भोपाल में साइबर ठगों का खौफनाक खेल

Advertisement

पीओएस एजेंट वे लोग होते हैं, जो पॉइंट ऑफ सेल मशीन के जरिए बैंकिंग से जुड़ी सेवाएं देते हैं. पुलिस की कार्रवाई में ऐसे एजेंटों की भूमिका भी जांच के दायरे में आई.

अब पांचवें चरण में पुलिस ने एक लाख से ज्यादा संदिग्ध खातों की पहचान की है. यह आंकड़ा बताता है कि साइबर ठगी के खिलाफ कार्रवाई में बैंक खातों के नेटवर्क पर कितना जोर दिया जा रहा है.

दो महीने में 121 करोड़ रुपये की ठगी

बिहार पुलिस की साइबर अपराध एवं सुरक्षा इकाई के आंकड़ों के मुताबिक, सितंबर से अक्टूबर 2026 के बीच NCRP यानी नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर वित्तीय धोखाधड़ी की 47,659 शिकायतें दर्ज हुईं. इन शिकायतों में कुल 121 करोड़ 26 लाख रुपये की ठगी की बात सामने आई. पुलिस ने इनमें से 36 करोड़ 94 लाख रुपये होल्ड कराए. इसके अलावा करीब 8 करोड़ 4 लाख रुपये पीड़ितों को वापस दिलाए गए. बिहार पुलिस की साइबर अपराध एवं सुरक्षा इकाई के IG रंजीत कुमार मिश्रा ने इस अभियान और कार्रवाई से जुड़ी जानकारी दी.

कहीं आपका बैंक खाता भी तो इस्तेमाल नहीं हो रहा?

साइबर ठग कई बार लोगों को घर बैठे कमाई, कमीशन या नौकरी का लालच देकर बैंक खाते की जानकारी मांगते हैं. कुछ लोग अपना ATM कार्ड, PIN या बैंकिंग की जानकारी तक दूसरे व्यक्ति को दे देते हैं. ऐसा करना भारी पड़ सकता है.

Advertisement

अगर कोई अनजान व्यक्ति आपसे कहता है कि आपके खाते में पैसा आएगा और आपको उसके बदले कमीशन मिलेगा, तो सावधान हो जाइए. अपना बैंक खाता किसी दूसरे को इस्तेमाल करने के लिए न दें. ATM कार्ड, PIN, OTP और इंटरनेट बैंकिंग की जानकारी भी किसी के साथ साझा न करें. अगर किसी के साथ साइबर ठगी होती है तो तुरंत 1930 हेल्पलाइन पर शिकायत की जा सकती है. नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज की जा सकती है.

---- समाप्त ----