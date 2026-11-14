'मोहल्ले में रहना है तो 500 रुपये हफ्ता दो...', परिवार को धमकाने वाले बदमाश का पुलिस ने निकाला जुलूस

उज्जैन में अपराधियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है. इसी क्रम में पंवासा थाना पुलिस ने हफ्ता वसूली, मारपीट और धमकी देने के मामले में कार्रवाई करते हुए आदतन अपराधी विजय उर्फ टोकन को गिरफ्तार किया है. साथ ही पुलिस ने उसका जुलूस भी निकाला. आरोपी क्षेत्र में रहने के एवज में एक परिवार से हर महीने 500 रुपए की मांग की थी. परिवार द्वारा रुपये देने से इनकार करने पर आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर फरियादिया और उसके माता-पिता के साथ मारपीट की थी. इतना ही नहीं, बीच-बचाव करने आए पड़ोसी के साथ भी मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी गई थी.

और पढ़ें

पीड़ित ने 21 अक्टूबर को दर्ज कराई थी FIR

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 21 अक्टूबर 2026 को फरियादिया सोना सोलंकी निवासी तलाई की पाल, पंवासा ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी. फरियादिया ने पुलिस को बताया कि विजय उर्फ टोकन और उसके साथी उसके घर के सामने पहुंचे और गाली-गलौज करते हुए मोहल्ले में रहने के एवज में 500 रुपए प्रतिमाह देने की मांग करने लगे. जब फरियादिया और उसके परिवार ने रुपये देने से मना किया तो आरोपी और उसके साथियों ने विवाद शुरू कर दिया.

देखते ही देखते विवाद मारपीट में बदल गया. आरोपियों ने फरियादिया और उसके माता-पिता के साथ डंडों से मारपीट की. शोर-शराबा सुनकर जब पड़ोसी बीच-बचाव करने पहुंचे तो उनके साथ भी मारपीट की गई. आरोपियों ने परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी. घटना के बाद फरियादिया ने पंवासा थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की.

Advertisement

आबकारी एक्ट के मामले में पहले हो चुका था गिरफ्तार

विवेचना के दौरान पुलिस को पता चला कि मारपीट और अवैध वसूली के मामले में शामिल विजय उर्फ टोकन पिता गंगाराम राठौर, उम्र 25 वर्ष, निवासी तलाई की पाल, पंवासा क्षेत्र का आदतन अपराधी है. आरोपी को पूर्व में थाना पंवासा के आबकारी एक्ट से संबंधित अपराध क्रमांक 326/2026 में गिरफ्तार किया जा चुका था.

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार विजय उर्फ टोकन के खिलाफ वर्ष 2018 से लेकर वर्ष 2026 तक कुल 11 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं. इनमें मारपीट, गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी, अवैध वसूली, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और आबकारी अधिनियम से जुड़े मामले शामिल हैं.

---- समाप्त ----