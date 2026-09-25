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IND vs WI: 24 साल का सूखा खत्म करने उतरेगी वेस्टइंडीज, भारत के खिलाफ डैरेन सैमी का बड़ा प्लान तैयार

भारत के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज को वेस्टइंडीज के कोच डैरेन सैमी ने टीम के लिए बड़ा टेस्ट बताया है. विंडीज 24 साल से भारत में द्विपक्षीय वनडे सीरीज नहीं जीत सकी है. अगले साल वर्ल्ड कप क्वालिफायर से पहले सैमी टीम की प्रोग्रेस को देखना चाहते हें. उन्होंने शाई होप, अमीर जांगू, शेरफेन रदरफोर्ड, अल्जारी जोसेफ और विटेल लॉज की भी तारीफ की.

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भारत संग वेस्टइंडीज की सीरीज 27 स‍ितंबर से शुरू हो रही है (Photo: PTI)
भारत संग वेस्टइंडीज की सीरीज 27 स‍ितंबर से शुरू हो रही है (Photo: PTI)

भारत के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज वेस्टइंडीज के लिए सिर्फ एक और द्विपक्षीय सीरीज नहीं है. अगले साल होने वाले वनडे वर्ल्ड कप क्वालिफायर से पहले टीम के हेड कोच डैरेन सैमी इसे अपनी टीम की असली परीक्षा मान रहे हैं. साथ ही विंडीज की नजर भारत में 24 साल से चले आ रहे सीरीज जीत के सूखे को खत्म करने पर भी है.

तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला वनडे रविवार (27) को तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा. मैच से पहले सैमी ने कहा कि भारत में खेलना उनकी टीम के लिए खुद को परखने और यह देखने का मौका है कि वनडे क्रिकेट में वह कहां खड़ी है.

वेस्टइंडीज ने 24 साल से भारत में कोई द्विपक्षीय सीरीज नहीं जीती है. सैमी ने कहा कि टीम के पास इस बार खुद को चुनौती देने और भारत के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करते हुए सीरीज जीतने का शानदार मौका है.

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क्वालिफायर से पहले भारत की परीक्षा
वेस्टइंडीज 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए सीधे क्वालिफाई नहीं कर सकी है. साउथ अफ्रीका को छोड़कर टॉप-8 टीमें सीधे जगह बनाएंगी, जबकि वेस्टइंडीज फिलहाल 10वें स्थान पर है. भारत के खिलाफ क्लीन स्वीप भी उसकी स्थिति बदलने के लिए पर्याप्त नहीं होगा. इसका मतलब है कि टीम को लगातार तीसरी बार क्वालिफायर के रास्ते वर्ल्ड कप में जगह बनाने की कोशिश करनी होगी.

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सैमी के मुताबिक, अगर किसी बड़े ICC इवेंट, खासकर व्हाइट-बॉल क्रिकेट में जीतना है तो भारत को हराना जरूरी है. उन्होंने कहा कि भारत को उसकी घरेलू परिस्थितियों में हराने से विंडीज को यह अंदाजा मिलेगा कि वह वर्ल्ड स्टेज पर कितनी प्रतिस्पर्धा कर सकती है.

फरवरी में होने वाले क्वालिफायर को टीम का नंबर-1 फोकस बताते हुए सैमी ने कहा कि भारत सीरीज के जरिए टीम को लगातार बेहतर और तैयार करने का मौका मिलेगा, ताकि क्वालिफायर में साउथ अफ्रीका का टिकट हासिल करने की स्थिति में पहुंचा जा सके.

क्या वेस्टइंडीज की टीम कुछ ख‍िलाड़‍ियों पर न‍िर्भर
सैमी को टीम की प्रगति में कुछ सकारात्मक संकेत भी दिख रहे हैं. उनका कहना है कि अब सिर्फ एक या दो खिलाड़ियों पर निर्भरता नहीं है और अलग-अलग खिलाड़ी मैच जिताने वाला योगदान दे रहे हैं.

उन्होंने माना कि वेस्टइंडीज ऑटोमैटिक क्वालिफिकेशन हासिल नहीं कर सकी, लेकिन पहले की स्थिति से टीम ने काफी सुधार किया है. टीम कभी 19-20 अंक पीछे थी और अब ऑटोमैटिक क्वालिफिकेशन से सिर्फ छह अंक दूर रह गई. सैमी के मुताबिक यह टीम की प्रगति को दिखाता है.

शाई होप के अलावा अमीर जांगू ने शतक लगाए हैं और शेरफेन रदरफोर्ड की झलक भी देखने को मिली है. सैमी ने कहा कि 2024-25 में टीम इसी तरह की फॉर्म तलाश रही थी. अल्जारी जोसेफ भी अच्छी गेंदबाजी पर लौटे हैं और उन्होंने हाल में एंटीगा को CPL खिताब दिलाने में मदद की.

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इसीलिए सैमी भारत के खिलाफ तीनों मैचों में सभी खिलाड़ियों को मौका देने की बात कह रहे हैं.

19 साल के विटेल पर भी नजर
सैमी ने 19 साल के लेग स्पिनर विटेल लॉज के प्रदर्शन की भी तारीफ की. उन्होंने जुलाई में न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे डेब्यू किया था और पांच मैचों में आठ विकेट लिए.

सैमी ने उन्हें वेस्टइंडीज के लिए एक खोज बताया. उनके मुताबिक न्यूजीलैंड के खिलाफ डेब्यू देने का फैसला पहले से तैयार की गई प्लान‍िंग का हिस्सा था. सैमी लंबे समय से टीम में एक रिस्ट स्पिनर की जरूरत की बात करते रहे हैं और विटेल ने आते ही गेंदबाजी यूनिट पर असर डाला.

हालांकि सैमी मानते हैं कि विटेल को अभी काफी आगे जाना है. टीम उसके विकास पर काम जारी रखेगी और उसे मैचों के साथ-साथ खास ट्रेनिंग भी दी जाएगी. दौरे पर उसने निकिता मिलर और रवि रामपॉल के साथ भी अच्छी तरह काम किया है. सैमी ने कहा कि विटेल को थोड़ा तेजी से आगे बढ़ाया गया है, लेकिन अब तक उसके प्रदर्शन से टीम खुश है.

वेस्टइंडीज का भारत दौरा (सितंबर-अक्टूबर 2026)
पहला वनडे: 27 सितंबर 2026 (तिरुवनंतपुरम)
दूसरा वनडे: 30 सितंबर 2026 (गुवाहाटी)
तीसरा वनडे: 3 अक्टूबर 2026 (न्यू चंडीगढ़)
पहला टी20: 6 अक्टूबर 2026 (लखनऊ)
दूसरा टी20: 9 अक्टूबर 2026 (रांची) 
तीसरा टी20: 11 अक्टूबर 2026 (इंदौर) 
चौथा टी20: 14 अक्टूबर 2026 (हैदराबाद) 
पांचवां टी20: 17 अक्टूबर 2026 (बेंगलुरु)

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