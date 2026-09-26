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टीम इंडिया की बढ़ी टेंशन, मोहम्मद सिराज की गेंद पर चोटिल हुए कप्तान शुभमन गिल, हार्दिक पंड्या को लेकर भी अच्छी खबर नहीं

हार्दिक पंड्या की मैदान पर वापसी एक बार फिर टल गई है. हार्दिक पंड्या को दाहिनी पिंडली में दोबारा दर्द की शिकायत हुई है, जिसके बाद मेडिकल टीम ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है. उधर नेट्स सेशन के दौरान वनडे और टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल भी इंजर्ड हो गए.

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शुभमन गिल को लगी चोट, हार्दिक पंड्या भी फिट नहीं. (Photo: PTI)
शुभमन गिल को लगी चोट, हार्दिक पंड्या भी फिट नहीं. (Photo: PTI)

वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की घरेलू वनडे सीरीज शुरू होने से पहले टीम इंडिया की टेंशन बढ़ चुकी है. कप्तान शुभमन गिल को अभ्यास के दौरान दाहिनी कोहनी पर चोट लगी. भारत और वेस्टइंडीज के बीच सीरीज का पहला वनडे रविवार (27 सितंबर) को तिरुवनंतपुरम में खेला जाना है. मुकाबले से दो दिन पहले शुक्रवार को भारतीय टीम के अभ्यास सत्र में गिल को चोट लगी.

शुभमन गिल दाएं हाथ के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की गेंदों का सामना कर रहे थे. इसी दौरान उछाल लेती गेंद सीधे उनकी दाहिनी कोहनी पर जा लगी. गेंद लगते ही शुभमन दर्द में दिखाई दिए और नेट्स से बाहर चले गए. टीम के फिजियोथेरेपिस्ट ने उनकी जांच की, जबकि सिराज ने भी तुरंत उनका हाल जाना. पास के नेट में बल्लेबाजी कर रहे विराट कोहली भी गिल के पास पहुंचे.

चोट लगने के बाद शुभमन गिल नेट्स के दूसरे हिस्से में जाकर बैठ गए और अपनी कोहनी पकड़कर दर्द से परेशान नजर आए. सपोर्ट स्टाफ ने उनकी बांह पर स्ट्रैपिंग की. इसके बाद उन्होंने दोबारा बल्लेबाजी नहीं की और बाकी सत्र रिकवरी में बिताया. हालांकि, अभ्यास खत्म होने तक उनकी स्थिति कुछ बेहतर नजर आई. शुभमन ने गुरनूर बरार के साथ बातचीत और मजाक भी किया. मैदान से बाहर निकलते समय भी वह ज्यादा परेशानी में नहीं दिखे. इसके बावजूद पहले वनडे से पहले उनकी फिटनेस अहम मुद्दा बनी हुई है.

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इंजरी से परेशान रहे हैं शुभमन 
शुभमन गिल के लिए यह लगातार दूसरा मौका है, जब किसी सीरीज से पहले चोट ने चिंता बढ़ाई है. पिछले महीने श्रीलंका में नेट्स के दौरान उनकी रिंग फिंगर पर गेंद लगी थी. उस चोट के बाद भी उन्होंने समय रहते फिटनेस हासिल कर ली थी और दो टेस्ट मैचों की सीरीज में हिस्सा लिया था. शुक्रवार के अभ्यास सत्र में चोट लगने से पहले शुभमन अच्छी लय में नजर आ रहे थे. वह विराट कोहली, रोहित शर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ के साथ अभ्यास के लिए सबसे पहले उतरने वाले बल्लेबाजों में शामिल थे.
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नीतीश कुमार रेड्डी की गेंदों से अच्छा उछाल मिल रहा था और उन्होंने शुभमन गिल को कुछ मौकों पर परेशान भी किया. इसके बाद गुरनूर बरार के खिलाफ शुभमन ने शुरुआत में संभलकर बल्लेबाजी की, लेकिन फिर उन्होंने कुछ बेहतरीन ड्राइव लगाए. चोट ने उनकी बल्लेबाजी का सत्र समय से पहले खत्म कर दिया.
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शुभमन गिल की चोट ऐसे समय आई है जब भारतीय टीम पहले ही कई खिलाड़ियों की फिटनेस समस्याओं से प्रभावित रही है. इंग्लैंड दौरे के दौरान नीतीश कुमार रेड्डी, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पंड्या, हर्षित राणा और वॉशिंगटन सुंदर की उपलब्धता चोटों के कारण प्रभावित हुई थी. टीम के गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्केल ने भी माना कि भारत अपनी सर्वश्रेष्ठ उपलब्ध टीम के साथ मैदान पर उतरना चाहता है. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि इंजरी खेल का हिस्सा है और ऐसी परिस्थितियां दूसरे खिलाड़ियों के लिए भारत की ओर से खुद को साबित करने का मौका लेकर आती हैं.

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हार्दिक पंड्या कब तक फिट होंगे?
उधर ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या की फिटनेस ने टीम मैनेजमेंट की चिंता और बढ़ा दी है. हार्दिक को इंडिया-ए के लिए ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की सीरीज में खेलना था, लेकिन दाहिनी पिंडली में दर्द उभरने के बाद वह इन मुकाबलों से बाहर हो गए हैं. हार्दिक की वापसी की दिशा में पिछले कुछ महीनों में लगातार काम किया जा रहा था. वह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) में अपनी फिटनेस पर मेहनत कर रहे थे और प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में लौटने के करीब थे. लेकिन चोट की पुनरावृत्ति ने उनकी वापसी की योजना को फिर पीछे धकेल दिया है.
यह भी पढ़ें: गोल्ड जीतने का ख्वाब देख रही पाकिस्तानी टीम, कप्तान साहिबजादा फरहान ने बताया पूरा प्लान

ताजा स्कैन के बाद BCCI (भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड) की मेडिकल टीम ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है. न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज में भी हार्दिक पंड्या शायद ही भाग ले पाएं. भारत को न्यूजीलैंड टूर पर वनडे मुकाबले भी खेलने हैं, लेकिन चयनकर्ता उनकी वापसी को लेकर जल्दबाजी करने के बजाय पूरी तरह फिट होने का इंतजार कर सकते हैं. भारतीय टीम के लिए हार्दिक की वापसी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में अहम साबित होते हैं.

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