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हरियाणा: कैथल में कार का भीषण एक्सीडेंट, पुलिया से टकराकर उड़े परखच्चे, 3 की मौत

हरियाणा के कैथल में पाई-सिसमोर रोड पर कार रजवाहे की पुलिया से टकरा गई. हादसे में गांव करोड़ा के तीन युवकों की मौत हो गई.

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कैथल में तेज रफ्तार कार का भीषण एक्सीडेंट. (Photo: ITG)
कैथल में तेज रफ्तार कार का भीषण एक्सीडेंट. (Photo: ITG)

हरियाणा के कैथल में एक सड़क हादसे में तीन युवकों की मौत हो गई. गांव करोड़ा से कैथल जा रही कार पाई-सिसमोर रोड पर रजवाहे की पुलिया से टकरा गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए. जान गंवाने वाले तीनों युवक गांव करोड़ा के रहने वाले थे.

जानकारी के मुताबिक, युवक परिवार के एक सदस्य से मिलने के लिए कैथल जा रहे थे. रास्ते में रजवाहे की पुलिया के पास मोड़ पर कार अनियंत्रित हो गई. इसके बाद गाड़ी पुलिया से जा टकराई.

तीन युवकों की गई जान

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इस हादसे में नवदीप (19), प्रदीप (27) और अजय (22) की मौत हो गई. तीनों गांव करोड़ा के निवासी थे. हादसे में घायल लोगों को इलाज के लिए नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया.

पुलिया के मोड़ पर हुआ हादसा

यह दुर्घटना पाई-सिसमोर रोड पर रजवाहे की पुलिया के पास हुई. शुरुआती जानकारी के अनुसार, मोड़ पर कार चालक का नियंत्रण बिगड़ गया. इसके बाद कार पुलिया से जा भिड़ी. टक्कर के चलते गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई.
 

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