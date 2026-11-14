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Bathua Paratha: बोरिंग रोटी-दाल छोड़ें, सर्दियों में बनाकर खाएं आलू और बथुए का पराठा, इस ट्रिक से बनेगा फूला-फूला

अगर आप भी रोज-रोज बोरिंग दाल रोटी खाकर थक गए हैं तो यहां हम आपको आलू-बथुए का पराठा बनाने का तरीका बता रहे हैं. ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और आसानी से बनकर तैयार हो जाता है.

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आलू बथुए का पराठा (Photo: ITG)
आलू बथुए का पराठा (Photo: ITG)

सर्दियों के मौसम में हरी-भरी ताजी बथुआ सेहत के लिए किसी वरदान से कम नहीं होती है. इसकी तासीर गर्म होती है और इसमें विटामिंस व आयरन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. विंटर सीजन में अगर गरमा-गरम आलू और बथुए का स्टफ्ड पराठा मिल जाए, तो सुबह का नाश्ता बेहद खास हो जाता है.

हालांकि, कई लोगों की यह शिकायत होती है कि स्टफ्ड पराठे बेलते समय फट जाते हैं या ठीक से फूलते नहीं हैं. अगर आप सही तरीका और सीक्रेट ट्रिक्स अपनाएं, तो आपके पराठे एकदम गुब्बारे की तरह फूले-फूले और स्वादिष्ट बनेंगे. आइए जानते हैं इसे बनाने की सबसे आसान विधि.

आवश्यक सामग्री:

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गेहूं का आटा: 2 कप (गुंथने के लिए)

ताजी बथुआ के पत्ते: 1 कप (उबले और बारीक पिसे हुए / कटे हुए)

उबले हुए आलू: 3-4 (अच्छी तरह मैश किए हुए)

हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट: 1 चम्मच

अजवाइन और जीरा पाउडर: आधा-आधा छोटा चम्मच

हींग: एक चुटकी

स्वादानुसार नमक और लाल मिर्च पाउडर

सेकने के लिए: शुद्ध देसी घी या मक्खन

पराठा न फटने और फूले-फूले बनने की सीक्रेट ट्रिक्स:

बथुए का पानी का इस्तेमाल: बथुआ को उबालने के बाद बचे हुए पानी को फेंके नहीं, बल्कि उसी पौष्टिक पानी से आटे को गूंथ लें. इससे पराठे का स्वाद और रंग दोनों बेहतरीन आते हैं.

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स्टफिंग में नमी न हो: उबले हुए आलू और बथुए के मिश्रण में अतिरिक्त नमी नहीं होनी चाहिए, वरना पराठा बेलते समय फट सकता है. स्टफिंग को पहले थोड़ा भूनकर सुखा लें.

बनाने की विधि:

आटा तैयार करें: एक बड़े बर्तन में गेहूं का आटा लें. इसमें पिसा हुआ उबला बथुआ, थोड़ा सा नमक और 1 चम्मच घी डालकर अच्छी तरह मिला लें. अब बथुए के बचे हुए पानी या सामान्य पानी से नरम आटा गूंथ लें और 10 मिनट रेस्ट करने दें.

स्टफिंग तैयार करें: एक बाउल में मैश किए हुए उबले आलू लें. इसमें हरी मिर्च-अदरक पेस्ट, भुना जीरा पाउडर, अजवाइन, हींग, लाल मिर्च पाउडर और नमक डालकर अच्छी तरह मिला लें.

लोई में स्टफिंग भरें: आटे से एक मीडियम साइज की लोई लें और उसे थोड़ा बेलकर कटोरी जैसा बनाएं. अब इसमें 1-2 चम्मच आलू-बथुए की स्टफिंग रखें और किनारों को बंद करते हुए गोल लोई बना लें.

हल्के हाथ से बेलें: भरी हुई लोई पर सूखा आटा लगाएं और हथेलियों से थोड़ा चपटा करके बेलन से हल्के हाथ से पराठे की तरह बेल लें.

घी लगाकर सेकें: तवे को मध्यम गरम करें और बेला हुआ पराठा उस पर डालें. दोनों तरफ से शुद्ध देसी घी लगाते हुए सुनहरा और करारा होने तक सेक लें.

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आपके बेहद स्वादिष्ट, पौष्टिक और फूले-फूले आलू और बथुए के पराठे तैयार हैं! इन्हें गरमा-गरम ताजे मक्खन, गाढ़े दही और तीखी चटनी के साथ सर्व करें.

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